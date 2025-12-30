El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

"Caos De Risa" se estrenó en el teatro Wo de Villa Carlos Paz

La temporada de verano en Villa Carlos Paz ya comenzó, y Fernando “Flaco” Pailos vuelve a ocupar un lugar central en la cartelera teatral, con Un Caos de Risa, en el Teatro Wo. Con más de 30 años dedicados al humor cordobés, y acompañado en este caso por Carla Dogliani, el comediante reafirma su presencia en una plaza que fusiona tradición y una competencia cada vez más intensa. Su nuevo espectáculo, cargado de identidad local y un humor característico, busca sorprender a un público que, a su entender, lo espera cada año con expectativas renovadas.

Desde Córdoba, donde hace un programa de radio todas las mañanas, Pailos conversa con Teleshow sobre su nuevo espectáculo y la temporada de verano para la plaza teatral de Villa Carlos Paz. “Nosotros debutamos este fin de semana y nos fue muy bien, estuvo lindo”, relata el humorista sobre sus primeras funciones de la temporada, marcadas por una buena respuesta y la conexión que genera en la ciudad.

La competencia actual en Villa Carlos Paz es un tema recurrente para el protagonista: “Yo creo que habría que reestructurar todo esto de la calle, de los vendedores, de los dos por uno, tres por uno”. Y al referirse al presente, señala cómo la multiplicidad de obras y las promociones han elevado la competencia.

El comediante Flaco Pailos, junto a Carla Dogliani, inauguró la temporada de verano en Villa Carlos Paz con su nuevo espectáculo de humor, 'Un Caos de Risa', en el Teatro Wo

Este año, según Pailos, el número de espectáculos modifica la dinámica habitual del público: “Acá hay muchas obras desconocidas, mucha gente nueva. De los nombres más conocidos somos cinco o seis nomás de un total de unas 70”, asegura el humorista desde Córdoba a Teleshow.

El artista añade que la proliferación de promociones, como el “dos por uno” o el “seis por uno”, genera un clima vertiginoso: “Se produce un lío en las calles con los vendedores, las promociones. Algunos productores hacen eso, pero uno tampoco puede negarle la entrada a las obras nuevas”, analiza.

Creatividad, elenco y puesta en escena: la nueva propuesta de un clásico

Sobre el escenario, la apuesta de Flaco Pailos este año combina creatividad, comicidad y una fuerte impronta cordobesa. “El argumento es que intentamos hacer una obra de teatro y arrancamos con libretos distintos. Hacemos como una lectura del libreto. Yo salgo de soldado romano porque el espectáculo va a ser del Imperio Romano y Carla sale de princesa, porque ella tiene el libreto de La princesa de los sueños. Y en esa mezcla comienza el caos", cuenta a Teleshow.

El Flaco Pailos y Carla Dogliani hacen “Caos de risa” en el Teatro Wo, la alianza que desafía a la competencia y el ritual de la alegría cordobesa

La compañía en escena es fundamental para el proyecto: “Estoy con Carla Dogliani, que también tiene mucho público que la sigue acá en Córdoba. Después entra un otro chico que colabora con nosotros, Agustín Bazán, que hace de un director trucho, que es Pepito Cimbrón, y quiere armar una comedia musical de rock nacional y hace un monólogo con eso. Es muy delirante”.

El elenco toma las riendas del concepto integral de la obra: “Nosotros mismos lo dirigimos. Tenemos armada la escenografía como si fuera una sala de ensayo de un teatro, con persianas, con ropa, de muchos colores, cabezas con peluca... está lindo” resalta Pailos, subrayando el carácter desenfadado de la puesta.

La fidelidad del público y el trabajo en equipo

Con el aval que le dan los años sobre las tablas, Pailos refleja sus expectativas de cara a una nueva temporada: “El público de Villa Carlos Paz está ávido de reírse, después de un año y en un país en el que siempre se repiten historias de crisis. La gente necesita de esas risas, se mete al teatro y lo disfruta. Yo noto, desde hace mucho tiempo, que el público se sienta en las butacas y se ríen desde el principio al final”.

La temporada de Pailos y su equipo conecta con una audiencia fiel que busca olvidarse de las crisis a través de historias y personajes entrañables

Para el humorista, esa “devoción” tiene forma de ritual cada temporada: “Uno tiene un público cautivo que se pregunta qué va a hacer este año el Flaco. Y a esto se suma que desde el año pasado estoy con Carla que es una humorista muy grossa, una capa que hace dos personajes totalmente antagónicos entre sí”, remarca el humorista a Teleshow.

La colaboración con Dogliani ha sido clave en la actual etapa del espectáculo: “Ella es La Bicho, un personaje marginal, pero que habla de todo. Y el público la adora acá en Córdoba. Este año la llevé de gira por todo el país y fue un boom, la amaron en todos lados. Hacemos una dupla muy, muy linda, nos divertimos mucho y, sobre todo, nos respetamos”.

La larga carrera de Pailos también se refleja en su capacidad de reinventarse. Y repasa su historia, naturalmente, con un giro humorístico: “Hubo un momento en el que explotó el Flaco Pailos, por decirlo así, te lo cuento en tercera persona como Maradona...(risas) que fue a partir del 2006 o 2007″.

Antes de esa explosión hubo un camino de más de diez años en los que fue forjando su estilo y cosechando un público fiel. “Yo hice al revés. Empecé a hacer gira por el interior, por afuera de Córdoba. Éramos quince personas, con bailarines, músicos, y yo siempre hacía shows temáticos, muchos espectáculos, siempre con elenco cordobés”.

La temporada teatral en Villa Carlos Paz presenta una competencia intensa, con más de setenta obras y una amplia oferta de promociones para atraer espectadores

En la actualidad, observa cómo el escenario teatral se transformó con propuestas muy variadas entre sí: “Ahora tenés los instagramers, los standaperos y se ha achicado un poco el campo. Cuando preparás un espectáculo o una gira, tenés que armar todo un laburo de logística para no chocarte con los otros artistas, y que haya lugar para todos, aseguró.

La plaza cordobesa tiene, para Pailos, un sello distintivo: “Carlos Paz es un clásico junto con Mar del Plata. Hay muchísimos teatros y vienen todas las compañías; inclusive hace unos años vienen compañías de San Francisco, de Villa María, toda gente nueva, y eso está bueno”, afirma el humorista.

La vida diaria del artista en temporada exige un esfuerzo constante, pero para Pailos, el aprendizaje y el crecimiento se potencian cada vez que el escenario se convierte en un espacio compartido, donde las risas y la experiencia unen a elenco y público. Lo avalan más 30 años de trayectoria y un estilo de humor clásico, pero que no reniega de lo que ocurre en la actualidad. Y en esa combustión ofrece este caos de risa, con el que ratifica su compromiso incondicional con Carlos Paz.