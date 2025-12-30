El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Jimena Barón dio por inaugurada la temporada de verano (Instagram)

Jimena Barón inauguró sus vacaciones en Quequén, lugar al que va hace años con su pareja y su hijo Morrison, con un álbum de fotos que marcó tanto la felicidad familiar como su regreso como protagonista visual de sus propias publicaciones.

Tras un año atravesado por grandes cambios, entre ellos la llegada de Arturo, su segundo hijo, la cantante decidió mostrar no solo la intimidad cotidiana del verano, sino también recuperar un espacio en el centro de la escena, algo que durante los últimos meses había estado mayormente reservado a los momentos maternales y a sus hijos.

Esta no es la primera vez de Artura en la playa

El carrete arranca con una escena de pura infancia: el pequeño Arturo, de cabello castaño y húmedo, aparece sentado y desnudo dentro de una pileta inflable verde agua y blanco, jugando con el agua y rodeado de adultos en un entorno exterior iluminado por el sol. El clima distendido y la frescura del verano en familia se reflejan en cada detalle.

Otra de las fotos retrata la complicidad entre Jimena y Matías Palleiro, su pareja. Abrazados bajo una estructura de lona, ella con bikini rojo y gafas de sol oscuras, él sin remera, ambos se miran y sonríen con los rostros cerca, en una atmósfera de relajación y buen humor, enmarcada por sillas y prendas colgadas que refuerzan el aire de vacaciones.

Jimena y Matías le llevaron una piletita inflable a Arturo para pasar el calor

Jimena volvió a ponerse en el centro de sus redes sociales y eligió una bikini de animal print

Jimena también se animó a posar sola, de pie bajo la lona, con bikini animal print en blanco y negro, gafas oscuras, pulseras y collares de cuentas. Sostiene la barra superior sobre la cabeza y luce una expresión seria, en un entorno de sillas de mimbre, toallas y sombreros colgados. En otra imagen, se la ve de perfil, con el cabello húmedo, sujetando la barra de la estructura y rodeada de luz natural.

La ternura familiar se multiplica con una instantánea de Momo y Arturo: el hijo mayor sonríe mientras abraza al bebé, que viste un body rojo y apoya la cabeza en su hombro, en una escena de cariño y juego. Otra foto muestra a Jimena sentada en una silla de mimbre dentro de la carpa, amamantando a Arturo, con expresión tranquila, bikini animal print y gafas oscuras, rodeada de cortinas claras y una bolsa azul al fondo.

En el pie de foto, Jimena resumió su balance del año y su gratitud por el presente: “Mientras preparamos la foto familiar. Qué fiaca el resumen del año, no es para nada eso. Solo decir que amo a mi familia con todo mi corazón. Que me emocionan el alma todos los días y que no hay mañana ni atardecer que no agradezca tenerlos. La vida nos ha dado unos lujos tremendos, por suerte el que más nos gusta es estar juntos, donde sea, como sea. Gracias Dios por este equipo que tanto te pedí. Y por todo. Siempre gracias”. En el primer comentario, sumó con humor: “Hacía mil que no me hacía la linda sola che”.

Jimena y Matías hace algunos años que decidieron vacacionar en Quequén

Antes de dar por iniciada la temporada de verano, Momo decidió pelarse para no sufrir el calor (Instagram)

El álbum no solo muestra el descanso y la alegría de la temporada, sino que también subraya el valor de los vínculos, la gratitud por los pequeños lujos cotidianos y el disfrute personal de Jimena Barón, quien recupera el centro de la escena y celebra el equilibrio entre maternidad, pareja y tiempo propio.

El arranque de temporada de Jimena Barón en Quequén no solo dejó postales de descanso y alegría familiar, sino que también marcó su regreso a un lugar central en sus propias publicaciones, combinando maternidad, pareja y tiempo personal. Entre escenas cotidianas, gestos de gratitud y momentos de disfrute propio, la cantante reafirmó que los verdaderos lujos de la vida están en los vínculos, la autenticidad y la capacidad de volver a mirarse, celebrando cada etapa con la intensidad y el humor que la caracterizan.