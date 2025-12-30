Teleshow

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

En un año de profundos cambios, la influencer apostó por una modificación en su cabello que sorprendió a sus seguidores

Cande Tinelli apostó por un cambio de look para el verano (Video: Instagram)

Cande Tinelli decidió iniciar el verano con una renovación de imagen que la acercó a un estilo más cálido y luminoso, dejando atrás por un tiempo su clásico cabello negro. La influencer documentó el proceso en el salón junto a su estilista, mostrando el paso a paso y el objetivo de suavizar sus rasgos y sumar contraste a su look.

Para levantar un poco toda mi oscuridad. A ver, yo soy un ser de luz. Me gusta ir como con mechas en el verano, como contrastar un poco con los tatuajes y jugar acá más en el contorno para que no me endurezca tanto los rasgos”, anticipó Cande, mientras el peluquero ponía en contexto con el pasado de su clienta: “Recordemos que Cande siempre, históricamente, tuvo el pelo negro. Me gusta mucho cómo quedan los tonos cálidos. Así que mi propuesta para hoy es hacerte la base y darte unos puntos de luz para que te realce, destacó el estilista Leo Leiva.

La influencer coincidió en la necesidad de sumar luz en ciertas zonas: “Sí, porque acá está un poco oscuro”. El estilista sugirió también puntos de luz en las puntas y ella aprobó los sectores elegidos y se mostró emocionada por comenzar con el proceso de una vez: “¡Arrancamos!”. Al ver el efecto, Cande celebró: “¡Ahí está! Guau, me gusta porque está menos chillón y veo como una claridad...”, que el profesional definió como “homogénea”. Ella sumó: “Genérica”.

El look de Cande Tinelli
El look de Cande Tinelli para el verano

El resultado final fue celebrado por ambos: “Miren lo que es esto. Aparte, tiene un montón de luz. Usamos protección durante toda la coloración porque el pelo está sensible y aclaramos pocos minutos, pero con esos pocos minutos ya aclaró un montón, Cande. Me encanta”. “Está divino”, concluyó la influencer, y el estilista cerró con entusiasmo: “Amamos”. Así, Cande Tinelli renovó su imagen apostando por una melena más luminosa y matices cálidos, lista para recibir el verano con un look que aporta suavidad y frescura, sin perder su sello personal.

Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

Cande Tinelli se consagró ganadora del Campeonato

Días atrás, Cande celebró un regreso soñado al mundo ecuestre y, junto a su familia y su equipo, vivió una jornada cargada de emociones y logros en equitación. Tras atravesar una lesión, la hija de Marcelo Tinelli volvió a competir, demostrando fortaleza y coraje, cualidades que reflejó en cada imagen compartida en sus redes sociales. Entre saltos, aplausos y la complicidad de su entorno más cercano, consolidó una consagración personal y deportiva que fue mucho más que una copa.

En los posteos, Cande documentó no solo su desempeño en la pista, con las vallas a 0,90 metros, junto a su yegua Caru, sino también el acompañamiento clave de su entrenadora, Coti Abdala, agradeciéndole por motivarla a volver a las pistas y ayudarla a transitar el pánico escénico y las inseguridades. “Día 1 nacional. Gracias a mi hermosa yegua Caru que tanto amo, y a la yegua, potra y amiga de mi profe por motivarme y hacer que vuelva a las pistas, sabiendo el pánico escénico que tengo, la inseguridad y todo lo que me costaba mentalmente”, escribió Cande, en un posteo cargado de gratitud y sinceridad.

El momento más emotivo llegó de la mano de su papá, Marcelo, quien compartió un video y un posteo en los que se lo ve junto a Soledad Aquino presenciando la competencia y siguiendo de cerca la actuación de su hija. “Hoy es uno de esos días soñados para vos. Y hoy lo sentí así. Te sentí así. Desde que volviste a saltar después de la lesión, te lo propusiste con una convicción que se notaba a la distancia, aun con lo que todos tenemos en cualquier actividad, que son los miedos y las inseguridades. Y allá fuiste a atravesarlos y lo hiciste. Estoy orgulloso de vos, te admiro", escribió el conductor, y citó a su ex como parte fundamental de la historia.

Fue una mañana hermosa que disfrutamos junto a tu vieja, que fue la que te metió el ‘bichito’ de tu amor por los caballos. Maravilloso laburo de tu entrenadora, que es una genia. Y tu yegua, Carucha, vuela literalmente. Felicitaciones mi vida, Cande Tinelli. Te amo mucho CAMPEONA”, concluyó.

