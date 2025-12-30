Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Cande Tinelli decidió iniciar el verano con una renovación de imagen que la acercó a un estilo más cálido y luminoso, dejando atrás por un tiempo su clásico cabello negro. La influencer documentó el proceso en el salón junto a su estilista, mostrando el paso a paso y el objetivo de suavizar sus rasgos y sumar contraste a su look.
“Para levantar un poco toda mi oscuridad. A ver, yo soy un ser de luz. Me gusta ir como con mechas en el verano, como contrastar un poco con los tatuajes y jugar acá más en el contorno para que no me endurezca tanto los rasgos”, anticipó Cande, mientras el peluquero ponía en contexto con el pasado de su clienta: “Recordemos que Cande siempre, históricamente, tuvo el pelo negro. Me gusta mucho cómo quedan los tonos cálidos. Así que mi propuesta para hoy es hacerte la base y darte unos puntos de luz para que te realce, destacó el estilista Leo Leiva.
La influencer coincidió en la necesidad de sumar luz en ciertas zonas: “Sí, porque acá está un poco oscuro”. El estilista sugirió también puntos de luz en las puntas y ella aprobó los sectores elegidos y se mostró emocionada por comenzar con el proceso de una vez: “¡Arrancamos!”. Al ver el efecto, Cande celebró: “¡Ahí está! Guau, me gusta porque está menos chillón y veo como una claridad...”, que el profesional definió como “homogénea”. Ella sumó: “Genérica”.
El resultado final fue celebrado por ambos: “Miren lo que es esto. Aparte, tiene un montón de luz. Usamos protección durante toda la coloración porque el pelo está sensible y aclaramos pocos minutos, pero con esos pocos minutos ya aclaró un montón, Cande. Me encanta”. “Está divino”, concluyó la influencer, y el estilista cerró con entusiasmo: “Amamos”. Así, Cande Tinelli renovó su imagen apostando por una melena más luminosa y matices cálidos, lista para recibir el verano con un look que aporta suavidad y frescura, sin perder su sello personal.
Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación
Días atrás, Cande celebró un regreso soñado al mundo ecuestre y, junto a su familia y su equipo, vivió una jornada cargada de emociones y logros en equitación. Tras atravesar una lesión, la hija de Marcelo Tinelli volvió a competir, demostrando fortaleza y coraje, cualidades que reflejó en cada imagen compartida en sus redes sociales. Entre saltos, aplausos y la complicidad de su entorno más cercano, consolidó una consagración personal y deportiva que fue mucho más que una copa.
En los posteos, Cande documentó no solo su desempeño en la pista, con las vallas a 0,90 metros, junto a su yegua Caru, sino también el acompañamiento clave de su entrenadora, Coti Abdala, agradeciéndole por motivarla a volver a las pistas y ayudarla a transitar el pánico escénico y las inseguridades. “Día 1 nacional. Gracias a mi hermosa yegua Caru que tanto amo, y a la yegua, potra y amiga de mi profe por motivarme y hacer que vuelva a las pistas, sabiendo el pánico escénico que tengo, la inseguridad y todo lo que me costaba mentalmente”, escribió Cande, en un posteo cargado de gratitud y sinceridad.
El momento más emotivo llegó de la mano de su papá, Marcelo, quien compartió un video y un posteo en los que se lo ve junto a Soledad Aquino presenciando la competencia y siguiendo de cerca la actuación de su hija. “Hoy es uno de esos días soñados para vos. Y hoy lo sentí así. Te sentí así. Desde que volviste a saltar después de la lesión, te lo propusiste con una convicción que se notaba a la distancia, aun con lo que todos tenemos en cualquier actividad, que son los miedos y las inseguridades. Y allá fuiste a atravesarlos y lo hiciste. Estoy orgulloso de vos, te admiro", escribió el conductor, y citó a su ex como parte fundamental de la historia.
“Fue una mañana hermosa que disfrutamos junto a tu vieja, que fue la que te metió el ‘bichito’ de tu amor por los caballos. Maravilloso laburo de tu entrenadora, que es una genia. Y tu yegua, Carucha, vuela literalmente. Felicitaciones mi vida, Cande Tinelli. Te amo mucho CAMPEONA”, concluyó.