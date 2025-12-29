Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

Por qué hacen modificaciones en la casa de GH

La casa de Gran Hermano, escenario central del reconocido reality show argentino, ha sido objeto de una notable remodelación de cara a la próxima edición denominada Generación Dorada. Uno de los cambios más destacados fue la eliminación de la tradicional piscina, que dio paso a un gran pozo, modificando de manera significativa el aspecto habitual de la vivienda. Estas renovaciones acompañan el anuncio oficial del ciclo que estrenará su nueva temporada en febrero de 2026.

Las obras en la casa de Gran Hermano fueron expuestas por el conductor Santiago Del Moro, quien compartió imágenes y comentarios al respecto a través de sus perfiles en redes sociales. En estos mensajes, el conductor confirmó tanto la desaparición de la piscina como la presencia del pozo, y transmitió el carácter novedoso que tendrán las instalaciones en la próxima temporada. Las publicaciones de Del Moro fueron rápidamente viralizadas entre fanáticos y seguidores, quienes replicaron las fotografías y alimentaron la conversación en plataformas digitales.

La reacción en las redes evidenció la expectativa y el misterio que rodean la nueva remodelación. Usuarios, apasionados del ciclo y potenciales participantes expresaron su sorpresa, formularon teorías sobre el nuevo diseño de la casa y especularon acerca del sentido del pozo que reemplazó a la piscina. Este ambiente de incertidumbre elevó aún más el interés en torno al debut de la Generación Dorada del reality.

En paralelo al avance de las obras, la organización lanzó la convocatoria al casting nacional, que en las últimas semanas atrajo a cientos de aspirantes provenientes de distintas regiones. El anuncio de la fecha de estreno, fijada para febrero de 2026, reforzó la relevancia de la propuesta y colocó nuevamente al reality en el centro de la escena de la televisión argentina.

El atractivo del programa también resonó entre figuras mediáticas. Alex Caniggia publicó en sus redes sociales una consulta abierta sobre su posible participación en la próxima edición, lo que provocó una amplia respuesta y generó debate entre los seguidores, que en su mayoría alentaron su inclusión en el reality. La experiencia previa de Caniggia en distintos formatos televisivos y realities incrementó la atención sobre esta potencial incorporación.

Las actuales refacciones y el lanzamiento de la Generación Dorada marcan el comienzo de una nueva fase, reavivando el vínculo entre el público y el formato. Con cambios sustanciales en el espacio físico, personalidades en consideración y una nueva camada de participantes, el ciclo abre una etapa renovada llena de expectativas.

El anuncio de la eliminación de la piscina llegó justo después del casting presencial para la inminente temporada. El proceso de selección, realizado en las instalaciones de Telefe, expuso el nivel de exigencia impuesto este año. Grupos de veinte aspirantes entraron en simultáneo a un salón principal; cada uno dispuso de solo 60 segundos para convencer a los productores de que merecía un lugar en el programa.

En paralelo, Del Moro ya había publicado imágenes del interior de la casa a mediados de noviembre, acompañado por directivos y parte del equipo de producción. Las fotos, compartidas en sus redes, mostraron los ambientes principales sin señales de la inminente reforma. El conductor explicó: “Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”.

El propio Del Moro aportó más indicios sobre las transformaciones al señalar: “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, aunque evitó dar detalles sobre la naturaleza de las nuevas intervenciones arquitectónicas. La producción de Telefe avanza contra el tiempo para adaptar la vivienda al espíritu de la nueva edición, que prevé una convivencia entre famosos, exparticipantes y nuevos postulantes, bajo reglas y dinámicas inéditas.