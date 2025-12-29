Teleshow

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La expectativa y el debate por el radical cambio arquitectónico profundizan el interés en el proceso de selección de los futuros integrantes de la Generación Dorada que comenzará en febrero

Guardar
Por qué hacen modificaciones en la casa de GH

La casa de Gran Hermano, escenario central del reconocido reality show argentino, ha sido objeto de una notable remodelación de cara a la próxima edición denominada Generación Dorada. Uno de los cambios más destacados fue la eliminación de la tradicional piscina, que dio paso a un gran pozo, modificando de manera significativa el aspecto habitual de la vivienda. Estas renovaciones acompañan el anuncio oficial del ciclo que estrenará su nueva temporada en febrero de 2026.

Las obras en la casa de Gran Hermano fueron expuestas por el conductor Santiago Del Moro, quien compartió imágenes y comentarios al respecto a través de sus perfiles en redes sociales. En estos mensajes, el conductor confirmó tanto la desaparición de la piscina como la presencia del pozo, y transmitió el carácter novedoso que tendrán las instalaciones en la próxima temporada. Las publicaciones de Del Moro fueron rápidamente viralizadas entre fanáticos y seguidores, quienes replicaron las fotografías y alimentaron la conversación en plataformas digitales.

La reacción en las redes evidenció la expectativa y el misterio que rodean la nueva remodelación. Usuarios, apasionados del ciclo y potenciales participantes expresaron su sorpresa, formularon teorías sobre el nuevo diseño de la casa y especularon acerca del sentido del pozo que reemplazó a la piscina. Este ambiente de incertidumbre elevó aún más el interés en torno al debut de la Generación Dorada del reality.

En paralelo al avance de las obras, la organización lanzó la convocatoria al casting nacional, que en las últimas semanas atrajo a cientos de aspirantes provenientes de distintas regiones. El anuncio de la fecha de estreno, fijada para febrero de 2026, reforzó la relevancia de la propuesta y colocó nuevamente al reality en el centro de la escena de la televisión argentina.

El atractivo del programa también resonó entre figuras mediáticas. Alex Caniggia publicó en sus redes sociales una consulta abierta sobre su posible participación en la próxima edición, lo que provocó una amplia respuesta y generó debate entre los seguidores, que en su mayoría alentaron su inclusión en el reality. La experiencia previa de Caniggia en distintos formatos televisivos y realities incrementó la atención sobre esta potencial incorporación.

Las actuales refacciones y el lanzamiento de la Generación Dorada marcan el comienzo de una nueva fase, reavivando el vínculo entre el público y el formato. Con cambios sustanciales en el espacio físico, personalidades en consideración y una nueva camada de participantes, el ciclo abre una etapa renovada llena de expectativas.

La reacción de los compañeros
La reacción de los compañeros de Alex Caniggia tras su expulsión de Gran Hermano VIP España: "Nos quedamos huérfanos"

El anuncio de la eliminación de la piscina llegó justo después del casting presencial para la inminente temporada. El proceso de selección, realizado en las instalaciones de Telefe, expuso el nivel de exigencia impuesto este año. Grupos de veinte aspirantes entraron en simultáneo a un salón principal; cada uno dispuso de solo 60 segundos para convencer a los productores de que merecía un lugar en el programa.

En paralelo, Del Moro ya había publicado imágenes del interior de la casa a mediados de noviembre, acompañado por directivos y parte del equipo de producción. Las fotos, compartidas en sus redes, mostraron los ambientes principales sin señales de la inminente reforma. El conductor explicó: “Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”.

El propio Del Moro aportó más indicios sobre las transformaciones al señalar: “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, aunque evitó dar detalles sobre la naturaleza de las nuevas intervenciones arquitectónicas. La producción de Telefe avanza contra el tiempo para adaptar la vivienda al espíritu de la nueva edición, que prevé una convivencia entre famosos, exparticipantes y nuevos postulantes, bajo reglas y dinámicas inéditas.

Temas Relacionados

Gran Hermano ArgentinaGeneración DoradaSantiago Del MoroRemodelación casa Gran HermanoTelevisión argentinaTelefeCasa de Gran Hermano

Últimas Noticias

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

El rapero sorprendió a la cantante con una receta en la nieve mientras buscaban auroras boreales en medio de las bajas temperaturas

La insólita comida que J

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Con el invierno europeo como telón de fondo, el exfutbolista y la modelo aguardan el nacimiento de su hijo

Maxi López compartió el último

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

La modelo y conductora compartió imágenes a puro romance junto al empresario. Abrazos, gestos de complicidad y la despedida a Anita García Moritán en el aeropuerto

Pampita y Martín Pepa a

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

La actriz, que viajó a La Feliz para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga, compartió imágenes de la desopilante situación que vivió. El video

El blooper de Gimena Accardi

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Actrices, influencers y periodistas tuvieron a sus hijos y compartieron cada instante en redes, transformando cada nacimiento en una fiesta virtual y colectiva

El baby boom de 2025:
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

TELESHOW
La insólita comida que J

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Brigitte Bardot

La muerte de Brigitte Bardot reavivó la polémica sobre su figura en Francia

Cocaleros de Bolivia se unen a la Central Obrera en las protestas contra el Decreto 5503

Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar