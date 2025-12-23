Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

A un mes y medio del inicio de la nueva temporada de Gran Hermano, Santiago del Moro compartió una particular renovación que tendrá la casa (Instagram)

Mientras aun faltan semanas para el regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, la emoción ya se siente tanto en los fanáticos como en quienes sueñan con entrar a la casa más famosa del país. Y no es para menos: la edición que se viene promete ser una de las más ambiciosas de la historia del reality, bajo el nombre de “Generación Dorada”, que reunirá a famosos, exparticipantes y nuevos aspirantes en una convivencia que, según anticipan, será distinta a todo lo visto hasta ahora. En medio de la expectativa, el conductor Santiago del Moro decidió sorprender a todos con un adelanto inesperado sobre lo que se viene en la nueva temporada.

A través de sus historias de Instagram, Del Moro compartió con sus seguidores una noticia que rápidamente dio que hablar: la histórica piscina de la casa dejará de existir. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió el conductor sobre un breve clip, donde se observa el patio ya sin su característica piscina y, en su lugar, un gran agujero de tierra. El mensaje fue claro y sirvió de puntapié para una ola de especulaciones sobre el nuevo diseño de la vivienda. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, agregó Del Moro, dejando la puerta abierta a toda clase de rumores y expectativas.

La confirmación de estas modificaciones llega en un momento clave, justo cuando el casting presencial para la nueva edición acaba de realizarse en las instalaciones de Telefe. El proceso fue tan intenso como fugaz: grupos de veinte aspirantes ingresaban en simultáneo a un salón inmenso y cada uno tenía apenas un minuto para convencer a los productores de que merecía un lugar en el programa. Solo 60 segundos para brillar, relatar su historia y mostrar la mejor versión de sí mismos.

En medio del vaivén de emociones por la próxima edición, el conductor adelantó un nuevo cambio de la casa (Gentileza de Telefe)

Pero las novedades no terminan ahí. Ya a mediados de noviembre, Santiago había compartido en sus redes imágenes exclusivas del interior de la casa, acompañado por directivos de Telefe y miembros de la producción. En las fotos, el conductor apareció junto a Darío Turovelzky, Federico Levrino y Martín Borrillo recorriendo los espacios tal como quedaron tras la última edición. El living y el comedor mantenían la estética conocida, sin señales de las reformas que, según el propio Del Moro, están a punto de comenzar.

“Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”, escribió el conductor en su cuenta, generando aún más expectativa entre los fanáticos. Aunque evitó dar detalles específicos, la frase fue interpretada como una señal de que la nueva temporada tendrá una identidad visual completamente renovada. Todo indica que la producción busca modernizar la casa y adaptarla al espíritu de una edición que combinará caras conocidas con figuras nuevas, y que sumará dinámicas inéditas para la convivencia.

A mediados de noviembre, Santiago compartió algunas de las modificaciones para la edición que se estrenará en febrero (Instagram)

La próxima edición se perfila como una edición especial, pensada para sorprender tanto a quienes siguen el reality desde sus inicios como a quienes se suman por primera vez. Con un casting presencial que ya dejó anécdotas y escenas de alta presión, y con un equipo de producción enfocado en renovar no solo la casa, sino también las reglas de la convivencia, la cuenta regresiva ya comenzó. Solo resta esperar el estreno para descubrir cómo será la nueva dinámica y qué figuras lograrán conquistar al público en el ciclo más esperado de la televisión argentina.

Por ahora, el conductor se encarga de alimentar la expectativa, dejando pistas y anticipos en sus redes, mientras el equipo de Telefe trabaja a contrarreloj para que la casa esté lista y la Generación Dorada tenga su lugar en la historia del reality. Con cambios a la vista y un casting que promete, Gran Hermano 2026 ya empezó a dar de qué hablar, mucho antes de que se abran las puertas y comience el juego.