La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

Wanda Nara desmintió en redes sociales rumores de infidelidad de Martín Migueles y calificó la información como fake news (Video: Puro Show, Eltrece)

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que circularan versiones que vinculaban a su pareja, Martín Migueles, con un presunto intento de infidelidad. La información, que se expandió rápidamente, tuvo como principal fuente los dichos de Pochi, de la cuenta de Instagram @Gossipeame y panelista de Puro Show (Eltrece), quien aseguró que la empresaria habría reaccionado con angustia y un ultimátum privado. Sin embargo, lejos de convalidar esa versión, la conductora fue tajante y la desmintió públicamente.

El rumor se instaló a partir de una serie de comentarios difundidos en, donde la panelista relató que Migueles habría retomado contacto con una exnovia, la modelo Claudia Ciardone, a través de mensajes privados. Según esa versión, el empresario estaría preocupado por la posible filtración de esos chats, ya que, si bien no se habría concretado ningún encuentro, el contenido del intercambio podría comprometerlo. En ese mismo espacio, la panelista fue más allá y aseguró que Wanda Nara se habría visto profundamente afectada por la situación, al punto de llorar y advertirle a su pareja que no habría marcha atrás si se comprobaba una infidelidad. “Si aparece algo que confirme una traición, lo deja”, fue una de las frases que deslizó la periodista.

Wanda Nara desmintió sufrir angustia o haberle dado un ultimátum a Martín Migueles, como señalaron versiones mediáticas recientes (RSFotos)

No obstante, la reacción de la empresaria a no tardó en llegar. Al ver replicados esos dichos en redes sociales, la empresaria decidió salir al cruce y desmentirlos de forma directa. Desde su cuenta personal, escribió un breve pero contundente “Fake news”, dejando en claro que no se reconoce en el relato difundido ni en el supuesto estado emocional que se le atribuyó.

La aclaración fue interpretada como una respuesta concreta a los comentarios realizados en Puro Show y como una forma de marcar un límite frente a versiones que, según ella, no reflejan la realidad. Sin hacer referencia directa a nombres propios ni entrar en una confrontación mediática, Wanda eligió un mensaje escueto, fiel a su estilo reciente, pero con un efecto inmediato: poner en duda la veracidad del rumor.

Mientras tanto, el trasfondo del escándalo sumó otros protagonistas. Claudia Ciardone confirmó que recibió mensajes de Migueles, aunque aclaró que no hubo encuentro alguno y que ella misma está en pareja. Incluso, aseguró que le aconsejó que no se expusiera de esa manera, teniendo en cuenta el nivel de exposición pública que implica estar vinculado sentimentalmente con la animadora.

Wanda Nara, recostada en la arena, mientras Martín Migueles no le quitaba la mirada de encima

La modelo habló en SQP (América TV) con Yanina Latorre y dio detalles sobre su vínculo con Migueles. Al ser consultada sobre el acercamiento reciente, Ciardone fue tajante: “Sí, es así. Sí”, respondió cuando le preguntaron si Migueles le había escrito estando en pareja con Wanda Nara. “Calculo que alrededor de un mes”, detalló sobre la frecuencia de los mensajes, y aclaró: “Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”.

La actriz relató cómo conoció a Migueles: “En el gimnasio, acá en Nordelta. Yo sé que a él le gusta todo esto de armar así como quilombos con las mujeres. Yo habré estado con él, no sé, más o menos como mucho tres meses. Y en ese momento, cuando yo decido alejarme de él, es porque en el gimnasio viene y me increpa una chica que era, no sé si era su ex o estaba en el momento, porque él salía con muchas a la vez, y después salta otra más. O sea, en el gimnasio eran tres y yo me quería morir”.

Agregó que Migueles le pedía mostrarse en público con él, a lo que nunca accedió. Sobre el final de la relación, Ciardone aportó: “Él exigía una... Como que solo estar con él, mientras él tampoco lo respetaba eso. No me parecía. Y cuando me pasó esto, de que vienen las chicas y me increpan de esa manera, digo: Bueno, no, esto no está funcionando”. Luego de esa situación, habló con el dueño del gimnasio y todos terminaron afuera del lugar. “Desde ese momento nunca más hablé con él”, precisó.

Claudia Ciardone confirmó que recibió mensajes de Migueles pero negó cualquier encuentro y afirma estar actualmente en pareja (Video: SQP, América TV)

Al ser consultada por el último contacto, contó: “Más de un año, seguro”. Pero reconoció que hace unos días, Migueles volvió a contactarla pidiendo disculpas a través de un conocido en común. “Le acepté la disculpa hasta ahí, está todo bien. Él me dice: ‘Tomar un café’, digo: ‘No, mirá, no. Vos estás...’ Le di como un consejo de tía, inclusive. Él estaba en pareja, estaba con una persona muy mediática que se lo doy como consejo, que no haga estas cosas, que no se mande en unas palabras cagadas”. Según Ciardone, Migueles le dijo que Wanda lo odiaba y reconoció: “A él le gusta que armar problemas”.

La modelo confirmó que Migueles le reaccionó a historias y le daba likes, lo que podría haber sido detectado por Wanda. “Primero me había dicho tomar un café y después directamente me pasó la dirección y me dijo: Ya está. Yo estuve con él durante tres meses. Por eso te digo, a mí me lo hizo a mí”. Sobre esa etapa, admitió: “No la pasé bien”. En cuanto a cómo ve la relación de Migueles con Wanda, Ciardone prefirió no opinar en detalle, pero lanzó una advertencia: “Que esté atenta a todo. Para que no le pase lo que me pasó a mí, que de hecho me estaba llamando para verme. Entonces, nada, que vaya con cuidado”.

Consultada sobre la reputación de Migueles en Nordelta, Claudia fue contundente: “La gente acá en Nordelta dicen de todo. O sea, es conocido como, no sé, Pirata del Asfalto. De hecho, él mismo lo sabía que se lo dicen”. Finalmente, ante la pregunta de si Migueles está aprovechándose de Wanda, Ciardone concluyó: “A él le gusta mucho el estar. Por ejemplo, yo creo que esto le encanta a él, que se esté hablando de él”.