Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Soledad Silveyra despejó rumores sobre la salud de Luis Brandoni: "¡Está muy bien!"

Con la cuenta regresiva activada, Soledad Silveyra y Luis Brandoni se preparan para brillar en la obra Quién es quién. Atrás quedaron los problemas de salud del actor, los cuales incluso lo llevaron a ser internado por un pico de presión. Así las cosas, este sábado, la actriz habló sobre la salud de su compañero y transmitió tranquilidad a sus seres queridos y sus seguidores.

“¿No estás haciendo teatro en este momento?”, comenzó preguntándole Mirtha Legrand a su invitada al recibirla en su mesaza. Fiel al estilo tranquilo y efusivo que caracteriza a Silveyra, la actriz comentó: “En este momento no, pero debutamos el siete con Beto. Agradezco muchísimo que me hayan invitado porque necesitaba comunicar que Brandoni está muy bien de salud”.

Para cerrar, la actriz se refirió a los rumores en torno a la salud de Brandoni y aclaró: “Porque dicen que está internado, no, está bien. Ha tenido una taque de presión, pero por suerte está bien”. Feliz por la noticia que estaba escuchando, Legrand le pidió a la mesaza que mostrara su apoyo al artista: “Vamos a brindarle un aplauso porque es uno de nuestros grandes actores, actorazo”.

Tal como decía Soledad, Brandoni había recibido el alta médica un mes atrás, luego de sufrir un pico de presión. El actor, de 85 años, fue hospitalizado la noche del viernes 28 de noviembre debido a un pico de presión arterial, que lo bligó a suspender las funciones programadas de su obra en el Teatro Liceo. Teleshow habló en el mediodía del sábado 29 con el productor Carlos Rottemberg, quien había comunicado la suspensión de la obra y señaló que “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”.

El productor le había explicado a este medio que la internación fue una medida de precaución tras el episodio de presión alta que sufrió el actor. “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”, detalló Rottemberg. El productor subrayó que la prioridad es la salud de Brandoni y que, por recomendación médica y familiar, se decidió cancelar las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitir una recuperación completa.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra actuarán finalmente en Buenos Aires (Crédito: Jaime Olivos)

En línea con la preocupación mostrada anteriormente, la producción y los integrantes del elenco eligieron no hacer temporada en Mar del Plata luego de que Luis recibiera una indicación médica. El actor, de 85 años, debió cancelar la esperada temporada de su obra junto a Soledad Silveyra en la ciudad de la Costa Atlántica, tras recibir indicaciones médicas que le exigen permanecer cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó preocupación en el ambiente artístico y entre el público, y derivó en una muestra de solidaridad entre colegas que permitió reubicar la obra en la capital y mantener la actividad teatral prevista.

La decisión de cancelar la temporada marplatense se formalizó a través de un comunicado de Multiteatro. Según el texto oficial, “por indicación médica, al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación”.

Frente a la dificultad de encontrar un escenario disponible en Buenos Aires para mantener la obra en cartel, la respuesta del ambiente teatral fue inmediata. Según informó Multiteatro, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de la comedia “El Secreto”, ofrecieron ceder el escenario del Multitabaris a Brandoni y Silveyra. En ese espacio estaba previsto el regreso de “El Secreto”, dirigida por Manuel González Gil.

El comunicado de Multiteatro destacó: “En un gesto de solidaridad, ‘El Secreto’ se trasladará a la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires”. De este modo, la obra de Brandoni y Silveyra podrá continuar su actividad en la capital, mientras que “El Secreto” ocupará el lugar vacante en Mar del Plata.