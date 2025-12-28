Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El año arrancó con una de las bodas más sorprendentes: Adnrés Calamrao y Natalí Franco (RSFotos)

Fin de año está a la vuelta de la esquina y, con él, llega el inevitable balance de lo que dejó el 2025 en el mundo del espectáculo argentino. En materia de amores y compromisos, este fue un año especialmente agitado: siete parejas de larga data decidieron formalizar sus vínculos y dar el tan esperado “sí, quiero” frente a sus familias y amigos. Entre celebraciones íntimas y fiestas masivas, la escena se llenó de historias de amor consolidado, con bodas que emocionaron al público y marcaron hitos en la farándula.

Andrés Calamaro y Natalí Franco: civil y festejo en un bodegón

El 24 de enero, apenas dos semanas después de anunciar su compromiso, Andrés Calamaro y Natalí Franco comenzaron el año marcando un hito en el calendario del espectáculo argentino: dieron el “sí, quiero” en una ceremonia civil realizada en el registro de la calle Beruti, en pleno barrio porteño. Ambos eligieron looks frescos y relajados, acorde al clima veraniego que se vivía en la ciudad —apenas atenuado por la llovizna matutina— y apostaron por una celebración íntima, rodeados por un grupo selecto de familiares y amigos.

De excelente humor y sin perder su estilo, el músico optó por una chomba azul oscuro, pantalones largos al tono y zapatillas blancas. Siempre icónico, llevó en una mano una campera de jean azul y en la otra, una gorra con visera, además de sus inconfundibles anteojos de sol. Natalí, en tanto, lució un conjunto moderno, combinando un blazer y bermudas color marrón claro, remera y zapatillas blancas. Completó el look con gafas oscuras y un bolso compacto negro, decorado con una cuerda naranja que contrastaba y aportaba personalidad al outfit.

Andrés y Natalí fueron los primeros en casarse en el año 2025 y lo hicieron con una ceremonia por civil

Siguiendo la intención de hacer algo pequeño y sencillo, todos los invitados fueron a un bodegón a celebrar el matrimonio

Testigos de excepción acompañaron a la pareja en este día especial: Javier Calamaro —hermano del novio— y su esposa Paola Montes de Oca, los legendarios compañeros de Los Abuelos de la Nada Daniel Melingo y Cachorro López, el líder de los Ratones Paranoicos, Juanse, con su esposa Julieta, y el joven rapero Dillom.

Christian Petersen, el amor antes del dolor

El pasado 18 de abril, Christian Petersen y Sofía Zelaschi, exparticipante de El gran premio de la cocina, sellaron su historia de amor en una íntima ceremonia de matrimonio celebrada en San Isidro, rodeados de familiares y amigos cercanos. La pareja, que ya convivía desde hacía tiempo, apostó por la calidez y la autenticidad en una boda marcada por los detalles personales y un clima distendido.

Christian y Sofía decidieron dar el siguiente paso tras siete años de relación (Instagram)

Sofía llegó al altar acompañada por su hijo Lorenzo, de 8 años, sumando ternura y emoción al momento. Para la ocasión, eligió un vestido blanco de seda shantung, de inspiración minimalista y corte vintage, que reflejó sencillez y elegancia a partes iguales. Lo más llamativo fue el ramo: una composición original que mezcló flores de calas verdes, ramas de apio y una flor metálica con la palabra “Recuerdo”, aportando un toque personal y vanguardista al look nupcial.

La celebración, lejos de los protocolos estrictos, se vivió en un clima informal y lleno de espontaneidad, como se pudo ver en las imágenes compartidas por la pareja. Entre momentos de nervios previos al “Sí, quiero” y postales más relajadas junto a los invitados, no faltaron las risas, los brindis y la complicidad, sellando una jornada especial donde el amor y el disfrute fueron protagonistas de principio a fin.

Hoy, que el chef se encuentra internado en el Hospital Alemán, estas imágenes parecen lejanas, pero con seguridad son uno de los alicientes más fuertes para luchar por su vida y restablecerse.

El íntimo casamiento de David Lebón con su mánager

Luego de 15 años de relación, tanto laboral como romántica, David y Pato se casaron por civil

David Lebón y Pato Oviedo, su esposa y manager desde hacía más de una década, formalizaron su amor el 14 de octubre en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Registro Civil de la calle Uruguay. Tras quince años de relación, la pareja selló su vínculo rodeada no solo de sus hijos y nietos, sino también de una verdadera constelación de amigos y músicos, testigos directos de un “sí, quiero” largamente esperado. El ambiente, cargado de alegría y emoción, reunió en un mismo espacio a figuras como Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Kevin Johansen, Marcela Morelo y a los integrantes de la banda de Lebón, quienes se entremezclaron en saludos, bromas y miradas cómplices, fundiendo familia, amistad y música en una misma escena.

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando, desde el fondo de la sala, Sandra Mihanovich sorprendió a todos improvisando a capella un fragmento de “Honrar la vida”. De pie, Patricia y, sentado junto a Ricardo Mollo, David contemplaron la escena al borde de las lágrimas, susurrando el himno escrito por Eladia Blázquez y dejándose envolver por la emoción del momento.

En el patio del registro, la celebración continuó entre palmeras, abrazos y una gran fotografía grupal: hijos, nietos, músicos, amigos y los recién casados posaron juntos, compartiendo la alegría de un día histórico. Los brazos en alto, las caras iluminadas y la ronda íntima sellaron el coraje de dar el gran paso, en una fiesta donde la música, el amor y la amistad se fundieron en una sola imagen.

La feliz pareja en el registro civil con los invitados

Peque Schwartzman y Euge De Martino, con invitados de lujo

Dos días después, el 16 de octubre, se celebró uno de los casamientos más esperados del año: Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino formalizaron su historia de amor con una ceremonia civil cargada de ternura, elegancia y un innegable aire cinematográfico. Después de seis años de relación, el tenista y la modelo eligieron el Registro Civil Central de Uruguay 753, en la Ciudad de Buenos Aires, para dar el gran paso acompañados de familiares y amigos íntimos.

El arribo de la pareja fue recibido con aplausos, pétalos de rosas y papelitos en forma de corazón lanzados por los invitados, en un clima de alegría y emoción desbordante. Tras la ceremonia, Schwartzman y De Martino salieron del registro tomados de la mano y se fundieron en un beso ante las cámaras, protagonizando una imagen que rápidamente conquistó a todos en redes sociales.

Luego de seis años de relación, la pareja sello su amor en una ceremonia en el Dok Haras

La pareja estuvo acompañada por su familia y varios famosos amigos de

La gran fiesta nupcial se llevó a cabo el 25 de octubre en el Dok Haras, un campo de muchas hectáreas ideal para cobijar tanto a los anfitriones, sus familias y a la gran cantidad de invitados que acompañaron a los novios en esta celebración. Entre los asistentes destacaron numerosas figuras del espectáculo y el deporte, dos universos que se cruzaron por la carrera de Schwartzman y el presente profesional de De Martino.

Uno de los momentos más comentados fue la presencia de Oriana Sabatini, quien deslumbró luciendo su embarazo y recibió felicitaciones de los novios y de gran parte de los presentes. Como no podía ser de otra manera, la fiesta se documentó minuto a minuto con fotos y videos publicados en redes sociales por los propios invitados. Nicolás Furtado, Joaquín “Pollo” Álvarez, Nati Jota, Grego Rosello y Andy Kusnetzoff no solo dieron el presente, sino que se sumaron a las postales junto a los flamantes esposos y otros colegas reconocidos, sellando así una noche que mezcló emociones, glamour y alegría compartida en uno de los eventos del año.

Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor en Mardel

Matías y Martina se casaron en Mar del Plata con la intención de honrar las raíces de la novia (RS Fotos)

El 23 de octubre, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor en Mar del Plata con un “sí, quiero” que marcó uno de los casamientos más comentados del año en la farándula argentina. La pareja celebró el civil en Independencia 2846, confirmando su unión rodeados de familiares y amigos, y con la ciudad balnearia como testigo del flamante comienzo.

Para la ocasión, Matías optó por un traje celeste pastel y camisa blanca sin corbata, sumando un estilo relajado y canchero, mientras Martina deslumbró con un vestido corto color durazno claro, escote off-shoulder, cabello suelto y un ramo de flores en tonos suaves, logrando una imagen tan moderna como romántica. Ambos irradiaron alegría y complicidad en cada instante.

Al día siguiente, realizaron la ceremonia religiosa en una iglesia de Mar del Plata. El cura aportó humor y espontaneidad con chistes durante la misa, y la pareja compartió gestos de buena onda y complicidad a lo largo de la jornada. El gran festejo continuó con una recepción para más de 400 invitados, consolidando la nueva etapa para Matías y Martina tanto desde lo íntimo como desde el brillo de la vida pública.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Iglesia Don Bosco, un emblema de la ciudad marplatense (Crédito: RS Fotos)

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)

Coco Sily y Chimi celebraron su amor en una ceremonia íntima

El domingo 16 de noviembre, Coco Sily y Chimi Meza coronaron su historia de amor con una celebración repleta de emoción, alegría y afectos. Tras casi dos años de relación, la pareja decidió dar el gran paso y casarse en Berazategui, eligiendo un mediodía soleado y un salón de eventos para reunir a familiares y amigos en una jornada que se extendió por varias horas, entre abrazos, música y risas.

Para Coco, Berazategui es mucho más que un punto en el mapa: fue escenario de presentaciones de su emblemática obra “La Catedral del Macho” en 2014 y 2018, pero esta vez la ciudad se vistió de fiesta como testigo del inicio de una nueva etapa en su vida. Rodeado de quienes marcaron su recorrido, el actor y humorista fue acompañado en el rito por el padre César Rockero, amigo cercano del flamante matrimonio y encargado de sellar la unión.

Coco y Chimi eligieron que un amigo sea el encargado de oficiar la unión

La llegada de la novia fue un despliegue de personalidad y simpatía. Chimi Meza eligió para el gran día un vestido blanco de gran volumen, con falda de tul y corset bordado con apliques florales en tonos delicados. Con su ramo de lirios en alto y una sonrisa contagiosa, se la pudo ver reír, emocionarse, dar indicaciones y abrazarse con los suyos, reflejando la expectativa y la felicidad genuina de quien cumple un deseo largamente soñado.

Las postales de la boda retrataron toda la emoción y la energía positiva de los novios, inmortalizando miradas, gestos de complicidad y la calidez de una fiesta pensada para celebrar no solo el amor de pareja, sino la fuerza de la comunidad y la red de afectos que los sostiene. Así, entre anécdotas, música, baile y brindis, Coco Sily y Chimi Meza escribieron el primer capítulo de su nueva vida juntos, en una de las ceremonias más sentidas del año.

Después de dos años de relación eligieron casarse en Berazategui rodeados de sus amigos y familiares

Malena Ratner y el Purre, casamiento al aire libre

El 11 de noviembre, Malena Ratner —conocida por su papel en “Soy Luna”— y José Giménez Zapiola, alias El Purre, sellaron su amor con una pequeña y cálida ceremonia civil. Pero no se conformaron solo con ese primer “sí, quiero”: doce días después, el 23 de noviembre, volvieron a apostar por el amor y organizaron una gran fiesta junto a una segunda ceremonia que reunió a amigos, seres queridos y colegas, todo envuelto en un ambiente donde el romanticismo, la naturaleza y la impronta personal marcaron cada detalle.

Malena y El Purre se casaron por civil y luego hicieron una ceremonia al aire libre, donde su mascota fue uno de los protagonistas

La pareja, acostumbrada a contagiar alegría y fuertemente ligada al mundo del espectáculo joven, se dejó ver en una celebración íntima, profundamente emotiva y cargada de aquellas pequeñas cosas que, con el correr de los posteos, se viralizaron en redes sociales. Sin dudas, uno de los momentos más recordados de la jornada fue la aparición del perro de la pareja, vestido de gala para la ocasión, que no solo se adueñó de las fotos sino también de los aplausos y sonrisas de todos los presentes.

Durante la segunda ceremonia la pareja eligió la sencillez y la calidez

Rocío Pardo y Nico Cabré, boda cordobesa de cuento de hadas

El miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo coronaron su amor con una íntima ceremonia civil, rodeados de sus seres queridos y con la participación especial de Rufina Cabré, la hija del actor con la China Suárez. Aunque el evento fue de naturaleza reservada, la pareja eligió compartir la alegría con sus seguidores, publicando en redes sociales instantáneas cargadas de emoción y detalles de los momentos clave del día que sellaron su compromiso.

Las imágenes fuera del Registro Civil mostraron la tradicional lluvia de arroz y risas, y una foto inolvidable del beso entre Nicolás y Rocío, rodeados de aplausos y felicitaciones. Las palmas entusiastas de los invitados, las sonrisas amplias y el brillo nervioso en los ojos de los novios reflejaron ese instante en el que el trámite se transforma en rito, y el rito, en celebración colectiva.

La pareja eligió una ceremonia en el medio de un bosque, al cual ambientaron para que de la ilusión de estar encantando, sumándose a la temática de hadas y elfos

Nicolás y Rocío decidieron casarse en el lugar donde nació el amor: Villa Carlos Paz

La fiesta continuó el sábado 6 de diciembre en la Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, Córdoba, donde los novios optaron por una ceremonia en plena naturaleza, en un entorno campestre que desbordó sencillez y calidez. Los arreglos florales en tonos suaves, el mobiliario de madera y los textiles livianos en paleta neutra crearon una atmósfera armónica y relajada. Un centenar de invitados compartió la felicidad de la pareja, aunque el evento mantuvo el perfil bajo hasta la publicación de un álbum fotográfico que rápidamente se hizo viral y recibió oleadas de mensajes afectuosos.

Entre los rasgos distintivos del festejo, se destacó la temática élfica y de bosque encantado que marcó el cierre de la jornada. Rodeados de árboles centenarios y una laguna, la pareja, Rufina y varios invitados se disfrazaron de elfos y gnomos con orejas puntiagudas y accesorios propios del universo de “El señor de los anillos”. Velas y lámparas colgantes reforzaron el ambiente de magia y fábula, mientras que los más chicos disfrutaron de una zona especial pensada para ellos y todos participaron de un carnaval carioca temático, en perfecto homenaje al entorno natural.

Juan Cruz Ávila y María Guastavino celebraron su amor en un reconocido boliche

El productor y su esposa hicieron la fiesta en un reconocido boliche porteño

El 7 de diciembre, la noche porteña fue testigo de una de las celebraciones más esperadas del año: el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino. Cuando el reloj marcó las 21, las puertas del emblemático Tequila Club en la Costanera se abrieron bajo un resplandor rojo intenso que iluminaba la entrada, prometiendo una noche llena de glamour y emociones. Entre guirnaldas de luces cálidas, flores carmesí y cortinados que colgaban a la entrada, comenzaron a confluir cerca de 350 invitados, entre los que destacaron figuras del mundo político, empresarial y los medios de comunicación.

La pareja llegó por separado, pero con apenas minutos de diferencia. El día había tenido un inicio especial con un almuerzo en el Hotel Faena, donde celebraron el civil acompañados de sus hijos: Malena, la hija mayor del empresario, y Facundo y Lucas, los pequeños hijos que tiene en común con María. Luego del almuerzo íntimo, Juan Cruz Ávila regresó a su casa junto a los chicos para prepararse con tranquilidad, mientras María optó por quedarse en una suite del hotel, rodeada de amigas que la acompañaron en los preparativos y los nervios de la previa.

El productor y la psicóloga sellaron su unión con una celebración de estética cuidada y toque glam (RS Fotos)

María deslumbró al llegar al boliche luciendo un vestido de satén marfil con inserciones de encaje francés y transparencias que dibujaban líneas geométricas sobre el cuerpo, otorgando un aire moderno y sofisticado sin perder romanticismo. Minutos después, Juan Cruz Ávila ingresó con un look clásico y elegante: traje negro, corbata al tono y camisa blanca impecable.

La fiesta, ambientada con detalles cuidados y una atmósfera que combinó el brillo del show business con la calidez familiar, continuó hasta altas horas de la madrugada, consolidando el inicio de una nueva etapa para la pareja en el corazón de la noche porteña.