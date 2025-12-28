De la Ruta 40 a los glaciares: Malena Guinzburg compartió un álbum íntimo de sus vacaciones en la Patagonia

Malena junto a su pareja en la Patagonia (Instagram)

Malena Guinzburg eligió la Patagonia argentina como destino para unas vacaciones en pareja, y en sus redes sociales compartió postales y reflexiones que resumen la intensidad y el encanto de la experiencia. “Un poquito nomás de los dos últimos días en El Chaltén. Qué enamorada estoy de la Patagonia… qué enamorada estoy", escribió en el pie de foto de su posteo, dejando en claro que el viaje tuvo un significado especial tanto por los paisajes recorridos como por la compañía elegida.

Las imágenes publicadas por Malena muestran el inicio del recorrido a lo largo de extensas rutas asfaltadas que atraviesan la estepa y las mesetas patagónicas. La Ruta 40, con su cartel icónico y la silueta de un cóndor sobre los colores nacionales, marca el tono del viaje y refuerza el carácter representativo de este trayecto mítico. El cielo azul profundo y las nubes blancas dispersas acompañan la sensación de amplitud y aislamiento típica del sur argentino.

El trayecto continuó en dirección a El Chaltén, donde la carretera serpentea entre colinas y montañas. Señales de curva y barandas metálicas indican el recorrido, enmarcado por la silueta del macizo Fitz Roy, cuyos picos nevados dominan el horizonte. Un cartel verde junto a la ruta señala los destinos “El Chaltén”, “La Florida” y “Lago del Desierto”, mientras el camino se abre paso hacia la cordillera, rodeado de estepa y arbustos bajos.

La increíble vista de la Ruta 40

La comediante frenó a recoger flores por el camino

Malena mostró su costado más romántico

Ya en El Chaltén, las imágenes capturan la vista panorámica del pequeño pueblo, con casas de techos bajos y calles de tierra, rodeado por mesetas y paredes rocosas. Los senderos de trekking se adentran en un entorno de vegetación autóctona, rocas y arbustos, hasta llegar a miradores naturales. Carteles informativos, como el del “Mirador Cerro Torre”, destacan la imponencia de los glaciares y las cumbres nevadas, convirtiéndose en puntos de referencia para quienes buscan admirar la belleza del parque.

Durante las caminatas, Malena y su novio exploran senderos de tierra rodeados de vegetación y montañas, con vistas a cimas nevadas y paisajes de postal. La naturaleza se impone en cada detalle: cascadas que descienden entre paredes de roca y troncos secos, acercamientos a la superficie de los glaciares que resaltan las texturas del hielo, y lagos de aguas turquesa donde el azul se funde con el cielo.

El contacto con el entorno patagónico se expresa también en los pequeños gestos cotidianos: una mano sostiene un ramo de flores silvestres recogidas en el camino; en otra escena, las manos de la pareja forman un corazón enmarcando una montaña nevada. Los carteles de madera en los sectores de escalada recuerdan a los visitantes la importancia de cuidar el ambiente, sumando mensajes de preservación en español e inglés.

Los picos nevados de las montañas del sur

Una cascada cae entre paredes de roca y vegetación, destacando la fuerza natural del entorno patagónico

Gran parte del posteo de Malena fue dedicado a la naturaleza del lugar

Malena hizo un recorrido por la Ruta 40 (Instagram)

No faltan los momentos de descanso y contemplación: Malena y su pareja se sientan sobre una roca, sonrientes, abrazados frente a un lago de aguas claras, ambos abrigados contra el viento patagónico. El álbum de postales alterna rutas solitarias que avanzan hacia la cordillera, formaciones rocosas, glaciares, lagunas y la vegetación autóctona en distintas estaciones.

A lo largo del recorrido, la conexión con la naturaleza y la contemplación de los paisajes más emblemáticos del sur argentino se mezclan con la alegría del viaje compartido. Las vacaciones de Malena Guinzburg en la Patagonia transmiten la inmensidad y la diversidad de la región andina y la Ruta 40, en una experiencia marcada por la aventura, el disfrute y el amor en uno de los escenarios más imponentes del país.

El viaje de Malena Guinzburg al sur argentino, junto a su pareja, dejó mucho más que imágenes de paisajes imponentes y rutas infinitas: fue una experiencia de conexión profunda con la naturaleza, la aventura y el disfrute compartido. Cada instante vivido en los senderos, los lagos y las montañas de la Patagonia se transformó en un recuerdo imborrable, reforzando la certeza de que los grandes escenarios del país también pueden ser el marco perfecto para celebrar el amor, la libertad y la belleza de lo simple.