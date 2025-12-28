Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

En plena cena, Beto Casella y Mirtha Legrand conversaron sobre el momento en que hizo llorar a Yanina Latorre a su programa (La Noche de Mirtha – El Trece)

La rivalidad entre Beto Casella y Yanina Latorre nunca pasó desapercibida para el público, y aunque a lo largo de los años hubo momentos de tregua, los cruces y chispazos siempre estuvieron presentes. El episodio que más icónico entre ellos no es reciente: ocurrió hace más de una década, en 2014, durante una cena televisada en el clásico programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece). Con el paso de los años y los protagonistas instalados como figuras del medio, el propio Casella rememoró cómo fue ese momento que dejó huella en la televisión argentina.

La anécdota volvió a salir a la luz en la última emisión del ciclo, cuando Mirtha le preguntó a Casella si recordaba el famoso cruce con Latorre. “¿Querés que reconstruya el momento?”, le retrucó a la diva, en tono provocador. La mesa de aquella noche estaba integrada también por Moria Casán, José María Muscari y Facundo Moyano.

“Dice la señora: ‘Ustedes están peleados, ¿no?’ Mirá qué viva... Yo digo ‘no’, y Latorre dice ‘sí’ al mismo tiempo. Pero ¿qué pasó? Y ahí empieza, estaba Moria acá, Muscari allá y Facundo , pobre, que no abría la boca… Todos empiezan a joder y se arma una cosa, yo jugaba con la cámara”, relató Casella. El conductor recordó cómo, de la nada, la atmósfera se volvió cada vez más incómoda, hasta que Yanina no pudo contener las lágrimas.

El tenso episodio entre ambos mediático tuvo lugar en la mesa de Mirtha Legrand en 2014

“Y después, cuando se arma el lío se puso a llorar. Fue más que nada el bullying de la mesa”, explicó. Legrand, por su parte, sumó: “Ella lloraba mucho. Nunca he visto llorar en un programa. Estaba sentada a mi izquierda y lloraba tanto... Y yo le decía: No llores. Pobre, me dio mucha pena”. La charla siguió entre bromas y reproches. “Pero la culpa fue tuya, Chiquita”, le lanzó Casella a la conductora. “¿Qué? Yo no la hice llorar, vos la hiciste llorar”, se defendió Mirtha.

En el presente, la relación entre los protagonistas sigue marcada por la distancia. “Ni fu ni fa”, resumió Beto, cuando Pilar Smith le preguntó cómo estaba el vínculo con Yanina hoy. Ambos compartirán pantalla en América, aunque el trato es meramente profesional. La diva de la mesaza, en tono elogioso, destacó la carrera de Latorre: “¿Pero la viste? ¡Qué carrera ha hecho! Una carrera fantástica”. Casella, sin dudar, admitió: “Sí, se ganó un lugar”.

A más de una década del enfrentamiento mediático, Yanina Latorre se sinceró sobre su encontronazo con Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand (LAM - América)

Lo cierto es que el recuerdo del episodio también volvió a la agenda gracias a la propia Yanina, quien en mayo de este año volvió a referirse al choque emocional con Casella. “La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha. Lo que hizo fue más espantoso. Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, aseguró la panelista, recordando cómo vivió ese momento en carne propia.

Latorre fue más allá y explicó el trasfondo del conflicto: “Llegué laburando acá como todos. Por eso estoy donde estoy y laburo desde el primer día. Y él decidió odiarme. Y me hacía informes de 40 minutos todos los días destrozándome. Diego, inteligentemente, me dijo ‘no vayas’. Y yo, boluda verde, no le hice caso. ‘¿Qué me va a hacer? Debe ser un chiste de Bendita’, pensé. Nunca me imaginé esa maldad”. Sobre el final, la panelista reflexionó sobre lo que hubiera hecho hoy: “Cuando me hacía llorar me decía ‘bueno, ahora seguí hablando’ y Mirtha dejaba que él me ataque. Cuando yo empezaba a defenderme, cortaba el diálogo. Diego me escribía y me decía ‘andate’ y yo no me animé a hacerlo. Hoy agarro, le levanto el mantel a Mirtha, le levanto los platos por el aire y me voy”.

Lejos de quedar en el olvido, el escándalo de 2014 sigue vigente en la memoria colectiva y, según la propia Latorre, fue una experiencia que incluso llegó a los tribunales. Para muchos, ese cruce fue el inicio de una nueva etapa en la televisión de los escándalos, y aun hoy, cada vez que alguno recuerda la escena, la polémica vuelve a encenderse.