Yanina Latorre recordó su pelea con Beto Casella en la que terminó llorando: “Hoy si hiciera eso estaría cancelado”

Yanina Latorre recordó su pelea con Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand: "Estoy arrepentida de haber ido" (Video: LAM, América)

La enemistad de Yanina Latorre y Beto Casella es de larga data y ha tenido sus momentos en donde estuvieron cerca de firmar la paz y otros, en donde sus conflictos recrudecieron. Este es uno de esos momentos. En LAM festejaron los 10 años al aire del ciclo y la panelista histórica del programa recordó con indignación el día en el que lloró en el programa de Mirtha Legrand luego de chocar durante todo el programa con el conductor de Bendita.

“La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha. Lo que hizo Mirtha fue más espantoso. Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, aseveró, luego de que recordaron aquel escandaloso momento en 2014 en el ciclo de la diva.

“Llegué laburando acá como todos. Por eso estoy donde estoy y laburo desde el primer día. Y él decidió odiarme. Y él me hacía informes de 40 minutos todos los días destrozándome. Diego, inteligentemente, me dijo ‘no vayas’. Y yo, boluda verde, no le hice caso. ‘¿Qué me va a hacer? Debe ser un chiste de Bendita’, pensé. Nunca me imaginé esa maldad”, aseguró, molesta.

“La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha", aseguró Yanina Latorre sobre su encontronazo con Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha, Eltrece)

“Aparte, cuando me hacía llorar me decía ‘bueno, ahora seguí hablando’ y Mirtha dejaba que él me ataque. Cuando yo empezaba a defenderme, cortaba el diálogo. Diego me escribía y me decía ‘andate’ y yo no me animé a hacerlo. Hoy agarro, le levanto el mantel a Mirtha, le levanto los platos por el aire y me voy”, se diferenció sobre cuál sería su reacción hoy.

“Lo de Mirtha fue un espanto. Nunca mandaron un corte. Hoy si lo hiciera estaría cancelado. Fue un espanto y verlo ahora es peor”, se despachó Yanina, sobre su conflicto con Casella, que incluso continuó en la Justicia.

En aquel programa de La Noche de Mirtha, la actual conductora de Sálvese quien pueda tuvo varios choques con el conductor de El Nueve y terminó rompiendo en llanto al aire, en una mesa en la que también estaban invitados Moria Casán, José María Muscari y Facundo Moyano.

"Hoy estaría cancelado", apunto Yanina Latorre contra Beto Casella (LAM, Bendita)

“Yo no te odio, Yanina. Todos sabemos de donde venís y qué hiciste para llegar a la TV. Te pusiste en el papel de mujer paqueta y tilinga”, fue una de las frases que le dedicó el conductor elevando el escándalo entre ambos. “Yo no me hice famosa por bardear gente en Twitter, yo empecé a trabajar con Cristina Pérez, yo contesto cuando bardean que es diferente”, se defendió ella, mientras trataba a Beto de “maleducado”.

“No te hagas la distraída, no te hagas la buenita. Sabemos de donde venís, cómo te ganaste el espacio y las cosas que dijiste. No hagas que te armemos un tape el lunes...”, afirmó él, en medio de un ambiente de tensión.

“Nunca fuimos amigos. Tuvimos un cruce. Creo que ella debería haber aprovechado mejor el paso que tuvo por Canal 9. ¿Y ahora a dónde vas? ¿A ShowMatch?”, le dijo él, señalando sobre la participación que tuvo ella en el programa de Marcelo Tinelli. “Yo te aclaro que nunca tuvimos un cruce, nunca discutí con vos, vos gratuitamente te la agarraste conmigo desde una sección en tu programa”, se defendió ella.

Unos días después, Casella intentó bajarle el tono al conflicto. “Yo le tiendo mi mano a Yanina Latorre. ¿Qué incluye esto? Que tomemos un café. Si la está pasando mal, yo me ofrezco a acogerla, a recibirla, acá en frente tomamos un café, esto se nos fue de las manos”, afirmó.