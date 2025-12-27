El video viral de Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y Yanina y Lola Latorre: “Esto es cine”

Valentina Zenere y otros famosos en el anuncio de Aura para la temporada 2026 (Video: Prensa)

El video circuló en las redes sociales durante la mañana del sábado con la velocidad propia de estos tiempos. El combo entre la sorpresa del impacto y la superioridad estética de lo insinuado por lo evidente le otorgaron un encanto diferente. Y un grupo variado de figuras reconocidas, capitaneadas por Valentina Zenere hicieron el resto.

“Cine”. Esa palabra que se usa en las redes como elogio de la épica sirve a la perfección para sintetizar el video con el que el ciclo de eventos Aura anunció sus grandes citas para la temporada 2026. Dirigido por Tomi Raimon y Julian Joandet, muestra a la protagonista de En el barro y Nahir como una jefa implacable que intenta recolectar a su tropa después de una fiesta inolvidable. Las imágenes hablan por sí solas. Ella, elegante y expeditiva. El resto, desperezándose como pueden entre un mar de botellas, globos, copas y excesos.

La intimidad de la filmación. Acá Valentina Zenere como La Jefa

Valentina se cambia los lentes de sol y enfila para la mansión dispuesta a tomar cartas en el asunto. En simultáneo, empiezan a aparecer los rostros que terminan de configurar la historia. Tiago PZK es el chofer y su irreverencia choca con su eventual pasajero, el guardaespaldas de La Jefa, Oscar Alfredo Ruggeri, serio y expeditivo como cuando defendía los colores de la selección.

Los incesantes llamados surten efecto y de a poco empiezan a despertar. El propio Raimon es quien descubre la situación y parece asumir el ingrato rol de empezar con la reconstrucción, mientras Lola Latorre responde finalmente los incesantes llamados de una desesperada Yanina- “¿Lola, dónde estás? ¿Dónde carajo te metiste?”.

Tiago PZK descubre que su nueva empleadora es alguien importante

Cuando Zenere abre la puerta, están todos en fila esperándola, con cara de “aquí no ha pasado nada”. Pero la pregunta de la Jefa, y su expresión tajante, está lejos de aliviarlos. “¿Por qué nadie contesta el teléfono? Ah, son mudos. Bien. ¿El vestido de año nuevo dónde está?”. El que toma la palabra es el chofer, quien recién se enteró quién es su nueva patrona y parece aliviarla con su desenfado. Recién ahí todo parece estar en orden y emprender el viaje. El destino, la fiesta de Aura de fin de año en Punta del Este que se realizará en la madrugada del 1° de enero en Rock and roll Beach House, en Playa Brava

Según pudo saber Teleshow, el objetivo de la productora Boomer Group fue buscar un desafío alternativo en la manera de comunicar en este tiempo de audiencias breves y dispersas. El corto de casi dos minutos de duración, con una cuidada fotografía, estética de thriller y una desinteresada ayudita de amigos famosos, cumplió el objetivo de cara a lo que se viene. Además del evento en Punta del Este, el ciclo cerrará su temporada 2026 el 15 de enero en Horizonte Club de Playa en Mar del Plata.

Julian Joandet (de blanco) y Tomi Raimon (de negro), directores del corto. Detrás, Lola Latorre

Oscar Ruggeri, capitán y guardaespaldas

Tanto Zenere, como Tiago, las Latorre y demás celebrities se fueron acercando de manera desinteresada a medida que se iban enterando. Una suerte de autoconvocatoria espontánea ante la oportunidad de ser parte de algo disruptivo en la era de la hiperconectividad. Y en una vuelta retórica de la cuarta pared, deja abierta la puerta a un “continuará” y sirve como confirmación de que estarán presentes el primer día del año 2026 en la fiesta de Punta del Este.

Aura es un ciclo de eventos originado en Buenos Aires que logró captar la atención de influencers y celebridades, lo que impulsó su expansión hacia Santiago de Chile, Punta del Este, Miami y diversos puntos de la Argentina. Detrás de la producción se encuentra Boomer Group, una empresa dedicada al entretenimiento, junto con la agencia creativa Hostel Experience, liderada por el fotógrafo Tomi Raimon, quien también es socio de Aura. De la conjunción de ideas, recursos y talentos surgió esta forma innovadora para anticipar las primeras grandes citas del 2026.