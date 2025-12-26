Teleshow

Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Julieta, su hermana, abrió la puerta de la intimidad y mostró el detrás de escena del festejo. El encuentro reflejó la resiliencia de sus seres queridos ante la adversidad y el valor del acompañamiento

Guardar
Julieta Ortega compartió el detrás
Julieta Ortega compartió el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos: "Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes"

A seis meses de atravesar uno de los momentos más sensibles de su vida, Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, regresó a la tradicional celebración de Navidad con su familia luego de seis meses de internación para tratar adicciones. Su presencia marcó la primera aparición en una festividad junto a sus seres queridos tras ese proceso de recuperación.

La imagen de Martín Ortega
La imagen de Martín Ortega charlando con su padre, Palito, en el living de su casa (Instagram)

La Nochebuena del clan Ortega se desarrolló en un ambiente íntimo, con un dress code en blanco y negro que reflejó el estilo clásico y elegante de la familia. Los lazos intergeneracionales se hicieron presentes, ya que hijos, nietos y parejas participaron de la velada, fortaleciendo la unión del grupo.

Julieta Ortega junto a su
Julieta Ortega junto a su hermana y su padre en la fiesta navideña (Instagram)

El regreso de Martín fue el hecho más relevante de la reunión. En las imágenes difundidas, se lo ve sonriente junto a su hermana Julieta Ortega y compartiendo un momento de cercanía con su padre Palito, en un clima de afecto y acompañamiento.

Julieta Ortega compartió el detrás
Julieta Ortega compartió el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos: "Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes" (Instagram)

Justamente, la actriz compartió el detrás de escena de dicha noche a través de un carrusel de imágenes. De esta manera, la artista abrió la puerta de la intimidad familiar ante sus 346 mil seguidores. “Feliz navidad, de mi familia la de todos ustedes”, escribió junto a emojis de árboles de Navidad y una paloma blanca. En otra de las imágenes se la ve a Julieta sonriendo a la cámara junto a Martín.

El divertido video de Evangelina Salazar mostrando todo su glamour en la Navidad de la familia Ortega

En la portada del carrusel se la veía a ella, junto a su padre y su hermana Rosario, posando ante la cámara en el living de la casa. En la siguiente publicación, Salazar dialogaba con Zenere, sentadas cómodamente en el sillón.

El amor entre Dante Ortega
El amor entre Dante Ortega y su abuela en la cena familiar (Instagram)

Otra de las tiernas imágenes mostraba el amor entre Dante Ortega y su abuela. Mientras ella se preparaba para cortar un pan dulce, con el cuchillo en la mano, el joven la abrazaba y sonreía.

La presencia de nuevas parejas, como Valentina Zenere (actual pareja de Sebastián Ortega), y de nietos como Benito Noble, hijo de Julieta, se sumó al encuentro, subrayando la capacidad del núcleo para integrar nuevos vínculos y generaciones. Abrazos, gestos de afecto y la convivencia reforzaron el mensaje de apoyo y resiliencia que distingue al grupo Ortega.

Valentina Zenere junto a Evangelina
Valentina Zenere junto a Evangelina Salazar (Instagram)

La imagen navideña del clan Ortega, con Martín rodeado de su familia, simboliza la posibilidad de dejar atrás etapas difíciles y sostiene el valor de los lazos familiares durante los procesos de cambio y recuperación. El caso de Martín Ortega ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la importancia del sostén emocional y la oportunidad de nuevos comienzos.

Su internación comenzó en junio, en una clínica de rehabilitación dedicada a tratar adicciones. El ingreso, previsto inicialmente para cuatro meses, se extendió a seis con el objetivo de completar el proceso de recuperación. Durante ese tiempo, la familia eligió el bajo perfil y una contención discreta, limitando la exposición pública y permitiendo a Martín enfocarse en su tratamiento.

Julieta Ortega mostró el detrás
Julieta Ortega mostró el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos (Instagram)

La reintegración de Martín Ortega al entorno familiar tuvo un primer anticipo doce días antes de la Navidad, cuando asistió al cumpleaños de su hermana Rosario Ortega. Ese evento, realizado al aire libre y documentado en redes sociales, reunió a hermanos, sobrinos y allegados, dando cuenta de la camaradería y el afecto que acompañaron los meses de recuperación. La decisión de Martín de aceptar el tratamiento fue un punto de inflexión, destacada en análisis periodísticos como un acto de voluntad clave: “Esta fue la primera vez que, según me contaron, ‘abre la puerta’ y dice ‘sí, estoy para hacer un tratamiento’”.

Durante el proceso, el entorno familiar acompañó en silencio, limitando las declaraciones públicas y priorizando el apoyo interno. Julieta Ortega asumió el rol de comunicadora visible, eligiendo cuándo y cómo compartir información sobre la situación de su hermano.

Temas Relacionados

Palito OrtegaNavidadJulieta OrtegaMartin OrtegaNavidad 2025 Argentina

Últimas Noticias

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

La influencer se abrió acerca del miedo que le genera no tener un parto natural en su tercer embarazo

Juana Repetto habló de su

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Tras la turbulencia, la pareja compartió las fotos de su escapada a San Martín de los Andes

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

El artista, que se destacó al trabajar en la obra de su padre, Astor Piazzolla, recibió el adiós de su hijo Pipi, baterista de Escalandrun, en las redes sociales. Falleció este viernes en Villa La Angostura, lugar en el que vivía desde 2010

Murió Daniel Piazzolla, el hijo

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

La conductora quiso celebrar un nuevo aniversario con su novio, pero generó polémica con las fechas

Wanda Nara subió y borró

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Entre el asombro infantil y las opiniones divididas sobre regalos en las redes, Barby Franco sorprendió a su hija con un espacio único

El impactante regalo que recibió
DEPORTES
Dolor en el fútbol francés

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

Abierto de Australia: quiénes son los ocho tenistas argentinos que disputarán la clasificación

La IFFHS dio a conocer los rankings con los mejores de la temporada: las posiciones de Messi, Dibu Martínez y Scaloni

TELESHOW
Juana Repetto habló de su

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

INFOBAE AMÉRICA

La oposición de Nicaragua le

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen