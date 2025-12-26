Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Julieta Ortega compartió el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos: "Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes"

A seis meses de atravesar uno de los momentos más sensibles de su vida, Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, regresó a la tradicional celebración de Navidad con su familia luego de seis meses de internación para tratar adicciones. Su presencia marcó la primera aparición en una festividad junto a sus seres queridos tras ese proceso de recuperación.

La imagen de Martín Ortega charlando con su padre, Palito, en el living de su casa (Instagram)

La Nochebuena del clan Ortega se desarrolló en un ambiente íntimo, con un dress code en blanco y negro que reflejó el estilo clásico y elegante de la familia. Los lazos intergeneracionales se hicieron presentes, ya que hijos, nietos y parejas participaron de la velada, fortaleciendo la unión del grupo.

Julieta Ortega junto a su hermana y su padre en la fiesta navideña (Instagram)

El regreso de Martín fue el hecho más relevante de la reunión. En las imágenes difundidas, se lo ve sonriente junto a su hermana Julieta Ortega y compartiendo un momento de cercanía con su padre Palito, en un clima de afecto y acompañamiento.

Julieta Ortega compartió el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos: "Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes" (Instagram)

Justamente, la actriz compartió el detrás de escena de dicha noche a través de un carrusel de imágenes. De esta manera, la artista abrió la puerta de la intimidad familiar ante sus 346 mil seguidores. “Feliz navidad, de mi familia la de todos ustedes”, escribió junto a emojis de árboles de Navidad y una paloma blanca. En otra de las imágenes se la ve a Julieta sonriendo a la cámara junto a Martín.

El divertido video de Evangelina Salazar mostrando todo su glamour en la Navidad de la familia Ortega

En la portada del carrusel se la veía a ella, junto a su padre y su hermana Rosario, posando ante la cámara en el living de la casa. En la siguiente publicación, Salazar dialogaba con Zenere, sentadas cómodamente en el sillón.

El amor entre Dante Ortega y su abuela en la cena familiar (Instagram)

Otra de las tiernas imágenes mostraba el amor entre Dante Ortega y su abuela. Mientras ella se preparaba para cortar un pan dulce, con el cuchillo en la mano, el joven la abrazaba y sonreía.

La presencia de nuevas parejas, como Valentina Zenere (actual pareja de Sebastián Ortega), y de nietos como Benito Noble, hijo de Julieta, se sumó al encuentro, subrayando la capacidad del núcleo para integrar nuevos vínculos y generaciones. Abrazos, gestos de afecto y la convivencia reforzaron el mensaje de apoyo y resiliencia que distingue al grupo Ortega.

Valentina Zenere junto a Evangelina Salazar (Instagram)

La imagen navideña del clan Ortega, con Martín rodeado de su familia, simboliza la posibilidad de dejar atrás etapas difíciles y sostiene el valor de los lazos familiares durante los procesos de cambio y recuperación. El caso de Martín Ortega ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la importancia del sostén emocional y la oportunidad de nuevos comienzos.

Su internación comenzó en junio, en una clínica de rehabilitación dedicada a tratar adicciones. El ingreso, previsto inicialmente para cuatro meses, se extendió a seis con el objetivo de completar el proceso de recuperación. Durante ese tiempo, la familia eligió el bajo perfil y una contención discreta, limitando la exposición pública y permitiendo a Martín enfocarse en su tratamiento.

Julieta Ortega mostró el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos (Instagram)

La reintegración de Martín Ortega al entorno familiar tuvo un primer anticipo doce días antes de la Navidad, cuando asistió al cumpleaños de su hermana Rosario Ortega. Ese evento, realizado al aire libre y documentado en redes sociales, reunió a hermanos, sobrinos y allegados, dando cuenta de la camaradería y el afecto que acompañaron los meses de recuperación. La decisión de Martín de aceptar el tratamiento fue un punto de inflexión, destacada en análisis periodísticos como un acto de voluntad clave: “Esta fue la primera vez que, según me contaron, ‘abre la puerta’ y dice ‘sí, estoy para hacer un tratamiento’”.

Durante el proceso, el entorno familiar acompañó en silencio, limitando las declaraciones públicas y priorizando el apoyo interno. Julieta Ortega asumió el rol de comunicadora visible, eligiendo cuándo y cómo compartir información sobre la situación de su hermano.