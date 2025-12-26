Teleshow

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

La bailarina se prepara para pasar por el altar con su abogado. El recuerdo romántico de las vacaciones en México y las dos fiestas para rubricar su amor

Cinthia Fernández reveló cuándo será su casamiento con Roberto Castillo

Cinthia Fernández sorprendió a sus compañeros de La mañana con Moria al anunciar que planea casarse con Roberto Castillo en 2026. El anuncio se produjo cuando la panelista interrumpió la transmisión navideña para revelar la noticia, provocando asombro y felicitaciones en el estudio. Con una frase espontánea, la reconocida figura televisiva confirmó el objetivo de la pareja de celebrar su boda el año próximo, despertando entusiasmo tanto en su entorno como entre la audiencia.

Ambos destacan la espontaneidad y autenticidad del compromiso, alejados de expectativas ajenas y decisiones apresuradas

El compromiso de la pareja tuvo lugar durante unas vacaciones en las playas de México en 2024, donde viajaron acompañados por las hijas de Fernández. En ese ambiente familiar y alejado de la exposición mediática, el abogado decidió realizar la propuesta. Según contó Castillo, la decisión se basó en su sentir del momento y estuvo desligada de presiones externas: “Tuvimos un viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos, pero yo creo que cada uno hace las cosas cuando lo siente. Hasta ella se sorprendió”, argumentó el letrado.

Por su parte, Fernández recordó cómo fue sorprendida durante la estadía. Explicó que Castillo le propuso dar un paseo, después de varios días compartidos con las niñas, y la invitó a lo que creyó sería una simple cena en la playa. “La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa”, aseguró la panelista sobre el momento especial.

Cinthia Fernández adelantó que la boda incluirá una ceremonia íntima y una gran fiesta para familiares y amigos cercanos

Ambos protagonistas coincidieron en destacar la espontaneidad de la decisión y el hecho de que no existieron condicionamientos sociales ni expectativas ajenas. Castillo reconoció que hubo charlas previas sobre el futuro, aunque fueron superficiales, y reafirmó su convicción: desde el principio vio en Fernández una compañera para proyectar una relación duradera.

En cuanto a los planes para la boda, Fernández adelantó que la pareja organizará dos celebraciones: una ceremonia íntima y una gran fiesta para familiares y amigos. Expresó su deseo de casarse por iglesia y bromeó al señalar las dificultades habituales para confeccionar la lista de admitidos: “No sé si voy a invitar a todos”, afirmó con humor en el programa, generando risas y comentarios sobre los códigos de las bodas.

El compromiso se produjo en las playas de México en 2024, en un entorno familiar y alejado de los medios, con la presencia de las hijas de Fernández

Más allá de tener hijos de relaciones anteriores, ninguno se ha casado por iglesia, así que este proyecto compartido representa un anhelo particular para ambos. Fernández remarcó el carácter especial que tendrá la celebración, uniendo la intimidad del primer encuentro con la alegría de una gran fiesta. El esperado enlace combinará el deseo de un momento reservado para el círculo más próximo y la elección de compartir la felicidad en una gran celebración.

Alivio para Cinthia

Cinthia Fernández denuncia bloqueo en Instagram: "Ya es la cuarta vez que me pasa"

Días atrás, Cinthia Fernández recuperó su cuenta de Instagram, su herramienta laboral y principal fuente de ingresos, después de un corte abrupto que puso en jaque la rutina laboral y familiar de la creadora de contenido. El relato de esos momentos, compartido directamente con sus seguidores desde la propia plataforma restablecida, expuso el peso emocional y el trabajo legal y técnico implicados en la solución.

El impacto laboral y personal de la suspensión volvió a centrar el discurso de Fernández, quien reconoció la magnitud del conflicto: “Tengo mucha paz ahora. Pasé mucha angustia hoy”, confesó en su primer contacto digital tras la reapertura, sumando: “Lloré mucho, mucho, mucho antes de entrar a casa. Trato de aguantármela, porque también para los que me aman y los que me rodean es un bajón que esté todo el tiempo deprimida”. Su testimonio, emitido por Instagram, dejó en claro el alcance emocional de la afectación no solo en su rutina, sino también en el círculo cercano.

Después de mucha angustia, la influencer contó cómo restableció su principal fuente de ingresos (Video: Instagram)

En el proceso de restitución, Fernández puso el foco sobre el trabajo del equipo legal y técnico liderado por Roberto Castillo, a quien identificó como su principal apoyo y motor legal durante la crisis. “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”, expresó la influencer, resaltando la capacidad de reacción y el rol de la red familiar. Relató entre risas: “Mi pareja en un minuto preparó cinco demandas”, utilizando la frase para ilustrar la prontitud con la que encararon el problema. El operativo implicó, según su propia narración, la conformación de un “gran equipo judicial y técnico para solucionar esta injusticia”. Fernández mencionó puntualmente a abogados responsables de amparos y demandas y a un especialista en ciberseguridad, remarcando la relevancia de ese trabajo coordinado. Superada la emergencia, anunció su regreso a la actividad y anticipó el relanzamiento inmediato de compromisos suspendidos: “Prepárense porque tengo que vender de todo”, adelantó, alineando la activación laboral con la normalización de la cuenta.

