Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Cinthia Fernández contó que aprobó diez materias en su primer año de Abogacía durante 2025 (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Cinthia Fernández sorprendió a la audiencia de La mañana con Moria al revelar en vivo su rendimiento académico en el primer año de la carrera de Abogacía. La panelista compartió que aprobó diez materias durante 2025, superando sus propias metas y recibiendo el reconocimiento de sus compañeros de programa.

El anuncio se realizó durante una emisión del ciclo conducido por Moria Casán, quien destacó el esfuerzo de Fernández ante las cámaras. “Cinthia es una gran estudiante. Dio diez materias y vamos a aplaudirla”, expresó la conductora, lo que generó un aplauso generalizado en el estudio. Fiel a su estilo, Fernández respondió con humor y lanzó una indirecta hacia Elba Marcovecchio, reviviendo uno de sus tantos enfrentamientos mediáticos: “Elbita, ¡la tenés adentro!”. Luego, entre risas, aclaró: “No, no, eso no lo hace una abogada seria”.

Fernández explicó que dejó pendientes Derecho Constitucional y Sociología, destacando la dificultad y relevancia de ambas materias

Más adelante, Fernández detalló su desempeño académico y explicó que aprobó diez materias, aunque una de ellas la rindió “medio border” porque, según sus palabras, “no me daba más la croqueta”. Además, aclaró que decidió dejar pendientes Derecho Constitucional y Sociología. Sobre la primera, admitió: “Es pesadita, pero es la base de todo”. En cuanto a la segunda, señaló: “Sociología sabía que la podía meter”. Finalmente, relató que optó por presentarse en los recuperatorios en lugar de los exámenes regulares y obtuvo calificaciones de ocho y diez.

El ambiente en el programa se mantuvo distendido, con comentarios humorísticos y muestras de apoyo hacia Fernández. La mención a Elba Marcovecchio se realizó en tono de broma, y la propia panelista se encargó de matizar sus palabras para mantener el clima cordial. El reconocimiento de Casán y la reacción del equipo reflejaron el impacto positivo que tuvo el anuncio en el entorno televisivo.

El esfuerzo académico de Fernández fue valorado por el equipo de La mañana con Moria, reflejando el impacto positivo de su logro

Al finalizar su intervención, Fernández compartió una reflexión sobre el esfuerzo realizado durante el año y la satisfacción personal que le generó alcanzar sus metas académicas. La panelista transmitió la importancia que le otorga a su progreso y el valor emocional que representa para ella este logro.

La bailarina y panelista, reconocida por su presencia en redes sociales, ha compartido con sus seguidores no solo los desafíos de su formación universitaria, sino también su determinación por aplicar los conocimientos adquiridos en la Facultad de Derecho para impulsar transformaciones en temas que la movilizan desde hace tiempo.

En pleno vivo, Cinthia Fernández explicó la propuesta que quiere presentar contra quienes adeudan la cuota alimentaria a sus hijos (Fractura expuesta - Carnaval Stream)

En noviembre, durante una emisión del ciclo Fractura expuesta (Carnaval Stream), Fernández expuso una iniciativa que generó debate tanto en el estudio como en las redes sociales. Propuso que los deudores de cuota alimentaria no puedan cargar combustible, ni siquiera en vehículos eléctricos, como medida para combatir el incumplimiento de las obligaciones parentales. “Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”, afirmó la ex panelista, en una propuesta que obtuvo gran rebote mediático.

La panelista utiliza su experiencia universitaria y conocimientos en Derecho para impulsar transformaciones en temas sociales que la movilizan

La perseverancia de Cinthia Fernández en su trayecto universitario se refleja en los logros que ha compartido públicamente. En septiembre, celebró el resultado de su primer parcial de la materia Bases del Derecho Privado, donde respondió correctamente diecisiete de las veinte preguntas y obtuvo un nueve. Acompañó la noticia con la célebre frase de Guillermo Francella: “Hermosa mañana”. Más adelante, en la materia Oratoria, volvió a mostrar con orgullo un siete en el segundo parcial, también sobre veinte preguntas, publicando una imagen con su nombre completo y el detalle de su rendimiento.

Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

El apoyo de su pareja, Roberto Castillo, abogado de profesión, ha sido un tema recurrente en las interacciones de Fernández con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la mediática respondió a quienes le preguntaron si Castillo la ayuda en sus estudios: “Si no entiendo algo, le pregunto. Pero casi ni lo jodo. Me ofrece ayuda para los TP, pero le digo que no”, relató. Fernández subrayó la importancia de construir su propio camino académico: “Así aprendo”, sentenció, reafirmando su decisión de avanzar de manera autónoma, a pesar de contar con el respaldo de alguien con experiencia judicial.

La panelista y estudiante de abogacía compartió una anécdota sobre su experiencia universitaria, transmitiendo la exigencia y el esfuerzo personal que implica avanzar en la carrera y superar los desafíos académicos, siguiendo los pasos de su pareja el abogado Castillo