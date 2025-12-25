Teleshow

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar momentos únicos de su Nochebuena, donde la camiseta albiceleste y una mesa llena de detalles reflejaron la unidad y la calidez de su familia reunida

Carolina Baldini compartió en redes la intimidad de su Navidad 2025, enfocada en la unión familiar y el amor como valores centrales (Instagram)

En una Nochebuena atravesada por los afectos, los símbolos compartidos y los rituales familiares, Carolina Baldini eligió abrir una ventana a la intimidad de su Navidad 2025. Lejos de los grandes flashes y con un tono sereno, la modelo y empresaria compartió en sus redes sociales distintos momentos del festejo que la tuvo como anfitriona y que dejó un mensaje claro: más allá de los regalos y las tradiciones, lo que verdaderamente importa es la unión.

“Una noche donde nos unió el amor”, escribió Baldini junto a una serie de imágenes que capturaron la esencia del encuentro. La frase, simple y contundente, funcionó como hilo conductor de una celebración que priorizó lo emocional por sobre lo espectacular. En ese marco, hubo un guiño especial que no pasó desapercibido: la presencia de la camiseta de la Selección argentina, con la 17 de Giuliano, como símbolo transversal del encuentro familiar.

El detalle no fue menor. En una de las postales que Carolina decidió compartir (la única en la que aparece Diego Simeone) se ve a todos los integrantes de la familia posando juntos con la camiseta albiceleste. La Selección, en este caso, funcionó como lenguaje común, como emblema compartido más allá de los roles y las historias personales.

Giuliano y Gianluca, hijos de Baldini, junto a su nieto Faustino y su pareja Pablo Pereyra, protagonizaron la postal principal de la Nochebuena familiar en Luján (Instagram)
Carolina Baldini abrió las puertas de su Navidad con imágenes íntimas junto a su familia (Instagram)
Una de las imágenes destacadas mostró a Diego Simeone junto a la familia, posando con la camiseta albiceleste, reforzando el sentido de pertenencia y tradición futbolera (Instagram)

Además, como imagen principal, eligió una que simboliza las personas más importantes de su vida. Por un lado, sus hijos, Giuliano y Gianluca (Giovanni no estuvo presente en la celebración), su nieto, Faustino, y su pareja, Pablo Pereyra. Los tres posaron juntos, al aire libre, y con un imponente anochecer de fondo.

El resto del contenido que Baldini publicó estuvo enfocado en los detalles del festejo puertas adentro. La mesa navideña fue una de las grandes protagonistas: una puesta elegante y cálida, con platos de cerámica en tonos tierra, individuales de fibras naturales, copas de cristal y servilletas cuidadosamente anudadas. El centro de mesa, con elementos naturales y guiños festivos, completó una escena pensada para el disfrute sin estridencias.

También hubo lugar para mostrar algunos de los clásicos infaltables de la noche, como la tradicional casita de jengibre, que aportó un aire lúdico y familiar al cierre de la cena. Lejos de una estética ostentosa, la elección de Baldini pareció apuntar a lo esencial: compartir, conversar, reencontrarse y celebrar juntos.

La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar momentos únicos de su Nochebuena (Instagram)
La tradicional casita de jengibre aportó un aire lúdico y familiar al festejo, subrayando la importancia de los pequeños rituales navideños (Instagram)

Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios de figuras del espectáculo y de seguidores que destacaron el clima cálido del festejo. Mensajes como “Qué felicidad me dan estas fotos”, de Yanina Latorre, o “Feliz Navidad, amiga. Qué felicidad ver estas fotos! Los hijos hacen cosas maravillosas y se lo merecen. Los quiero mucho”, de Claudia Villafañe, acompañaron las publicaciones, reforzando la lectura de una Navidad atravesada por el orgullo, el amor y la complicidad familiar.

El contexto también sumó capas de lectura. Aprovechando el parate del fútbol europeo, el clan Simeone se reunió en el país, más precisamente en Luján, para celebrar juntos, algo que no siempre es posible por las agendas y compromisos de cada uno.

Las publicaciones en redes sociales reflejaron una celebración centrada en los vínculos afectivos, con la participación de hijos, nieto y pareja, y un mensaje enfocado en la cercanía familiar (Instagram)
Eva Bargiela, nuera de Baldini, compartió imágenes de la decoración y la felicidad familiar, resaltando la unión y el festejo compartido pese a las distancias (Instagram)

Baldini, fiel a su estilo, eligió no sobreexponer el festejo ni convertirlo en un desfile de momentos íntimos. Cada imagen pareció seleccionada con cuidado, manteniendo un equilibrio entre lo compartido y lo reservado. La frase escrita sobre una de las imágenes —“Salud, amor y paz. Gracias”— terminó de sellar el espíritu de la noche. Un mensaje clásico, pero efectivo, que dialogó con el clima general del festejo y con el cierre de un año cargado de emociones para muchas familias.

Por otra parte, Eva Bargiela, nuera de la modelo, también compartió imágenes íntimas de la celebración, mostrando la decoración de la mesa, la felicidad de su hijo en sus primeras fiestas de fin de año y la unión familiar que los caracteriza.

