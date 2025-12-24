Pablo Rago sorprendió con la entrega de sus propios Martín Fierro: quiénes fueron los elegidos

Pablo Rago sorprendió a su barrio con la entrega de los Martín Fierro personales (Instagram)

Mientras el 2025 estuvo marcado por numerosas galas y distintas ediciones oficiales de los Premios Martín Fierro, Pablo Rago, conocido actor argentino y vecino del barrio de Palermo, eligió apartarse del circuito tradicional y hacer su propio camino.

Sin recurrir a APTRA ni a Luis Ventura, Rago ideó una premiación alternativa para homenajear a quienes forman parte de su vida cotidiana, personas generalmente alejadas de los focos y el protocolo mediático pero muy presentes en su día a día.

A diferencia de los eventos formales habituales para la televisión, el streaming, la radio, el cable, el teatro, el cine y las series, Rago cambió la perspectiva y decidió destacar a figuras anónimas de su barrio. “Este año se dieron muchos Martín Fierro y no dejé de pasar la oportunidad de premiar a mis vecinos de Palermo”, escribió en su cuenta de Instagram al presentar su propia gala virtual. A través de publicaciones en redes sociales, compartió el reconocimiento a varios vecinos, sin reglas ni filtros institucionales y eligiendo, según sus propias palabras, a quienes merecen “aplauso, medalla y beso” por su aporte en el día a día.

Lejos de la alfombra roja, los flashes y la solemnidad de los grandes premios, la entrega de Rago se desarrolló de forma espontánea y sincera. El actor publicó fotografías junto a los homenajeados, mostrando sonrisas auténticas y gestos de sorpresa y alegría. La iniciativa rápidamente captó la atención y sumó mensajes de apoyo en su comunidad virtual, evidenciando el valor del reconocimiento genuino y desinteresado.

Entre los galardonados de este “equipo barrial” aparecen Mery, elegida como “la mejor verdulera” por su trato y dedicación en el local de la zona; Nico, destacado como “el chino más argentino de Palermo”; Jano, premiado como “el mejor pizzero”, y Dany, distinguida como “la mejor pizzera”, ambos referentes de una reconocida pizzería del barrio. Javier recibió el premio al “mejor encargado”, Migdalia al de “mejor cajera”, y el cierre emotivo estuvo a cargo de Juliana, la mascota del grupo, homenajeada como “la mejor perrita del mundo”.

En cada publicación estuvo presente la decisión de Rago de identificar a cada persona por su nombre, no solo por su oficio, destacando así la proximidad y la calidez del gesto. Su acción se caracterizó por la ausencia de fines comerciales o acuerdos promocionales.

El hecho de atribuir el reconocimiento personalmente, sin fórmulas genéricas ni etiquetas impersonales, subrayó la humanidad de la iniciativa, una forma de revalorizar el esfuerzo y el corazón que sostiene la vida común en el barrio.

La premiación buscó visibilizar a quienes habitualmente no reciben premios ni atención pública, pero que, con su labor diaria, contribuyen de manera fundamental a la vida de la comunidad.

Sin estatuillas ni galas, el verdadero valor del evento residió en la celebración simbólica de las personas por lo que son y no solo por lo que hacen. Son esos gestos desinteresados los que, muchas veces, sostienen y fortalecen el tejido de la vida comunitaria.

Griselda Siciliani y su fanatismo por Pablo Rago

Durante su visita a Otro día perdido, Griselda Siciliani sorprendió a la audiencia al revelar el nombre de su amor platónico de la infancia. La charla, dominada por el tono distendido del conductor Mario Pergolini, estuvo marcada por la sinceridad y el humor, mientras la actriz admitió el fervor adolescente que aún persiste por un colega de la industria: Pablo Rago. En ese marco, Siciliani detalló ante cámaras: “Le pedí a Luciano que me lo presente”, admitió aludiendo a su novio actual, frase que condensó años de admiración y el deseo de un encuentro postergado.

Cuando Pergolini le preguntó si de niña era fanática de Rago y si había intentado obtener un autógrafo, Siciliani evocó el fenómeno de la serie juvenil Clave de sol: “No podías no ver Clave de sol”, afirmó la actriz durante su participación en el programa.

Profundizando en su recuerdo, relató: “Yo tenía nueve años. Entonces, hay algo ahí que se dividía en si te gustaba, si eras una niña…”. El conductor apuntó directo a la preferencia de la actriz: “Y te gustaba Pablo Rago”. Siciliani admitió ese favoritismo adolescente y agregó: “O eras del club de Sbaraglia”, en referencia al otro galán emergente de la época.

La admiración de Siciliani no se limitó a la pantalla. Recordó un evento en el que la cercanía con su ídolo casi se volvió tangible gracias a un partido de fútbol a beneficio, que organizaron sus padres y del que participaron otros actores de la época.

El paso del tiempo no disipó el efecto de Rago sobre ella. Pergolini buscó indagar en el presente: “¿Al día de hoy?” La actriz admitió el impacto inalterado ante un eventual encuentro: “Me pone muy nerviosa verlo a él… Sí. Porque es como si fuera... No sé”, sostuvo ante el conductor, evidenciando que el fanatismo adolescente sigue vigente.