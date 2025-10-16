Teleshow

Griselda Sicliani reveló qué actor famoso fue su amor platónico: “Le pedí a Luciano que me lo presente”

La actriz no dudó en detallar a quién sigue desde la infancia, una figura con la que aun no pudo mantener una charla en persona

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Griselda Siciliani habló de su amor platónico por Pablo Rago

El nombre de Griselda Siciliani se iluminó bajo las luces del estudio en el ciclo Un Día Perfecto, el programa que conduce Mario Pergolini. Esa noche, entre risas y confesiones que rozan lo íntimo, la actriz sorprendió con una revelación inesperada: su fanatismo y amor platónico por el actor Pablo Rago, un sentimiento nacido en la infancia que aun conserva algo de magia y nerviosismo.

Frente a las cámaras, el conductor tanteó el terreno con humor: “Vos de chica también mirabas... ¿no eras fanática de Pablo Rago? ¿No eras así... Eras fan de pedirle autógrafo a Pablo?”. La respuesta, impregnada de sinceridad, no tardó en llegar. “Perdón, Pablo, porque Pablo siento que me odia”, soltó Siciliani, lo que de inmediato generó complicidad y carcajadas en el piso. No era solo una seguidora común, sino parte de una generación marcada por el fenómeno de la tira juvenil Clave de sol. “No podías no ver Clave de sol”, expresó.

Retrocedió a sus nueve años y a la disyuntiva de las infancias ochenteras: “Entonces, hay algo ahí que se dividía en si te gustaba, si eras una niña... Yo tenía nueve años”. La pregunta de Pergolini cayó precisa: “Y te gustaba Pablo Rago”. “Y claro, o eras del club de Sbaraglia”, completó respecto de los dos galancitos de la pantalla chica del momento, mientras la charla continuaba inmersa en nostalgia. La lealtad, entonces, se jugaba entre dos ídolos. ¿Quién no eligió equipo alguna vez?

El conductor no se resignó a la anécdota y fue al hueso: “¿Y llegaste a irle a pedir un autógrafo o algo así? ¿Lo habías perseguido?”. Siciliani dudó, pero finalmente soltó lo que el público esperaba: “Sí, una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio”. Detrás de ese encuentro late la figura del padre, maestro y puente hacia ese mundo soñado: “Mi papá es docente, mis padres son docentes”. En esa época, cabe recordar, un grupo de actores había armado un equipo de fútbol para hacer presentaciones a beneficio de diferentes instituciones. “Lo hicieron a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba mi papá. Mi papá no estaba en la organización, solo fuimos porque éramos las hijas del maestro. Y fuimos a ver el partido y estaba Pablo. Había un montón de actores conocidos. Adrián (Suar) también”.

La actriz rememoró sus sentimientos,
La actriz rememoró sus sentimientos, que nacieron cuando tenía 9 años

Ese instante en el que el mito se vuelve persona y, al mismo tiempo, inalcanzable. Pergolini lo sabe: “¿Y te hiciste amiga? ¿O no queremos ni hablar del tema?”. Siciliani lo corrige, y su vulnerabilidad se hace evidente: “Me pone muy nerviosa verlo a él”. “¿Al día de hoy?”, inquiere el conductor. El temblor apenas simulable, la risa nerviosa de la actriz se desborda: “Sí. Porque es como si fuera... No sé”. Por un momento, la actriz deja de ser figura y vuelve a ser niña.

Entre las bromas, Rada interviene: “Toca una fibra”. La escena casi pide el milagro: “Griselda, ¡entra acá!”, bromea entre risas Pergolini, lamentando que no supieran antes del asunto: “Qué pena que no supimos esto, era el momento de traerle a Pablo Rago”. El presente se cuela sigiloso en la conversación. Siciliani comparte: “Ahora Luciano está haciendo una serie.” “¿Con Pablo Rago?”, pregunta Pergolini. “Está Pablo y yo le dije ‘por favor, presentámelo’.” El estudio estalla. La confesión ya es pública.

“Entendés que estamos saliendo por tele, ¿no?”, dispara el conductor, mientras la actriz solo ríe, mezclando alegría y el pudor de verse, por un instante, niña otra vez frente a su ídolo. Un amor platónico, la escena de la infancia que regresa, la confesión al aire. ¿Quién puede no conmoverse con la memoria de nuestros primeros fanatismos?

Temas Relacionados

Griselda SiclianiMario PergoliniAmor platónicoPablo RagoLuciano CastroClave de sol

Últimas Noticias

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui recibe figuras centrales de la política y el periodismo, mientras su nieta suma referentes del arte, el deporte y una de las voces más esperadas de la farándula

Quienes son los invitados de

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

La modelo está atravesando la última etapa de gestación del hijo que espera con Gianluca Simeone y aseguró que no ve la hora de tener al pequeño en brazos

El divertido video de Eva

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

Kate Cassidy mostró en sus redes el restaurante donde tuvo la primera cita con el cantante británico surgido de One Direction

A un año de la

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"

Desde la vereda, el conductor preguntó por el superhéroe que suele aparecer en una ventana

Guido Kaczka sorprendió a una

La Renga consolida su fenómeno regional con una gira latinoamericana y un show en Rosario para fin de año

El grupo anunció su último recital del 2025, en el marco de una agenda que incluye nuevas fechas internacionales

La Renga consolida su fenómeno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: la Justicia investiga un

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

El presidente del BID se reunió con Quirno y el organismo apunta a acelerar el programa con Argentina en 2026

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

La hipertensión arterial afecta a un tercio de los adultos argentinos y es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente

Burnout: cuáles son síntomas y cómo se trata el estrés laboral crónico

INFOBAE AMÉRICA
Las extrañas rocas rojas de

Las extrañas rocas rojas de Australia que revelan fósiles únicos a nanoescala

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de San Luis y quiénes son los candidatos

“13 pirámides de Giza”: el cálculo de un especialista para medir la cantidad de escombros que hay en Gaza

László Krasznahorkai eligió Barcelona para su primera aparición pública tras ganar el Nobel de Literatura

Los legisladores de la UE proponen prohibir las redes sociales para los menores de 16 años

TELESHOW
Emilia Attias mostró cómo la

Emilia Attias mostró cómo la recibe su hija Gina cuando vuelve del trabajo: “No te puedo amar más”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"