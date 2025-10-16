Griselda Sicliani reveló qué actor famoso fue su amor platónico: “Le pedí a Luciano que me lo presente”

Griselda Siciliani habló de su amor platónico por Pablo Rago

El nombre de Griselda Siciliani se iluminó bajo las luces del estudio en el ciclo Un Día Perfecto, el programa que conduce Mario Pergolini. Esa noche, entre risas y confesiones que rozan lo íntimo, la actriz sorprendió con una revelación inesperada: su fanatismo y amor platónico por el actor Pablo Rago, un sentimiento nacido en la infancia que aun conserva algo de magia y nerviosismo.

Frente a las cámaras, el conductor tanteó el terreno con humor: “Vos de chica también mirabas... ¿no eras fanática de Pablo Rago? ¿No eras así... Eras fan de pedirle autógrafo a Pablo?”. La respuesta, impregnada de sinceridad, no tardó en llegar. “Perdón, Pablo, porque Pablo siento que me odia”, soltó Siciliani, lo que de inmediato generó complicidad y carcajadas en el piso. No era solo una seguidora común, sino parte de una generación marcada por el fenómeno de la tira juvenil Clave de sol. “No podías no ver Clave de sol”, expresó.

Retrocedió a sus nueve años y a la disyuntiva de las infancias ochenteras: “Entonces, hay algo ahí que se dividía en si te gustaba, si eras una niña... Yo tenía nueve años”. La pregunta de Pergolini cayó precisa: “Y te gustaba Pablo Rago”. “Y claro, o eras del club de Sbaraglia”, completó respecto de los dos galancitos de la pantalla chica del momento, mientras la charla continuaba inmersa en nostalgia. La lealtad, entonces, se jugaba entre dos ídolos. ¿Quién no eligió equipo alguna vez?

El conductor no se resignó a la anécdota y fue al hueso: “¿Y llegaste a irle a pedir un autógrafo o algo así? ¿Lo habías perseguido?”. Siciliani dudó, pero finalmente soltó lo que el público esperaba: “Sí, una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio”. Detrás de ese encuentro late la figura del padre, maestro y puente hacia ese mundo soñado: “Mi papá es docente, mis padres son docentes”. En esa época, cabe recordar, un grupo de actores había armado un equipo de fútbol para hacer presentaciones a beneficio de diferentes instituciones. “Lo hicieron a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba mi papá. Mi papá no estaba en la organización, solo fuimos porque éramos las hijas del maestro. Y fuimos a ver el partido y estaba Pablo. Había un montón de actores conocidos. Adrián (Suar) también”.

La actriz rememoró sus sentimientos, que nacieron cuando tenía 9 años

Ese instante en el que el mito se vuelve persona y, al mismo tiempo, inalcanzable. Pergolini lo sabe: “¿Y te hiciste amiga? ¿O no queremos ni hablar del tema?”. Siciliani lo corrige, y su vulnerabilidad se hace evidente: “Me pone muy nerviosa verlo a él”. “¿Al día de hoy?”, inquiere el conductor. El temblor apenas simulable, la risa nerviosa de la actriz se desborda: “Sí. Porque es como si fuera... No sé”. Por un momento, la actriz deja de ser figura y vuelve a ser niña.

Entre las bromas, Rada interviene: “Toca una fibra”. La escena casi pide el milagro: “Griselda, ¡entra acá!”, bromea entre risas Pergolini, lamentando que no supieran antes del asunto: “Qué pena que no supimos esto, era el momento de traerle a Pablo Rago”. El presente se cuela sigiloso en la conversación. Siciliani comparte: “Ahora Luciano está haciendo una serie.” “¿Con Pablo Rago?”, pregunta Pergolini. “Está Pablo y yo le dije ‘por favor, presentámelo’.” El estudio estalla. La confesión ya es pública.

“Entendés que estamos saliendo por tele, ¿no?”, dispara el conductor, mientras la actriz solo ríe, mezclando alegría y el pudor de verse, por un instante, niña otra vez frente a su ídolo. Un amor platónico, la escena de la infancia que regresa, la confesión al aire. ¿Quién puede no conmoverse con la memoria de nuestros primeros fanatismos?