El álbum de fotos de las vacaciones de Esteban Trebucq y su novia Sol Simunovic en Brasil: “La magia de siempre”

El álbum de fotos de las vacaciones de Esteban Trebucq y Sol Simunovic en Brasil: “La magia de siempre” (Instagram)

A pocos días de la victoria de Estudiantes de La Plata, el equipo del que es hincha Esteban Trebucq, se tomó vacaciones con su novia Sol Simunovic en Arraial do Cabo, Brasil. Desde allí compartió una serie de imágenes que muestran sus días de descanso a pura playa y salidas nocturnas.

El periodista difundió extractos destacados de su viaje junto a su pareja, mostrando momentos de relax y complicidad, mientras integraba referencias personales al club de fútbol del que es fanático. Las fotografías publicadas reflejan las distintas facetas del descanso en la costa brasileña.

Así aparecen fotos del conductor de LN+ y su pareja, que también es periodista y productora, posando sonrientes ante un fondo de agua iluminada y un árbol de Navidad, en un entorno nocturno festivo con el mar. Otra toma los muestra de espaldas al mar y con el cielo teñido de tonos cálidos al atardecer, sobre la arena y con las montañas recortadas en el horizonte.

En otras de las postales aparece la pareja dentro de un ascensor antes de una salida luego de una noche de mar y arena: allí ella sostiene el teléfono para la selfie, luce un top brillante y camisa abierta, y Trebucq lleva ropa casual; al fondo se aprecian detalles gráficos alusivos a la piscina y la playa. La serie se completa con una postal en la orilla del mar, con aguas turquesas y colinas verdes de Arraial do Cabo; ella lleva bikini rojo y gafas de sol, él, musculosa clara, short oscuro, sombrero y lentes, en una escena de pleno verano entre turistas.

“Hace 30 años habíamos caído de la nada a Arraial do Cabo, en bus, sin hotel ni celulares. No estaba en ningún catálogo. Dormimos en una favela. Volvimos muchas veces. Pero pasó el tiempo. Y muchas cosas”, escribió el conductor de +Verdad. “Ahora hay más gente, turismo y tecnología. Pero con la magia de siempre. Río, infaltable. Por acá andamos, viaje exprés, con Solcito”, escribió, para rematar diciendo “Estudiantes siempre allá arriba, como marca su historia” aludiendo a las imágenes en las que fotografió la camiseta de su club con los paisajes brasileños de fondo.

La relación entre Trebucq y Simunovic, que se hizo pública menos de un año atrás, trascendió luego de que él confirmó el vínculo amoroso con su productora. Se conocieron trabajando juntos, comenzaron a intercambiar mensajes y la primera salida pasó de un café a un gin tonic, según relató él mismo. El periodista definió a Simunovic como “una gran periodista” y destacó la “admiración mutua” como fundamento de la pareja, remarcando la mirada profunda de ella sobre la política. A la diferencia generacional —Trebucq tiene 48 años y Simunovic 28—, se suma el reflejo de una dinámica singular para la pareja.

En intervenciones públicas recientes, Esteban aclaró que ambos mantienen domicilios separados y, aunque no descarta proyectos familiares a futuro, sostiene la incertidumbre sobre esa posibilidad. El entorno mediático y las obligaciones familiares del periodista han influido en la forma de vivir la pareja, en la que alternan la exposición pública con viajes compartidos; entre ellos, un paseo en velero en septiembre de 2024 que él publicó en redes bajo la frase: “Con la más bella tripulación. Otra vuelta en el Blue Moon”.

El recorrido de la pareja también incluyó episodios vinculados al fútbol. Trebucq celebró junto a su familia y su novia el campeonato reciente de Estudiantes de La Plata en la final disputada en Santiago del Estero. Allí coincidió con Ernesto Tenembaum, otro fanático del Pincha, con quien a pesar de sus diferencias políticas terminó sacándose una selfie para celebrar el campeonato del equipo que los une.