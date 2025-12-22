La China Suárez y Mauro Icardi arribaron al país: cómo fue la llegada antes de retirar a sus hijas

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país junto a Rufina, Magnolia y Amancio para pasar la Navidad (Puro Show - El Trece)

El centro del espectáculo argentino volvió a posar la mirada sobre Mauro Icardi y la China Suárez, quienes aterrizaron juntos en el país en medio de una creciente tensión familiar de cara a las fiestas de fin de año. Luego de varias semanas conviviendo en Turquía con los tres hijos de la actriz, la pareja decidió regresar a Argentina justo cuando el futbolista quedó autorizado por la Justicia a reencontrarse con sus hijas para pasar la Navidad, una resolución que mantuvo en vilo tanto a su círculo íntimo como a la prensa.

La llegada de la pareja a Buenos Aires no pasó desapercibida para las cámaras ni para los periodistas de espectáculos, aunque ambos optaron por el silencio absoluto ante la insistencia de la prensa. Fue cerca de las 12.30 del mediodía cuando el avión que traía a Icardi y la China, junto a los hijos de la actriz y su círculo más cercano, tocó tierra en Aeroparque. Apenas se abrieron las puertas de la terminal, la pareja fue interceptada por un grupo de noteros ansiosos por obtener alguna declaración, principalmente de Icardi, cuyo inminente reencuentro con las nenas que tuvo junto a Wanda Nara ha generado una ola de especulaciones y comentarios cruzados en los últimos días.

Sin embargo, el futbolista decidió mantener la distancia y optó por no dar declaraciones a ninguno de los medios presentes, concentrándose únicamente en transportar las valijas hacia la camioneta que los esperaba fuera de la terminal. La actitud fue igual de reservada por parte de la China, quien tuvo que esquivar preguntas sobre el rumbo de su relación, su presente profesional y, sobre todo, su última serie de ficción. Muy atenta a la seguridad y comodidad de sus hijos, la actriz fue vista colocando el cinturón de seguridad a Magnolia en el asiento trasero antes de partir.

Desde que salió de la terminal de vuelos internacionales, Mauro evadió cualquier consulta por parte de los medios (Captura de Puro Show)

Este hermetismo marcó la tónica de la jornada y contrastó con el clima de expectativa generado por el fallo judicial que habilitó a Icardi a pasar la Navidad con sus hijas en territorio argentino. La medida, dictada por el juez Carlos Hagopian, fue emitida con una serie de cláusulas estrictas para asegurar que el régimen de visitas por las fiestas transcurra sin conflictos ni contratiempos legales. El fallo, al que Teleshow pudo acceder en exclusiva, especifica que el futbolista tendrá bajo su custodia a las menores desde el 22 de diciembre a las 11 hasta el 27 del mismo mes a la misma hora.

La resolución judicial pone el acento en la puntualidad y en la obligación de desapego de la madre, Wanda, ordenando que “deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”. De demorarse más de media hora, el documento es claro: autoriza a Icardi a convocar la intervención de la fuerza pública, con personal femenino no uniformado, y faculta a los policías a ingresar a la vivienda de las menores, en caso de ser necesario hasta violentar cerraduras. El juez fue incluso más tajante al autorizar a Icardi a ingresar, acompañado por su abogado y el personal autorizado, al departamento familiar del edificio Chateau Libertador de Núñez en la ocasión de la entrega forzada.

La actriz llegó acompañada de sus tres hijos, a quienes priorizo pese a la insistencia de los noteros (Captura de Puro Show)

La decisión judicial fue analizada por el entorno legal de Icardi y, según explicó Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, responde a la situación de retención internacional de las niñas. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas, es lógico que el juez lo priorice ante la madre que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, indicó la letrada, dejando claro que la prioridad, en este caso, estuvo puesta en la concreción del reencuentro y el refuerzo del vínculo paterno.

Por ahora, Mauro y la China prefieren el bajo perfil y evitar ser, al menos en el primer capítulo de este regreso, víctimas del asedio mediático que los suele preceder y rodear. Sin embargo, el operativo navideño judicializado los tiene como protagonistas forzosos y confirma que el fin de año, lejos de traer calma, multiplica el drama y los titulares para una de las familias más mediáticas del país.