Teleshow

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

La actriz festejó desde la cancha la victoria del equipo de su pareja frente al Kasimpasa por 3-0 y el logro que alcanzó el futbolista

Guardar
El mensaje de amor de
El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía” (Instagram)

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi tras su récord goleador en el Galatasaray se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales luego de la victoria del club turco por 3-0 ante el Kasimpasa.

El delantero argentino alcanzó un hito histórico al convertirse en el futbolista extranjero con más goles en la historia del Galatasaray en la Superliga turca, superando al legendario Gheorghe Hagi. La actriz celebró el logro con una dedicatoria pública: “Tu felicidad es la mía. Te amo”, acompañando su mensaje con imágenes de la bandera que los hinchas desplegaron en honor al goleador y videos de los cánticos en el estadio.

La actriz compartió su felicidad
La actriz compartió su felicidad por el 3-0 del Galatasaray y el gol de Mauro Icardi que le permitió un récord en el club
La China Suárez compartió una
La China Suárez compartió una foto de los hinchas del Galatasaray que colgaron una bandera con un emotivo mensaje para Mauro Icardi: "Más que un jugador, ¡parte de nuestra alma!"
La China Suárez, como una
La China Suárez, como una hincha más, celebró el triunfo de Mauro Icardi

La protagonista de Hija del fuego, la venganza de la bastarda compartió en sus redes fotografías de la tribuna del Galatasaray, donde se leía el mensaje de los hinchas: “Más que un jugador, ¡parte de nuestra alma!”. Además, difundió un video en el que se escuchaban los cánticos dedicados al delantero, reflejando el ambiente de euforia que se vivió en el estadio tras el triunfo.

El Galatasaray se impuso con autoridad al Kasimpasa en la fecha 17 de la Superliga turca. Icardi, titular durante los 90 minutos, selló la victoria con el tercer gol a los 88 minutos, consolidando al equipo como líder del torneo con 42 puntos, tres por encima del Fenerbahce. Los otros tantos del encuentro fueron obra de Yunus Akgun y Gabriel Sara, quienes completaron una jornada redonda para el conjunto local.

El abrazo de la China
El abrazo de la China Suárez a Mauro Icardi (Instagram)
El 3-0 del Galatasaray
El 3-0 del Galatasaray frente al Kasimpasa, por la fecha 17 de la Superliga turca

El tanto de Icardi no solo aseguró el resultado, sino que también le permitió alcanzar un récord histórico: con 60 goles en 81 partidos de liga, el argentino superó la marca de 59 tantos que ostentaba el rumano Gheorghe Hagi como máximo goleador extranjero del club en la Superliga. A sus 32 años y tras recuperarse de una lesión de rodilla sufrida en 2024, Icardi volvió a destacarse en la temporada 2025, sumando nueve goles en 23 encuentros oficiales. Sus registros totales con el Galatasaray ascienden a 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos, cifras que lo posicionan como una de las figuras más relevantes de la institución en los últimos años.

Aunque el presente de Icardi es exitoso, su futuro en el Galatasaray permanece abierto ante la falta de definiciones sobre la renovación de su contrato. El club turco ya se ha convertido en el segundo equipo en el que el delantero ha marcado más goles, solo superado por su paso por el Inter y por delante de sus etapas en el PSG y la Sampdoria.

La sonrisa de la China
La sonrisa de la China Suárez tras la victoria

Mauro Icardi fue noticia tras regalarle a la China Suárez un automóvil de lujo en vísperas de Navidad. El vehículo elegido fue un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de alto nivel fabricado por la marca china HONGQi, característica por su apuesta premium en el sector automotriz eléctrico.

El Hongqi E-HS9 se destaca por su tamaño, con una longitud de 5,20 metros, ancho de 2,01 metros, altura de 1,71 metros y distancia entre ejes de 3,11 metros. Su peso se aproxima a las 2,5 toneladas y el compartimiento de carga tiene capacidad para 438 litros. El diseño interior incorpora techo panorámico, asientos de cuero regulables, cuatro pantallas digitales y elementos enfocados en ofrecer una experiencia de viaje exclusiva para cinco ocupantes. El modelo fusiona la robustez de un todocamino con detalles de crossover y una carrocería marcada por la caída de la zaga.

"Tu felicidad es la mía.
"Tu felicidad es la mía. Te amo", le dedicó la China Suárez a Mauro Icardi

El precio del Hongqi E-HS9 depende del mercado y la configuración seleccionada. En España, la versión Business parte desde unos 94,000 euros, mientras que el acabado President Long Range se comercializa en alrededor de 130,656 euros. En China, la variante más económica se ofrece desde 550,000 yuanes, equivalentes a aproximadamente 69,000 euros, existiendo una marcada diferencia por cuestiones arancelarias y logísticas.

La China Suárez compartió imágenes del regalo en redes sociales, mostrando la disposición de la sorpresa en un ambiente festivo, con una mesa decorada con bolsas de Louis Vuitton, cajas en negro y dorado y luz cálida. Destacaron dos candelabros dorados, velas blancas, moños rojos y una corona de peluche con esferas. La actriz etiquetó a Mauro Icardi y a la firma Louis Vuitton, además de añadir el agradecimiento en turco “teşekkürler” junto a un corazón, resaltando el clima íntimo y familiar del evento.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiGalatasarayrécord

Últimas Noticias

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

Entre flores, dulces y emociones, la futura mamá disfrutó de una fiesta íntima en la que las invitadas sumaron amor puntada a puntada para darle la bienvenida al pequeño “bebé millas”

Sofía Pachano celebró su baby

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Con diseño de Gino Bogani y detalles de moda circular, la conductora marcó tendencia y celebró el calor luciendo frescura y sofisticación frente a las cámaras de Almorzando con Juana

El vestido que eligió Juana

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La diva compartió postales del festejo íntimo, rodeada de los hijos de su pareja, Sergio Massa y varios amigos, y de palabras de afecto

Moria Casán celebró el cumpleaños

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La sorpresiva muestra de admiración que dejó la actriz a la esposa de Lionel Messi se volvió viral al instante

La inesperada reacción de Luisana

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

La pareja abrió una ventana a su vida cotidiana en Suiza con imágenes que muestran momentos de calidez y unión familiar en vísperas del nacimiento de su segundo hijo

La foto más íntima de
DEPORTES
Franco Colapinto jugó al pádel

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez y tomó una drástica decisión durante sus vacaciones

Control, apilada y toque sutil: el golazo de Mauro Icardi con el que batió un récord histórico en el Galatasaray

Pierre Gasly dio detalles de su tensa relación en la F1 con Esteban Ocon tras ser amigos en la infancia: “Todo se vino abajo”

Franco Colapinto reveló una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

TELESHOW
Sofía Pachano celebró su baby

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio está ganando la

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial

Guerra en Sudán: un ataque con un dron dejó al menos diez muertos en Darfur

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”