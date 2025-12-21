El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía” (Instagram)

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi tras su récord goleador en el Galatasaray se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales luego de la victoria del club turco por 3-0 ante el Kasimpasa.

El delantero argentino alcanzó un hito histórico al convertirse en el futbolista extranjero con más goles en la historia del Galatasaray en la Superliga turca, superando al legendario Gheorghe Hagi. La actriz celebró el logro con una dedicatoria pública: “Tu felicidad es la mía. Te amo”, acompañando su mensaje con imágenes de la bandera que los hinchas desplegaron en honor al goleador y videos de los cánticos en el estadio.

La China Suárez compartió una foto de los hinchas del Galatasaray que colgaron una bandera con un emotivo mensaje para Mauro Icardi: "Más que un jugador, ¡parte de nuestra alma!"

La protagonista de Hija del fuego, la venganza de la bastarda compartió en sus redes fotografías de la tribuna del Galatasaray, donde se leía el mensaje de los hinchas: “Más que un jugador, ¡parte de nuestra alma!”. Además, difundió un video en el que se escuchaban los cánticos dedicados al delantero, reflejando el ambiente de euforia que se vivió en el estadio tras el triunfo.

El Galatasaray se impuso con autoridad al Kasimpasa en la fecha 17 de la Superliga turca. Icardi, titular durante los 90 minutos, selló la victoria con el tercer gol a los 88 minutos, consolidando al equipo como líder del torneo con 42 puntos, tres por encima del Fenerbahce. Los otros tantos del encuentro fueron obra de Yunus Akgun y Gabriel Sara, quienes completaron una jornada redonda para el conjunto local.

El tanto de Icardi no solo aseguró el resultado, sino que también le permitió alcanzar un récord histórico: con 60 goles en 81 partidos de liga, el argentino superó la marca de 59 tantos que ostentaba el rumano Gheorghe Hagi como máximo goleador extranjero del club en la Superliga. A sus 32 años y tras recuperarse de una lesión de rodilla sufrida en 2024, Icardi volvió a destacarse en la temporada 2025, sumando nueve goles en 23 encuentros oficiales. Sus registros totales con el Galatasaray ascienden a 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos, cifras que lo posicionan como una de las figuras más relevantes de la institución en los últimos años.

Aunque el presente de Icardi es exitoso, su futuro en el Galatasaray permanece abierto ante la falta de definiciones sobre la renovación de su contrato. El club turco ya se ha convertido en el segundo equipo en el que el delantero ha marcado más goles, solo superado por su paso por el Inter y por delante de sus etapas en el PSG y la Sampdoria.

Mauro Icardi fue noticia tras regalarle a la China Suárez un automóvil de lujo en vísperas de Navidad. El vehículo elegido fue un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de alto nivel fabricado por la marca china HONGQi, característica por su apuesta premium en el sector automotriz eléctrico.

El Hongqi E-HS9 se destaca por su tamaño, con una longitud de 5,20 metros, ancho de 2,01 metros, altura de 1,71 metros y distancia entre ejes de 3,11 metros. Su peso se aproxima a las 2,5 toneladas y el compartimiento de carga tiene capacidad para 438 litros. El diseño interior incorpora techo panorámico, asientos de cuero regulables, cuatro pantallas digitales y elementos enfocados en ofrecer una experiencia de viaje exclusiva para cinco ocupantes. El modelo fusiona la robustez de un todocamino con detalles de crossover y una carrocería marcada por la caída de la zaga.

"Tu felicidad es la mía. Te amo", le dedicó la China Suárez a Mauro Icardi

El precio del Hongqi E-HS9 depende del mercado y la configuración seleccionada. En España, la versión Business parte desde unos 94,000 euros, mientras que el acabado President Long Range se comercializa en alrededor de 130,656 euros. En China, la variante más económica se ofrece desde 550,000 yuanes, equivalentes a aproximadamente 69,000 euros, existiendo una marcada diferencia por cuestiones arancelarias y logísticas.

La China Suárez compartió imágenes del regalo en redes sociales, mostrando la disposición de la sorpresa en un ambiente festivo, con una mesa decorada con bolsas de Louis Vuitton, cajas en negro y dorado y luz cálida. Destacaron dos candelabros dorados, velas blancas, moños rojos y una corona de peluche con esferas. La actriz etiquetó a Mauro Icardi y a la firma Louis Vuitton, además de añadir el agradecimiento en turco “teşekkürler” junto a un corazón, resaltando el clima íntimo y familiar del evento.