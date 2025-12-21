Control, apilada y toque sutil: el golazo de Mauro Icardi con el que batió un récord histórico en el Galatasaray

Mauro Icardi hizo historia en el Galatasaray. El delantero argentino se convirtió en el máximo goleador extranjero del club en la liga turca, superando la marca previa de Gheorghe Hagi. Este logro se concretó tras anotar en el minuto 88 del partido que terminó en triunfo 3-0 ante el Kasımpaşa, correspondiente a la 17° jornada del certamen doméstico.

El encuentro ya estaba en su epílogo cuando Icardi decidió inmortalizar su nombre en el tanteador. El Galatasaray se imponía por 2-0, con goles de Yunus Akgün y Gabriel Sara, y el delantero albiceleste recibió dentro del área.

Rápidamente, fue recortando hacia su derecha, en busca de un hueco y apilando rivales, abrió su pie y sacó un tiro colocado que alejó el balón de las manos del arquero Andreas Gianniotis.

El posteo del Galatasaray

“El jugador extranjero con más goles en la historia de la liga vistiendo la camiseta del Galatasaray: Mauro Icardi”, escribió la cuenta oficial del elenco turco para celebrar el hito que acababa de alcanzar el argentino.

Con este tanto, Icardi alcanzó los 60 goles en la liga con la camiseta del Galatasaray, superando el récord de 59 goles que ostentaba Hagi, el legendario futbolista rumano. De esta manera, el atacante con pasado en París Saint-Germain mantiene su buen momento en tierras turcas.

Ya durante la temporada 2023-2024, Icardi había mostrado un rendimiento destacado, liderando la tabla de goleadores de la Süper Lig con 25 goles. Pero la grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha que sufrió le impidió seguir por la senda goleadora en el siguiente año y solo pudo anotar en 4 partidos del certamen doméstico.

Ahora, el gol ante Kasımpaşa elevó su cuenta personal de la temporada a nueve tantos, todos ellos conseguidos en partidos de liga. En total, su desempeño con los Leones turcos indica que ostenta 70 gritos y 22 asistencias, en 7.975 minutos distribuidos en 110 encuentros disputados.

Consultado por la marca que alcanzó Icardi al dejar atrás el registro de Hagi, el DT, Okan Buruk, indicó: “El tercer gol de Mauro Icardi fue, por supuesto, un momento muy especial. No solo marcó, sino que también rompió un récord. Quiero felicitarlo por ello. Fue muy importante para todos nosotros”

“Hablamos de dos grandes jugadores. Jugué con uno como futbolista y trabajo con el otro como entrenador. Este es mi cuarto año con ellos y es realmente especial. Además de su calidad como jugadores, son nombres que han pasado a la historia del Galatasaray con letras de oro, elevando el valor de la marca del club tanto en Turquía como en Europa”, añadió.

“Como saben, Mauro sufrió una lesión muy grave la temporada pasada. No es fácil recuperarse de una lesión así; pero esta temporada está aportando muchísimo al equipo con sus goles, marcando una diferencia significativa. Su presencia aquí es muy importante y valiosa para nosotros. Lo felicito de nuevo”, sumó el estratega en declaraciones difundidas por el sitio oficial del Galatasaray.

Con este triunfo, el elenco turco se mantiene en la cima de la Superliga con 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y una derrota en 17 partidos jugados. Su inmediato perseguidor es su histórico rival, el Fenerbahce, que tiene 39 unidades.

Este fue el último compromiso del Galatasaray en el 2025, dado que recién verá acción el próximo año cuando se tenga que enfrentar al al Trabzonspor por la semifinal de la Supercopa de Turquía, el 5 de enero.

*El resumen del partido