Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

Para estas fiestas, el delantero le obsequió a la actriz un vehículo eléctrico de origen chino que es uno de los más codiciados en Europa

El delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, protagonizó un gesto que rápidamente acaparó la atención en las plataformas sociales y en la prensa ligada al espectáculo y el deporte. Pocos días antes de Navidad, sorprendió a la China Suárez con un obsequio de celebración que dejó ver no solo su afán de lujo sino también una particular atención por los detalles. El regalo principal consistió en un Hongqi E-HS9, un automóvil eléctrico de alto perfil, fabricado por la marca china HONGQi. Se trata de un modelo que, aunque no suele ser habitual en las calles europeas, viene equipado con todo lo necesario para ubicarse entre los vehículos más distinguidos en su categoría.

El Hongqi E-HS9 figura como uno de los SUV eléctricos más imponentes en el mercado actual. Sus dimensiones llaman la atención: una longitud de 5,20 metros, un ancho de 2,01 metros y una altura de 1,71 metros, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 3,11 metros. Esta envergadura lo posiciona como un auténtico vehículo de representación, pensado para maximizar el confort y la presencia. Su peso roza las 2,5 toneladas, lo que evidencia la solidez de su estructura, aunque el compartimiento de carga se limita a unos 438 litros de capacidad.

La marca escogida por Icardi para este regalo no resulta casual. HONGQi, conocida por su propuesta premium en el segmento eléctrico, fusiona detalles de todocamino con un diseño de crossover, marcado especialmente por la caída de la zaga. El interior refuerza la apuesta por el lujo: techo panorámico, asientos revestidos en cuero con múltiples regulaciones, cuatro pantallas digitales y todos los elementos orientados a ofrecer una experiencia de viaje exclusiva para los cinco ocupantes. La atmósfera se completa con los más altos estándares de la industria automotriz china, donde la tecnología y los acabados buscan dejar claro el salto de calidad frente a otras marcas asiáticas.

En cuanto a sus prestaciones mecánicas, el Hongqi E-HS9 cuenta con versiones diferenciadas por la capacidad de su batería. Una de las opciones ofrece 89 kWh, permitiendo una autonomía de hasta 380 kilómetros, mientras que la versión con la batería más amplia alcanza los 99 kWh y extiende la autonomía hasta los 441 kilómetros. Todo el conjunto funciona de manera completamente eléctrica, garantizando no solo un traslado silencioso y eficiente sino también la seguridad de un equipamiento de última generación.

El valor del Hongqi E-HS9 varía según el país y la configuración seleccionada. En España, el precio de entrada se sitúa en torno a los 94,000 euros si se opta por la versión Business. Para quienes prefieren el acabado President Long Range, la cifra asciende hasta los 130,656 euros, posicionándolo claramente en la gama alta del mercado europeo. Dentro del territorio chino, el costo de adquisición resulta notablemente más bajo: la variante más económica parte de los 550,000 yuanes, que equivalen a unos 69,000 euros. Estas diferencias responden, principalmente, a motivos arancelarios y logísticos, además de la percepción que supone importar un producto de lujo desde Asia a Europa.

La actriz acompañó la muestra del vehículo con agradecimientos y notas de color propias de sus publicaciones. En una serie de imágenes se puede ver la minuciosidad con la que se preparó la sorpresa: una mesa blanca repleta de bolsas de Louis Vuitton, cajas en tonos negros y dorados y un ambiente iluminado con luz cálida. La disposición del mobiliario y los objetos propios de la celebración navideña refuerzan el clima de festejo y distinción. En el centro, una tarjeta manuscrita aporta un guiño personal dentro de un entorno que también presume el glamour de las grandes firmas.

Las imágenes difundidas por la China Suárez evidencian no solo el valor monetario de los regalos, sino también la intencionalidad de Icardi en cada detalle. Entre los elementos decorativos destacan dos candelabros dorados, velas blancas, moños rojos y una corona de peluche adornada con esferas en tonalidades festivas. Todo dispuesto para realzar la celebración en vísperas de Navidad. Dentro de la galería compartida, la actriz añadió etiquetas alusivas tanto al futbolista como a la firma Louis Vuitton, junto al término “teşekkürler” (gracias, en turco) y un corazón rojo, sellando el agradecimiento en clave íntima y familiar.

