Beto Casella relató su última charla con Edith Hermida tras su despedida de Bendita después de 20 años

El conductor charló con Infama luego de su último programa en el ciclo de El Nueve después de 20 años (Video: Infama/ América TV)

La salida de Beto Casella de Bendita tras 20 años al frente del ciclo televisivo marcó un momento de fuerte carga emocional tanto para el conductor como para su equipo. El último programa, que cerró una etapa histórica en la televisión argentina, estuvo atravesado por gestos de afecto, homenajes y palabras de agradecimiento, con especial atención en la relación entre Casella y Edith Hermida, su compañera de casi dos décadas.

En diálogo con Infama (América TV), en medio de versiones de enojo y conflicto con Edith, quien decidió permanecer en El Nueve y sería la firme candidata para la conducción del programa, el conductor contó cómo se encuentra hoy su vínculo: “El último día me dice: ‘Bueno, hoy es mi último día’. Me dio un abrazo y se fue. Y yo dije: ‘Qué cortante’. Digo: ‘Por lo menos, che, comamos o tomemos un cafecito un día de estos, que no se corte’, lo típico. Y se fue. Y yo digo: ‘Qué mala onda’. Y después me empezó a escribir y me dijo: ‘A mí me da mucha angustia’. ‘No me podía quedar ahí porque me voy a poner a llorar’. Pero, seguimos el vínculo por WhatsApp. Medio como que yo le estoy levantando el ánimo a ella ahora”.

Consultado sobre la posibilidad de mantener el contacto fuera del programa, Casella reconoció: “Ahora no sé, porque viste esas cosas de ‘che, nos vemos, que no se corte’. Y vos te vas a laburar a otro lugar y cada uno después se concentra en... Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de comer un sanguchito, no tengo problema. Y donde ella esté, yo voy a querer que le vaya bien”. Sin embargo, admitió la posibilidad de que la amistad se diluya con el tiempo: “Puede ser. Yo qué sé. Puede ser”.

Hace pocos días trascendieron versiones de que Marcelo Polino y Federico Bal habían sido tentados para conducir el histórico ciclo: “Me enteré que le ofrecieron a Polino. La verdad, para llamar a Polino dejen a Edith”, aseveró Beto, rotundo y dio su visión acerca de si Edith se quedó en el canal para encabezar el programa. “Yo no creo que ella haya especulado. ‘Se va Beto, quedo como conductora’. No creo”, afirmó.

Aunque Edith Hermida no fue parte del último programa de Beto Casella, ya que estaba en sus vacaciones en Río de Janeiro, el lazo que forjaron a lo largo de casi 20 años de trabajo conjunto, se hizo visible tanto en los intercambios públicos como en los privados. La periodista, desde Brasil, compartió en redes sociales: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor. ¡Sos groso! ¡Te quiero y ya te extraño! ¡Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende! ¡Te quiero!”. La publicación, acompañada de una imagen de ambos abrazados, reflejaba la complicidad y el afecto que caracterizó su relación profesional.

El intercambio entre Beto Casella y Edith Hermida por el último día del conductor al frente de Bendita (Instagram)

El conductor, que tendría todo listo para saltar a la pantalla de América TV con gran parte de su equipo de Bendita, replicó la fotografía y sumó su respuesta: “Gracias Negra, yo también quiero lo mejor para vos”. Incluso en un mensaje que le envió a Edith para el programa que conduce Enzo Aguilar en el streaming Eltrece Prende, él le dedicó unas sentidas palabras: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi veinte años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”.