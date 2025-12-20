Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Entre escándalos, indirectas, y el inicio de acciones legales, el conflicto entre L-Gante y Maxi El Brother parece no dejar de crecer. Desde el manejo de dinero hasta contratos, pasando incluso por la compra de propiedades, la batalla entre el referente del RKT y su exrepresentante y mano derecha contiene todo tipo de aristas. En ese contexto, Maxi relató cómo sigue su vínculo de cara al final de su sociedad.
“Todo el mundo habla muy bien de vos adentro de la música. Entonces, me hacía mucho ruido la situación. Y estoy seguro que esto se tiene que arreglar”, comenzó diciendo Mariano Iudica al recibir al exrepresentante del joven en Polémica en el bar (América).
Fue entonces cuando Silvina Escudero interrumpió y lanzó la primera pregunta: “A raíz de lo que pasó ahora las últimas semanas, que vos le mandaste un mensaje al periodista cuando Elián estaba en vivo. Entiendo que a raíz de eso, L-Gante te mandó un mensaje luego por privado para poder acercar la distancia que hay entre ustedes y los entredichos y poder juntarse para llegar a un acuerdo. ¿Qué sucedió luego de eso? ¿Pudieron hablar finalmente? ¿Pudieron encontrarse?”.
Con tono tranquilo, Maxi comentó: “Bajó un poquito la espuma, pero hasta ahora no se dio el encuentro. Hoy hablé también con Elián. Hablamos por teléfono. Por unos compromisos que tenemos ahí pendientes. Se va acercando la fecha y quiero ver cómo resolver y él también”.
“¿Y qué te dice de este quilombo, de este quilombo puntual, cuando hablas con él?”, le consultó uno de los panelistas, a lo que el invitado expresó: “No, todavía no lo tocábamos. No, porque sé que quizás me va a prestar atención unos minutos nada más. Aprovecho para decir lo puntual. Ahora tenemos una reunión la semana que viene”.
Siguiendo la línea de la conversación, la bailarina preguntó: “¿Por qué decís que solo te va a escuchar tres minutos?”. Lejos de entrar en una confrontación, el invitado devolvió: “Prefiero abordar el tema en los pocos minutos que tengo como para hablar de un tema, no lo quiero avasallar con un montón de cosas que lo tenemos que hablar más en persona que hablarlo por teléfono”.
Con la idea de ahondar a fondo en su conflicto, Iudica comentó: “Hay un montón de compromisos. Me imagino que debes haber cobrado señas y cosas. ¿Quién va a responder por esos shows? Me imagino que los que te contrataron deben estar caminando por las paredes”.
Fue entonces cuando Maxi intentó bajar el nivel de tensión y aseguró que L-Gante respondería por los próximos shows más allá del conflicto. En otra área de la discusión, Karina Iavícoli disparó: “¿Por qué ahora sí te vemos en todos lados? Buenísimo que viniste acá por primera vez porque no fuiste a ningún programa. Me llama la atención que estés dando tantas notas”. Con tono calmado, el representante contestó: “No sé, me dio ganas. La verdad que yo fui recopilando toda la situación, fui recopilando la información y dije: “Acá yo tengo que demostrar que el que comió seso, el que comió el coco, fue Nicolás”. Cuando aparecieron los audios del muchacho que decía relatar exactamente lo que yo venía diciendo. Yo ya me quedé con el contrato, nos vamos a quedar con todo, tengo el booking, tengo el management, ya me quedé con todo lo de L-Gante. Entonces, yo dije: Listo, acá está. Esta es la prueba que yo necesitaba y que encima no fue una prueba que la busqué yo”.
“O sea, te cayó, porque vos estabas enchastrado, porque cuando el artista señala, le pasó a Guillermo con Diego. Cuando el artista señala al manager. Muy difícil después salir”, comentó Iudica, a lo que Maxi dijo: “A mí lo que me extrañó también, porque cuando hablamos con Elián, o sea, hoy ya pasó bastante tiempo, tres, cuatro meses de que Elián me dijo: “Mirá que tu persona de confianza, que es el abogado, me está mandando un mensaje de este tipo y me lo mostró””.
Luego de unos minutos, Luis Ventura ahondó en la polémica: “¿Y por qué para afuera la sensación es que vos tenés guita y él no?”. Fue entonces cuando el representante respondió con una indirecta: “La verdad que no sé. Quizá me administré mejor”.
Sorprendida, Escudero consultó: “Pero vos, como representante, ¿no lo ayudabas?, una persona que no tenía experiencia con tanto dinero para poder administrarlo”. Distanciándose del joven, Maxi expresó: “Uno le da el consejo o la sugerencia. Después la persona hace lo que quiere”. Días atrás, Maxi el Brother abordó por primera vez el conflicto legal y mediático que lo enfrenta al popular cantante de cumbia 420. En diálogo con Intrusos (América), el representante negó de manera enfática haberse quedado con dinero o propiedades del artista y ofreció su versión sobre el manejo de fondos, contratos y bienes, en medio de acusaciones cruzadas que han captado la atención del público y la industria musical.
“Elián y yo no hablamos desde hace ya casi dos meses”, relató Maxi el Brother al panel de Intrusos, al referirse al distanciamiento con L-Gante. “Sí intercambiamos unos mensajes la última vez, cuando yo mandé un mensaje a un programa de televisión, creo que era el de Moria. Quedamos en reunirnos, yo estoy esperando eso, porque hasta ahora no hay nada. Solamente hubo una carta documento pidiendo una rendición de cuentas y yo se la contesté. Después vino todo el lío con Payarola, que yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elián y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”.
Consultado sobre las acusaciones de L-Gante respecto a supuestos fondos desaparecidos y bienes, Maxi el Brother fue tajante: “No, no, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero”, afirmó en la entrevista con Intrusos.
El exrepresentante también se refirió a la polémica sobre la titularidad de propiedades y vehículos. “Cosas de él a nombre mío no hay nada, creo que hay un auto que estamos haciendo una transferencia con su hermano, con Yamil, que él se lo regaló a él. Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo. La casa queda al lado de la mía. Yo tenía dos lotes hace un tiempo, después empecé a construir con una constructora, hice esos planes de llave en mano, y bueno, lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa. Y cuando Elián la vio, le dije: ‘Elian, si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir, pero bueno’. Y me dice: ‘Sí, me gusta’. Lo hablamos, le dije: ‘Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, si total vamos a estar trabajando juntos…’ Pero él nunca me dio dinero, nunca nada, no hubo nada de eso”.
Sobre el manejo de los ingresos y la percepción de que L-Gante no tenía acceso a su propio dinero, Maxi el Brother explicó: “No, no era así. Era como más o menos lo que nosotros manejábamos, era entre nosotros, quizá debe ser que él quería que se vea eso para que no le pidan plata o algo por el estilo. Un pibe que ha andado con todo por todos lados, casi con un kilo de oro en el cuello, en jet privado todo el verano, no creo que no tenga plata”.