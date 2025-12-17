Teleshow

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

El representante decidió dar su versión de lo que sucedió entre él y el cantante de cumbia 420 y aseguró no haberse quedado con plata ajena

Maxi el Brother habló por primera vez del conflicto con L-Gante (Video: Intrusos- América TV)

Maxi el Brother, exrepresentante y mano derecha de L-Gante, decidió hablar por primera vez en una entrevista en Intrusos (América TV) después de la escandalosa ruptura y el inicio de acciones legales por parte del cantante de cumbia 420. La charla con Adrián Pallares, Paula Varela y el resto del panel dejó al descubierto la complejidad del conflicto y las acusaciones cruzadas por el manejo de dinero, contratos y propiedades.

“Elián y yo no hablamos desde hace ya casi dos meses”, comenzó Maxi, relatando cómo fue el último contacto: “Sí intercambiamos unos mensajes la última vez, cuando yo mandé un mensaje a un programa de televisión, creo que era el de Moria. Quedamos en reunirnos, yo estoy esperando eso, porque hasta ahora no hay nada. Solamente hubo una carta documento pidiendo una rendición de cuentas y yo se la contesté. Después vino todo el lío con Payarola, que yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elián y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”.

Consultado por Pallares sobre el reclamo principal del músico, sobre supuestos fondos desaparecidos y propiedades, Maxi el Brother fue categórico: “No, no, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero”.

Acto seguido, se refirió a las acusaciones de L-Gante sobre que su casa estaría a nombre de Maxi. “Cosas de él a nombre mío no hay nada, creo que hay un auto que estamos haciendo una transferencia con su hermano, con Yamil, que él se lo regaló a él. Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo. La casa queda al lado de la mía. Yo tenía dos lotes hace un tiempo, después empecé a construir con una constructora, hice esos planes de llave en mano, y bueno, lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa. Y cuando Elián la vio, le dije: ‘Elian, si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir, pero bueno’. Y me dice: ‘Sí, me gusta’. Lo hablamos, le dije: ‘Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, si total vamos a estar trabajando juntos…’ Pero él nunca me dio dinero, nunca nada, no hubo nada de eso”.

Maxi aseguró que las cuentas entre él y L-Gante fueron claras y que no se quedó con dinero ajeno

En cuanto a las versiones de que manejaba la plata de L-Gante y que el artista nunca tenía dinero, Maxi aclaró: “No, no era así. Era como más o menos lo que nosotros manejábamos, era entre nosotros, quizá debe ser que él quería que se vea eso para que no le pidan plata o algo por el estilo. Un pibe que ha andado con todo por todos lados, casi con un kilo de oro en el cuello, en jet privado todo el verano, no creo que no tenga plata”.

Sobre la repartija de los contratos y el manejo de ingresos, recalcó: “Elián lo aclaró un montón de veces que era setenta/treinta. Setenta para el artista. Yo el treinta. Pero era el treinta de nada cuando arrancamos, no era el Elián exitoso que ven todos hoy”.

Consultado sobre una posible reconciliación, Maxi admitió que el canal de diálogo sigue abierto. “Se abre una puerta para un canal de diálogo. Él lo vio como que yo también... fui respetuoso diciendo la verdad. Cuando arrancamos no era el Elián que vemos hoy, es un caso de éxito. Cuando yo arranqué con él... los que saben todo somos nosotros”.

Por último, respecto al futuro y la rendición de cuentas, Maxi el Brother precisó: “Vamos a tener que hacer las cuentas y ver lo qué es la rendición de cada uno, porque capaz que hago las cuentas y le digo a Elián: ‘Me debés tanto’. Uno no sabe, ¿no?”.

