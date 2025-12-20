La divertida reacción de Patricia Sosa al ser interrumpida por un celular en pleno show

Un episodio inesperado marcó el reciente recital de Patricia Sosa cuando, en pleno show, el sonido insistente de un celular interrumpió su presentación. Lejos de incomodarse, la cantante sorprendió al público al tomar el teléfono y atender la llamada desde el escenario, generando una ola de risas, aplausos y un momento viral que recorrió las redes sociales.

El incidente ocurrió mientras Sosa interpretaba una de sus canciones. El timbre del celular de un espectador se hizo notar en la sala, captando la atención de todos. En lugar de ignorar la situación o mostrar molestia, la artista optó por una reacción creativa: se acercó al espectador, tomó el teléfono y, con naturalidad, respondió la llamada ante la audiencia. “Te decía que no es el momento, soy Patricia. ¿Cómo te llamás vos? Gabriel está mirando acá el show mío”, expresó desde el escenario, provocando carcajadas generalizadas.

La reacción de Patricia Sosa al escuchar el teléfono sonar en su show

Con tono humorístico, continuó: “Esperá, yo te voy a pasar, pero no vas a escuchar nada, llamalo después, a no ser que sea de vida o muerte claro”. La espontaneidad de Sosa transformó lo que pudo haber sido un momento incómodo en uno de los pasajes más celebrados de la noche.

La reacción del público fue inmediata: entre risas y aplausos, la actitud de la cantante reforzó su imagen de cercanía y calidez. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró una faceta lúdica y empática de la artista, capaz de convertir un imprevisto en un acto de comedia en vivo.

Más allá de los escenarios, Patricia Sosa se caracteriza por una profunda espiritualidad y una visión particular sobre su carrera. Practicante de la meditación desde 1996, considera su talento como un don que debe compartirse. “Tomé conciencia de que tengo un don. Los dones son otorgados y los dones otorgados son para compartirlos”, afirmó en una charla con Infobae. Esta filosofía la impulsa a participar activamente en causas sociales y a responder a cada invitación para cantar en distintos ámbitos. “A mí me gusta participar de lo social. Y con el canto participo muchísimo, porque al lugar que me llaman para ir a tocar, voy”, sostuvo.

Patricia Sosa se encuentra presentando su disco "Alquimia"

En su relación con la música, Sosa describe una experiencia casi trascendental: “Cuando estoy cantando, soy más oyente que intérprete”. Para ella, la voz y el sonido que transmite no le pertenecen, sino que le han sido confiados para cuidar y compartir. Esta perspectiva la lleva a relegar el ego y a priorizar el propósito de su arte.

La artista viene de lanzar Alquimia, el primer álbum en dueto de su carrera. La unión de la cantante junto a Manuel Mijares marca un nuevo capítulo en la música latinoamericana. Ambos artistas, reconocidos por la solidez de sus trayectorias y la potencia de sus voces, se reúnen para dar vida a un álbum que toma canciones ya consagradas y dotarlas de una nueva perspectiva artística.

Respecto a este proceso artístico, Sosa afirmó: “Aprendí que hay que adaptarse a las nuevas cosas sin abandonar tu esencia. Viendo el resultado, suena maravilloso. Es como si hubiéramos cantado juntos, todo el tiempo mirándonos a los ojos. Y las voces pegaron muy bien, muy buena la elección de Afo de decir “es este el cantante que debería cantar con vos”“.

Disfruta de la vida en la ruta, del contacto directo con su público y de la oportunidad de seguir entregando su música. “Me muero si no estoy de gira. Me muero, ¿eh? No, no me gusta. Envejezco, me pongo de mal humor”, confiesa. Para Sosa, el escenario es un espacio donde el tiempo se detiene y solo existe la música.

Lejos de contemplar el retiro, la cantante reafirma su deseo de permanecer activa y cercana a su gente, convencida de que su lugar está sobre el escenario, compartiendo su don hasta el final.