Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Mica Viciconte y Flor Vigna se enfrentarán en un ring de boxeo en el evento Párense de manos III

El Estadio Tomás Adolfo Ducó se vestirá de expectativa pura el 20 de diciembre. Flor Vigna y Mica Viciconte, históricas rivales surgidas del reality Combate, se enfrentarán en un combate de boxeo en el evento “Párense de manos”. Años de tensión mediática, de equipos cruzados, de abrazos y distancias, desembocan por fin en un ring. ¿Quién imaginó, viendo esos primeros duelos de destreza en televisión, que la competencia alguna vez sería con guantes puestos?

La rivalidad nació el 12 de mayo de 2014, cuando ambas irrumpieron en la primera temporada de Combate, el programa de desafíos físicos y estrategias por equipos que emitía El Nueve. Flor, figura central del equipo rojo, deslumbró con carisma y una destreza innegable. Mica, la líder férrea del verde, se ganó la reputación de referente gracias a su fortaleza y a su capacidad para impulsar a su grupo en los momentos más ásperos. En las temporadas de 2015 y 2016, la tensión escaló: “Nos matábamos, nos odiábamos, pero era parte del juego. Estuvimos a punto de agarrarnos a las piñas”, rememoró Viciconte.

Flor Vigna y Mica Viciconte, en épocas de Combate

Aquella rivalidad nunca se extinguió en los pasillos del canal. Cuando ambas buscaron consolidar carreras fuera del reality, los roces pasaron al territorio mediático. Flor Vigna apostó por la actuación y la música, mientras la actual pareja de Fabián “Poroto” Cubero, brilló en los paneles televisivos y convirtió su fortaleza mediática en seguidores digitales. La competencia migró después a la pista del Bailando por un Sueño en El Trece: la favorita en las votaciones era Vigna, la mirada incisiva y el reclamo era de Viciconte. “Flor tenía ventaja en la competencia” era el eco de cada cruce. Vigna, por su parte, prefería minimizar la confrontación y enfocar la energía en su crecimiento artístico.

¿Cómo termina una enemistad cultivada entre cámaras y entrenamientos? A veces, con un gesto sincero. En 2019, en el programa Incorrectas, ambas repasaron el pasado: “Nosotras arrancamos juntas, una en cada equipo, en Combate. No teníamos un mango ninguna de las dos y ganar un premio era lo mejor. Nos matábamos... pero era parte del juego”, relató Mica. Las confesiones abiertas y una anécdota sobre una obra de teatro acercaron posiciones. Flor respondió: “Aprendí muchas cosas de vos y que me hiciste muy bien en muchas situaciones. La posta es esa, que nacimos juntas en un programa donde nos enfrentaban porque era el Rojo y el Verde, el River y Boca; y nos fue muy bien a las dos”. La cámara captó el abrazo: dos rivales, ahora adultas, compartiendo un origen común.

El abrazo de Flor Vigna y Mica Viciconte en "Incorrectas"

El tiempo hizo lo suyo. Para 2023, Flor Vigna elogió el papel de Viciconte como panelista de Ariel en su salsa (por Telefe), quien agradeció el gesto en redes sociales: “¡Gracias por tus palabras! Me hicieron llegar tu nota. Crecimos juntas y seguimos cumpliendo nuestros sueños que de eso se trata!”, celebró Mica en X (la antes llamada Twitter). Las diferencias, por momentos, parecían anecdóticas.

Cuando en 2024 se conoció la separación de Vigna y Luciano Castro, Viciconte se mostró solidaria y la respaldó públicamente. Incluso lanzó una frase que resonó entre las seguidoras de ambas: “De los cuernos nunca nadie se salva. Y los cuernos públicamente me parece que es tremendo. A veces puede pasar que alguien se enamore y se termine la relación, está bien. Pero digo, siendo públicos, teniendo familia, es como exponerte mucho a poder lastimar y herir a una persona”.

Flor Vigna y Mica Viciconte pasaron del odio a repartirse elogios

Sin embargo, este diciembre, todo eso se reencuentra bajo las luces blancas del ring. “FLOR VIGNA VS MICA VICICONTE. Una rivalidad de años, hoy tiene fecha de caducidad. Dos capitanas, dos campeonas absolutas, se conocen mucho, se conocen bien, pero este 20 de Diciembre, con un combate épico, pondrán FIN a la pica que cargaron durante mucho tiempo”, promete el póster oficial del evento Párense de Manos organizado por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca desde su programa Paren La Mano de Vorterix.

Párense de Manos no será una noche más de boxeo amateur. Será el escenario donde dos trayectorias, dos estilos y una vieja competencia se medirán a puño limpio. La última palabra la tendrán los golpes. ¿Quién bajará primero la guardia? ¿Quién celebrará la victoria final de una rivalidad que ya es parte de la televisión argentina?