Teleshow

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

La influencer y el empresario compartieron la feliz noticia y recibieron el cariño de sus seguidores: “Qué hermosa comunidad que tengo”, reflexionó

Guardar
El mensaje de Belu Lucius de agradecimiento a sus seguidores luego de comprar una casa (Video: Instagram)

Belu Lucius acostumbra a contar cada detalle de su vida personal a sus más de tres millones de seguidores, y esta vez tenía motivos de sobra para hacerlo. En una publicación conjunta con su marido Javier Ortega Desio, la influencer comunicó el gran paso que dieron con la familia que completan sus hijos Bautista y Benjamín, a la que denomina Ortesio. “Orden, progreso y esfuerzo” tituló el collage de fotos, palabras y emociones con el que compartió la buena nueva con su comunidad.

Se trata de ni más ni menos que el sueño de la casa propia, que Belu informó a través de unos posteos en sus redes sociales. “Hoy es un día muy importante para la familia Ortesio. Algo que venimos concretando y por fin llegó el gran día. ¿Se imaginan algo?”, preguntó a su fandom, invitándolos a ser parte de la historia. La respuesta llegó un par de horas después, con Lucius y Ortega Desio sonriendo para la cámara, con un juego de llaves en la mano y no mucho más para aclarar: “Habemus casa”.

La felicidad de Belu Lucius
La felicidad de Belu Lucius y Javier Ortega Desio por su nueva casa (Instagram)

Lo que habían presagiado algunos de sus seguidores se acababa de concretar: Belu y Javier estrenan casa y la felicidad se trasladaba a sus sonrisas. “Me tiemblan las piernas, no me sale la voz, estoy nerviosa y me duele la panza”, enumeró la influencer para graficar su estado general ante tamaña noticia.

Posteriormente, grabó un video en agradecimiento a sus fans por hacer propia su alegría: “Es muy poca la gente que se pone contenta por los logros ajenos. Si ustedes se han puesto contentas por esto, si se emocionaron como yo, se los agradezco de corazón. Qué linda comunidad”, cerró.

Si bien todavía no mostró demasiados detalles de su nueva propiedad, dejó asomar una foto del amplio jardín, con Bautista y Benjamín sonrientes en un entorno natural. Por último, mostró tres juegos de llaves y bajo el título “Orden, progreso y esfuerzo” intentó poner en palabras sus sensaciones: “Surfeamos el deporte, las autopartes, radio, tele, teatro, redes, product, el store, los nenes, los amigos, la vida. Imponer el orden y el esfuerzo para acercarse al progreso en cada gesto. La felicidad, poderosos momentos simples”, sentenció sobre este paso que marca un punto de inflexión en la familia. Ahora, habrá que esperar el contenido que sus fans están reclamando: un recorrido por el nuevo hogar, con todos los detalles cada uno de los rincones.

Belu y Javier son padres
Belu y Javier son padres de Bautista y Benjamín, conformando la autodenominada "Familia Ortesio"

Días atrás, Lucius había compartido otro instante de esos que dejan huella, en este caso vinculado a Benjamín, quien a sus seis años tuvo el acto de cierre de preescolar. “El más chiquito tuvo su último concert de jardín y ya me pasa a primaria. Sé que muchas de ustedes me siguen desde el nacimiento de mis hijos, que ahora ya dejaron de ser bebés y se están convirtiendo en niños aventureros. El tiempo está volando”, compartió la ex participante de MasterChef Celebrity para sintetizar esos minutos tan representativos, en los que la película de la vida pasa a una velocidad imparable.

Estas palabras, acompañadas por un video del momento, provocaron numerosos comentarios de acompañamiento de parte de la comunidad. En su testimonio, Belu reflexionó sobre el paso del tiempo y la vivencia parental ante los cambios en la infancia. “Me propuse siempre disfrutarlos todo lo que pueda porque no quiero perderme de nada”, expresó la influencer mediante sus redes sociales, en un mensaje que se viralizó en el ámbito digital.

En su publicación, Lucius agradeció especialmente a las docentes del jardín. “A resaltar el arduo trabajo de todas las maestras y directoras. Lo dan todo durante muchísimo tiempo y ese día están apoyando a cada uno de los niños que están en el escenario”, afirmó, poniendo en valor la tarea de las educadoras durante los eventos de fin de ciclo escolar.

Temas Relacionados

Belu LuciusJavier Ortega Desio

Últimas Noticias

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Después de la crisis que vivió al saber que sus hijas pasarán Navidad con el futbolista, la conductora publicó una llamativa postal en su departamento

Wanda Nara se refugió en

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Con un largo recorrido en Hollywood, Fernando Sulichin está detrás del filme que revela los desafíos de la primera dama en un momento crucial de la política de Estados Unidos

Se conoció el tráiler de

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

El chef y la cocinera construyeron una historia marcada por la diferencia de edad y la amenaza de la mirada ajena. Y que en este momento de adversidad, los pone frente a la batalla más dura de su vida

Christian Petersen y Sofía Zelaschi:

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

En diálogo con Mario Pergolini, el músico relató además el impacto positivo que tuvo su pareja en su proceso de maduración emocional

Chano Moreno Charpentier reveló que

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Mientras crecen las especulaciones sobre una visita del futbolista a su padre durante las fiestas, resurgen viejos rencores y alianzas inesperadas

El posible regreso de Mauro
DEPORTES
Luis Enrique reveló que el

Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

TELESHOW
Wanda Nara se refugió en

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Petro divulga fake news

Gustavo Petro divulga fake news sobre Argentina: “Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires”

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia