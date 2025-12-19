La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

El mensaje de Belu Lucius de agradecimiento a sus seguidores luego de comprar una casa (Video: Instagram)

Belu Lucius acostumbra a contar cada detalle de su vida personal a sus más de tres millones de seguidores, y esta vez tenía motivos de sobra para hacerlo. En una publicación conjunta con su marido Javier Ortega Desio, la influencer comunicó el gran paso que dieron con la familia que completan sus hijos Bautista y Benjamín, a la que denomina Ortesio. “Orden, progreso y esfuerzo” tituló el collage de fotos, palabras y emociones con el que compartió la buena nueva con su comunidad.

Se trata de ni más ni menos que el sueño de la casa propia, que Belu informó a través de unos posteos en sus redes sociales. “Hoy es un día muy importante para la familia Ortesio. Algo que venimos concretando y por fin llegó el gran día. ¿Se imaginan algo?”, preguntó a su fandom, invitándolos a ser parte de la historia. La respuesta llegó un par de horas después, con Lucius y Ortega Desio sonriendo para la cámara, con un juego de llaves en la mano y no mucho más para aclarar: “Habemus casa”.

La felicidad de Belu Lucius y Javier Ortega Desio por su nueva casa (Instagram)

Lo que habían presagiado algunos de sus seguidores se acababa de concretar: Belu y Javier estrenan casa y la felicidad se trasladaba a sus sonrisas. “Me tiemblan las piernas, no me sale la voz, estoy nerviosa y me duele la panza”, enumeró la influencer para graficar su estado general ante tamaña noticia.

Posteriormente, grabó un video en agradecimiento a sus fans por hacer propia su alegría: “Es muy poca la gente que se pone contenta por los logros ajenos. Si ustedes se han puesto contentas por esto, si se emocionaron como yo, se los agradezco de corazón. Qué linda comunidad”, cerró.

Si bien todavía no mostró demasiados detalles de su nueva propiedad, dejó asomar una foto del amplio jardín, con Bautista y Benjamín sonrientes en un entorno natural. Por último, mostró tres juegos de llaves y bajo el título “Orden, progreso y esfuerzo” intentó poner en palabras sus sensaciones: “Surfeamos el deporte, las autopartes, radio, tele, teatro, redes, product, el store, los nenes, los amigos, la vida. Imponer el orden y el esfuerzo para acercarse al progreso en cada gesto. La felicidad, poderosos momentos simples”, sentenció sobre este paso que marca un punto de inflexión en la familia. Ahora, habrá que esperar el contenido que sus fans están reclamando: un recorrido por el nuevo hogar, con todos los detalles cada uno de los rincones.

Belu y Javier son padres de Bautista y Benjamín, conformando la autodenominada "Familia Ortesio"

Días atrás, Lucius había compartido otro instante de esos que dejan huella, en este caso vinculado a Benjamín, quien a sus seis años tuvo el acto de cierre de preescolar. “El más chiquito tuvo su último concert de jardín y ya me pasa a primaria. Sé que muchas de ustedes me siguen desde el nacimiento de mis hijos, que ahora ya dejaron de ser bebés y se están convirtiendo en niños aventureros. El tiempo está volando”, compartió la ex participante de MasterChef Celebrity para sintetizar esos minutos tan representativos, en los que la película de la vida pasa a una velocidad imparable.

Estas palabras, acompañadas por un video del momento, provocaron numerosos comentarios de acompañamiento de parte de la comunidad. En su testimonio, Belu reflexionó sobre el paso del tiempo y la vivencia parental ante los cambios en la infancia. “Me propuse siempre disfrutarlos todo lo que pueda porque no quiero perderme de nada”, expresó la influencer mediante sus redes sociales, en un mensaje que se viralizó en el ámbito digital.

En su publicación, Lucius agradeció especialmente a las docentes del jardín. “A resaltar el arduo trabajo de todas las maestras y directoras. Lo dan todo durante muchísimo tiempo y ese día están apoyando a cada uno de los niños que están en el escenario”, afirmó, poniendo en valor la tarea de las educadoras durante los eventos de fin de ciclo escolar.