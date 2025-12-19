Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Sentadas frente al micrófono, las dinámicas surgen espontáneas. “¿Cuál es el mejor plan que te gusta hacer conmigo?”, pregunta Olivia Wald, y la respuesta de Luchi Maidana es instantánea: “Creo que mirar pelis a la noche y comer sushi”. La lista de planes suma experiencias compartidas, desde partidos de fútbol hasta recitales.

En ese ambiente distendido, arranca el primer duelo de preguntas: “¿A qué equipo perteneció el ganador de La Voz 2025? Opción uno, Lali. Opción dos, Sole Pastorutti...”. Pero, en cuestión de segundos, Luchi se anticipa a responder correctamente, antes de que finalicen las opciones: “¡Luck Ra!”, y de inmediato se escuchan las risas y acusaciones de trampa: “Tenías que esperar que terminen de decir las respuestas”, dispara Olivia. “Perdón, soy ansiosa”, se defiende Luchi.

Continúan los desafíos en distintas categorías y es el turno de Historia: “La veo muy bien a Oli en historia”, confiesa Luchi. “Me está mufando. Me pareció mal”, lanza en broma Olivia mientras se revela la pregunta: “¿Quién lideró la Revolución Cubana?”. Rápidamente, Olivia se anticipa a tocar el botón de respuesta. Pero se retracta y decide esperar las opciones. “Opción cuatro, Augusto Pinochet”, dice la conductora. Lucia, sin piedad, oprime el botón de respuesta que da inicio a la discusión: “¡Pero iba yo!”, dice Olivia. “¡Tenes que ser rápida, gorda! -picantea Luchi-. Bueno, se la damos a Oli por pena“. “Fidel Castro”, responde Wald y se queda con su primera respuesta correcta de la competencia.

"Bueno, se la damos a Oli, por pena“ (Fotos: Maximiliano Luna)

La picardía y el humor no se detienen. “¡Muy, muy tramposa!“, se lamenta Maidana. Y cuando se plantea la posibilidad de un empate, la desfachatez y las risas se imponen: “¿Qué hacemos, canje?”.

La competencia se pone cada vez más exigente. Sobre Geografía, Luchi reconoce: “Yo era muy buena en geografía en el colegio. Me cuestan un poco las capitales”. La pregunta incluye una imagen y se cuestiona: “¿De qué país es esta bandera? Opción uno, Australia. Opción dos, Rusia. Opción tres, Nueva Zelanda. Opción cuatro, Turquía”. Ambas se inclinan a presionar el botón de respuesta, pero finalmente la palabra la tiene Olivia, quien se atreve a pensar en voz alta: “Si tiene tres estrellas, no sé si es la de Nueva Zelanda o la de Australia…”, pero prefiere no arriesgarse y usar un comodín que descarta dos opciones para responder con seguridad y acierto: “Nueva Zelanda”.

“Tenías que esperar que terminen de decir las respuestas”, dispara Olivia. “Perdón, soy ansiosa”, se defiende Luchi. (Fotos: Maximiliano Luna)

La ruleta gira y se detiene nuevamente en la categoría de Geografía, pero luego de escuchar la pregunta y no saber la respuesta, Luchi actúa de manera inteligente y utiliza un comodín que le permite cambiar de pregunta.

El repaso de experiencias y anécdotas ahora conduce a la categoría Deportes: “¿Qué número de camiseta usa Julián Álvarez en la Selección Argentina?” Luchi responde relajada sabiendo la respuesta correcta: “Nueve”. Mientras su pareja se alegra por ella y confiesa: “Bien amor, me pone, contenta aunque me ganes. ¡Obvio que no la sabía, chicas!”, y más risas a coro.

El ambiente se intensifica cuando toca la categoría Espectáculos: “¿Cómo se llamaba el personaje de Emilia Attias en Casi Ángeles?”. Ansiosas las dos por responder, se inclinan sobre la mesa y pelean entre risas por quién agarra el botón de respuesta. “¡Cielo...!”, grita Olivia. “¡Cielo Mágico!”, agrega. Después de llegar a un acuerdo por quién apretó primero el botón, Wald sale victoriosa en la categoría.

Las chicas abren el baúl de recuerdos con la próxima pregunta de Deportes: “¿Qué selección ganó el Mundial de fútbol 2014?”. “Egresé del colegio ese año. Me fui a Santiago del Estero y vi la final en una escuelita donde estábamos construyendo una capilla. Y nunca me voy a olvidar de estar viendo la final del Mundial”, recuerda Olivia tras acertar al responder “Alemania”, que teminó venciendo a Argentina 1 a 0 en la Copa del Mundo realizada en Brasil.

"Nunca me voy a olvidar de estar viendo la final del Mundial de Brasil en una escuelita de Santiago del Estero“ (Fotos: Maximiliano Luna)

Se acerca el final de la competencia y la adrenalina continúa intacta. La última pregunta sobre Historia: “¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Opción uno, 1912. Opción dos, 1914. Opción tres, 1916. Opción cuatro, 1918”. Con esa mezcla de emoción y nerviosismo que atravesó toda la competencia, Luchi Maidana tomó la palabra con seguridad: “De 1914 a 1918”. La respuesta fue automática, producto tanto de la memoria escolar como del clima divertido que reinó desde el principio.

El desafío cerró con la mejor síntesis posible: orgullo compartido. “Bueno, no somos tan burras como pensábamos”, festeja Luchi. “La verdad es que sí, gorda, estoy muy orgullosa. No me importaba quién ganaba ni quién perdía sino que no quede como que 2 más 2 nos da 20”. Con esa honestidad fresca, la pareja de influencers celebraron que, más allá del marcador, el verdadero triunfo es divertirse y desafiarse a ellas mismas.