Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

Coti Romero en la previa a su participación en Párense de Manos lll

Coty Romero, reconocida por su paso por Gran Hermano 2022, será protagonista de una experiencia distinta en el evento Párense de Manos III. La joven de 23 años participará en un combate de boxeo amateur contra la influencer Carito Müller, en el marco del evento que, para el mundo del espectáculo, tendrá como plato central el cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna.

El evento se realizará mañana sábado 20 de diciembre desde las 17 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El combate, enmarcado en el evento Párense de Manos y organizado por Luquitas Rodríguez, está pautado para las 21 y promete captar la atención de miles de espectadores tanto en el recinto como a través de las plataformas digitales. La pelea entre la ex Gran Hermano y la influencer se perfila como uno de los momentos más esperados de la velada, que reunirá a figuras del streaming y el boxeo amateur.

En diálogo con Teleshow, la correntina contó cómo se prepara para este nuevo desafío, tan alejado del modelaje y del universo de los influencers en los que se movió desde su irrupción mediática en Gran Hermano. “La verdad que lo dimos todo en estos tres meses de entrenamiento con Nacho Marturano y su equipo”, expresó Coty en la víspera a la velada.

En una mezcla de tensión y adrenalina, se mostró satisfecha con el camino recorrido y reveló los cambios a los que tuvo que someter a su físico: “La rompimos con un entrenamiento a full porque tuve que bajar de peso también. Tenía que estar en 55 y tuve que bajar 10 kilos para poder entrar en el pesaje”. La rutina incluyó trabajos aeróbicos y de musculatura, propios de la disciplina completa que ofrece el boxeo. “Fue todo muy rápido, pero la verdad es que le pusimos todo y me siento súper preparada y muy contenta con el proceso”, señaló.

Ahora, los tiempos se aceleran. Al pesaje a realizarse en la tarde del viernes, le seguirá la concentración propia de las vísperas a las grandes galas. Y aquella veinteañera que irrumpió en el regreso del reality a la pantalla de Telefe tendrá un plot twist que pocos esperaban. Aunque aquel carácter fuerte que mostró en la casa más famosa del país, bien puede haber servido de base para su nueva apuesta en el ring.

Párense de Manos III será transmitido por Telefe

La transmisión comenzará a las 18 del sábado, con uno de los platos fuertes de la jornada, con dos apellidos ligados a la aristocracia del boxeo nacional: Agustín Monzón, nieto de Carlos, versus Franco Bonavena, nieto de Ringo, quien contará con cierta ventaja teniendo en cuenta la localía quemera. Además de Vigna vs. Viciconte y Romero vs. Muller, otras peleas vinculadas al espectáculo son las que protagonizarán los streamers Grego Rosello y Goncho, y los periodistas Manu Jove y Mariano Pérez, una grieta política que se dirimirá en el cuadrilátero.

Durante toda la jornada, habrá shows musicales en vivo intercalados entre los combates, y se destacan los de Lit Killah, Gaspar Benegas -guitarrista de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- y los Tussiwarriors.

El cronograma de Párense de Manos III

17.00: Alfombra roja

17.45: Apertura de evento

18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena.

18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte.

19.00: Show de Un Poco de Ruido.

19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove.

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: Show de Lit Killah.

20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks

21.00: Coty Romero vs. Carito Muller.

21.30: show Tussiwarriors.

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID.

22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas

22.50: Show Gaspar Benegas.

23.10: Perxitaa vs. Coker

23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

*Los horarios son aproximados