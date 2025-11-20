Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Coty Romero disfruta de las calles de Roma con amigas (Video: Instagram)

Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano, viajó con amigas a Europa y convirtió su paso por Roma en una experiencia llena de estilo personal y registros para compartir con sus seguidores. Durante su estadía, la influencer apostó por un vestuario acorde y fotografió cada uno de los hitos turísticos y cotidianos de la ciudad, inmortalizando los detalles y el ambiente único de la capital italiana.

Desde el comienzo, Coty optó por llevar una campera gris holgada, top blanco, pantalón marmolado y accesorios dorados, una elección que le permitió mantener un look versátil y cómodo a lo largo de las largas caminatas por la ciudad. Se detuvo en la terraza con vistas al Foro Romano, posó con el rostro relajado y dejó que la luz dorada del atardecer dibujara nuevas formas sobre las ruinas antiguas y la vegetación, mientras el cielo azul enmarcaba la monumentalidad del lugar.

La aventura continuó cuando Constanza visitó la Fontana di Trevi. Primero se fotografió de pie y sonriente, con la fachada del célebre atractivo iluminada como fondo y rodeada de turistas. Luego se acercó, inclinándose sobre la baranda para capturar una selfie alegre, con el agua turquesa y las esculturas mitológicas como telón de fondo. Estas imágenes marcaron su paso por uno de los sitios más icónicos de Roma y reflejaron la espontaneidad y la energía de la noche romana. La visita a la Fontana la completó lanzando una moneda al agua y pidiendo un deseo.

En la Fontana di Trevi, Coty lanzó una moneda a la fuente y pidió un deseo

La felicidad de Constanza al conocer uno de los monumentos más emblemáticos de Roma

En medio de su viaje, la joven decidió marcar el momento con un tatuaje

Romero no solo aprovechó para recorrer la ciudad, sino que también hizo un despliegue fashion

El Coliseo fue otro de los destinos ineludibles de la travesía. Coty atravesó la calzada empedrada y posó para varias fotos en distintas ubicaciones y momentos del día, siempre con la misma vestimenta y accesorios, asegurando continuidad visual a su álbum. Caminó y sonrió con gestos relajados, alternó divertidas posturas, y se capturó tanto sola como en compañía de una amiga frente al Teatro de Marcelo, sumando a la experiencia toda la dimensión clásica, urbana y social del viaje. En otras fotos, aprovechó la luz cambiante del atardecer para potenciar los matices de su atuendo y la belleza arquitectónica de los alrededores.

Sin detenerse solo en los monumentos, Romero también documentó los instantes más cotidianos y personales. Pasó por el Pantheon, donde eligió una pose introspectiva, frente a la imponente fachada y con el sol iluminando su rostro, como si brindara espacio a la contemplación y la pausa. Además, cumplió con el ritual gastronómico italiano: se mostró disfrutando de un plato de pasta servido en vajilla colorida y de un trago espumoso de menta, sumando así el placer de la comida y la amistad a su recorrido europeo.

El viaje incluyó encuentros y exploraciones con amigas por otras vías y monumentos de la capital italiana. La exparticipante de Gran Hermano se fotografió con su compañera frente al Teatro de Marcelo y en el entorno del Monumento a Víctor Manuel II, sumando cada parada a un álbum vibrante donde la alegría compartida fue protagonista. El atardecer, la luz natural sobre el cabello rubio y la variedad de poses reflejaron frescura, espontaneidad y la capacidad de disfrutar el presente.

Coty viajó con dos amigas y juntas disfrutan de todos los rincones de Roma

El Coliseo romano en todo su esplendor

La exparticipante de Gran Hermano estuvo de visita en el Panteón

Coty disfrutó de la comida típica de Italia (Instagram)

En cada imagen, Coty transmitió la experiencia vivida: caminatas, risas, charlas y los paisajes romanos rodeando el relato visual. La coherencia en el vestuario, el aprovechamiento de la luz diurna y nocturna, y la paleta de colores de la arquitectura se combinaron para construir una narrativa estética y vital.

Así, Coty Romero transformó su viaje a Roma en algo más que un simple recorrido turístico: lo convirtió en un testimonio de amistad, libertad y disfrute, confirmando que la capital italiana fue el escenario perfecto para celebrar la moda, el descubrimiento y los lazos compartidos.