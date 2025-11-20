Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano, viajó con amigas a Europa y convirtió su paso por Roma en una experiencia llena de estilo personal y registros para compartir con sus seguidores. Durante su estadía, la influencer apostó por un vestuario acorde y fotografió cada uno de los hitos turísticos y cotidianos de la ciudad, inmortalizando los detalles y el ambiente único de la capital italiana.
Desde el comienzo, Coty optó por llevar una campera gris holgada, top blanco, pantalón marmolado y accesorios dorados, una elección que le permitió mantener un look versátil y cómodo a lo largo de las largas caminatas por la ciudad. Se detuvo en la terraza con vistas al Foro Romano, posó con el rostro relajado y dejó que la luz dorada del atardecer dibujara nuevas formas sobre las ruinas antiguas y la vegetación, mientras el cielo azul enmarcaba la monumentalidad del lugar.
La aventura continuó cuando Constanza visitó la Fontana di Trevi. Primero se fotografió de pie y sonriente, con la fachada del célebre atractivo iluminada como fondo y rodeada de turistas. Luego se acercó, inclinándose sobre la baranda para capturar una selfie alegre, con el agua turquesa y las esculturas mitológicas como telón de fondo. Estas imágenes marcaron su paso por uno de los sitios más icónicos de Roma y reflejaron la espontaneidad y la energía de la noche romana. La visita a la Fontana la completó lanzando una moneda al agua y pidiendo un deseo.
El Coliseo fue otro de los destinos ineludibles de la travesía. Coty atravesó la calzada empedrada y posó para varias fotos en distintas ubicaciones y momentos del día, siempre con la misma vestimenta y accesorios, asegurando continuidad visual a su álbum. Caminó y sonrió con gestos relajados, alternó divertidas posturas, y se capturó tanto sola como en compañía de una amiga frente al Teatro de Marcelo, sumando a la experiencia toda la dimensión clásica, urbana y social del viaje. En otras fotos, aprovechó la luz cambiante del atardecer para potenciar los matices de su atuendo y la belleza arquitectónica de los alrededores.
Sin detenerse solo en los monumentos, Romero también documentó los instantes más cotidianos y personales. Pasó por el Pantheon, donde eligió una pose introspectiva, frente a la imponente fachada y con el sol iluminando su rostro, como si brindara espacio a la contemplación y la pausa. Además, cumplió con el ritual gastronómico italiano: se mostró disfrutando de un plato de pasta servido en vajilla colorida y de un trago espumoso de menta, sumando así el placer de la comida y la amistad a su recorrido europeo.
El viaje incluyó encuentros y exploraciones con amigas por otras vías y monumentos de la capital italiana. La exparticipante de Gran Hermano se fotografió con su compañera frente al Teatro de Marcelo y en el entorno del Monumento a Víctor Manuel II, sumando cada parada a un álbum vibrante donde la alegría compartida fue protagonista. El atardecer, la luz natural sobre el cabello rubio y la variedad de poses reflejaron frescura, espontaneidad y la capacidad de disfrutar el presente.
En cada imagen, Coty transmitió la experiencia vivida: caminatas, risas, charlas y los paisajes romanos rodeando el relato visual. La coherencia en el vestuario, el aprovechamiento de la luz diurna y nocturna, y la paleta de colores de la arquitectura se combinaron para construir una narrativa estética y vital.
Así, Coty Romero transformó su viaje a Roma en algo más que un simple recorrido turístico: lo convirtió en un testimonio de amistad, libertad y disfrute, confirmando que la capital italiana fue el escenario perfecto para celebrar la moda, el descubrimiento y los lazos compartidos.