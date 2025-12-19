Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

Chano habló de su nueva pareja, Tami, cuando se conocieron eran solamente amigos

Chano Moreno Charpentier sorprendió al confirmar que atraviesa una etapa de plenitud sentimental. El líder de Tan Biónica reveló que mantiene una relación amorosa desde hace tres o cuatro años y se mostró visiblemente feliz al hablar de su vida personal. Sin entrar en detalles sobre la identidad de su pareja en un primer momento, Chano compartió que este vínculo ha significado un cambio profundo en su vida.

Todo ocurrió en la visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece. “Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”, expresó cuando le preguntaron por su situación sentimental. La respuesta, directa y sin rodeos, marcó el tono de una conversación en la que el artista se permitió abrir una ventana a su intimidad.

Chano confirma su relación amorosa de más de tres años y revela su plenitud sentimental actual

El diálogo avanzó hacia la posibilidad de formalizar la relación, a lo que Chano respondió con naturalidad: “No sé. No, no creo que casarnos... No somos muy de ese estilo”, respondió sobre la posibilidad de pasar por el altar.

Ante la insistencia sobre el tema del matrimonio y la vida familiar, el músico aclaró que no se siente identificado con ese tipo de formalidades, antes de que la charla derivara en una reflexión sobre las distintas etapas del amor y la madurez emocional. Chano profundizó en cómo ha cambiado su manera de vivir el amor con el paso del tiempo. “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente” contó el cantante en “Otro día perdido”

Chano describe a Tami como la mujer de su vida y una presencia fundamental en su felicidad actual

“A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”, explicó Chano sobre las relaciones de pareja a lo largo de los años.

En el mismo sentido, el músico describió cómo, lejos de las pasiones juveniles, ha construido un vínculo sólido y consciente: “Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”.

Punta del Este, Chano y su novia en Playa Brava, año 2023

Al referirse a su novia, Chano no ocultó la admiración y el agradecimiento que siente por ella. “Yo siento que Dios me la puso ahí, y que es ella. Desde el principio lo sentí, me enamoré perdidamente y supe que es la mujer de mi vida. Empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta...”, relató, dejando entrever la profundidad de la conexión que los unió desde el primer momento.

En el tramo final de la entrevista, el músico resumió el significado de su presente sentimental con una frase cargada de emoción: Tami representa para él una presencia fundamental, una compañera que ha transformado su vida y le ha devuelto la felicidad.

Punta del Este, verano 2023

El romance de Chano asomó a la esfera pública durante unas vacaciones en Uruguay. Entonces, el músico optó por un perfil bajo para desconectarse antes de un año cargado de compromisos. Y entre Arenas de José Ignacio y Punta del Diablo, y se lo vio acompañado en varias ocasiones por Tami Bianchi, aunque su entorno insistía en su soltería. Por entonces, nadie quería ponerle rótulo al vínculo, ni mucho menos hablar de noviazgo. Tres años después, las palabras del músico en el living de Mario Pergolini sonaron bien diferentes.

Chano destaca que su relación con Tami se basa en un amor sólido y consciente, lejos de las pasiones juveniles

Durante su paso por Uruguay en ese año, el artista evitó los eventos y los lugares de moda. Sin embargo, sí bajó a la playa, donde compartió tardes de confidencias con Bianchi. Entre chiringuitos y paseos por la costa, priorizó la tranquilidad y asentó las bases de esa relación surgida de ese llamado del destino, o de Dios.