Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

Luego de enterarse de que no estará en las Fiestas con las pequeñas que tiene con Mauro Icardi tuvo una crisis emocional y la describieron como “desarmada”

La reacción de Wanda Nara a la decisión del juez de que sus hijas pasen Navidad con Mauro Icardi (Video: DDM-América TV)

El conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo luego de que el juez que está a cargo de la causa decidiera aceptar el pedido de las abogadas del delantero para que pase Navidad con sus hijas, regresando a Turquía el 27 de diciembre para reincorporarse en las filas del Galatasaray. Mientras esto sucedía, Wanda se encontraba en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Según contó Tatiana Schapiro en DDM (América TV), fue una resolución de la Justicia la que determinó que las niñas pasarán Nochebuena y Navidad en la Argentina junto a su padre: “Las nenas van a pasar Año Nuevo, desconocemos por qué la van a pasar con la madre a Año Nuevo, pero Navidad la van a pasar con el padre en Argentina”.

La noticia generó un fuerte impacto en Wanda, quien —según relató Schapiro— se enteró de la medida mientras se encontraba en el canal para grabar MasterChef Celebrity y decidió cancelar toda la actividad del día. “Wanda hoy tenía programa y se enteró de la noticia. Canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef”, detalló la panelista. Y siguió: “Se brotó mal, paró las grabaciones, imagínate lo que significa parar las grabaciones de ese programa, con esa cantidad de gente”.

Wanda Nara frenó las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto (Video: DDM-América TV)

Esto no fue todo, ya que el teléfono de Guido Záffora comenzó a sonar y sumó más información desde dentro de las grabaciones del reality de cocina: “Acá me dicen que es como dice Tati. Me pregunta parte del elenco ‘¿Qué pasó con las hijas de Wanda? Se paró la grabación, se puso mal Wanda Nara. Están tratando de convencerla para volver a grabar, creo que ahora volvemos’“.

Los minutos de programa pasaron, analizaron las posibles repercusiones que puede tener el tema en Nara y en medio de este análisis, Guido dio más detalles del estado emocional de la conductora: “Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación, como contó Tati, y se fue a su camarín“.

Y continuo: “Hace unos minutos volvió a grabar, estamos grabando con ella. Wanda está desarmada. Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue”.

El juez a cargo de la causa ya aceptó este pedido por parte de Marcovecchio
Icardi tiene un partido el 21 de diciembre y estaría llegando al país el 22 del mismo mes

Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro, presentó un escrito ante la justicia argentina solicitando que las hijas del futbolista y Wanda permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025 y pasen la fiesta de Navidad con él, y que se autorice el regreso de Icardi a Turquía luego de ese período. El pedido se enmarca en negociaciones y antecedentes de conflicto por la organización de las fiestas de fin de año, un tema que ha generado amplia repercusión mediática y social.

Según el escrito judicial presentado por Marcovecchio, al que tuvo acceso Teleshow, la solicitud se fundamenta en la autorización otorgada por el club Galatasaray, actual empleador de Icardi, para que el futbolista viaje a Buenos Aires el 21 de diciembre y permanezca en la ciudad hasta el 27, fecha en la que debe reincorporarse a sus actividades deportivas. El documento detalla que las niñas deberían ser retiradas del domicilio materno el 22 de diciembre a las 11:00 y reintegradas el 27 a la misma hora, bajo las condiciones establecidas en resoluciones judiciales previas.

El escrito enfatiza que la petición responde a las limitaciones laborales de Icardi, quien no dispone de días libres en enero a causa del calendario FIFA y cuyo próximo receso está previsto recién para junio.

