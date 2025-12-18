Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

El 2025 fue un año bisagra para Thiago Medina. Tras atravesar una dolorosa separación, un accidente de moto que casi le cuesta la vida y un largo proceso de recuperación, el exparticipante de Gran Hermano 2022 eligió dejar atrás los días difíciles y enfocarse en lo que realmente importa: el amor y la rutina compartida con sus hijas, Aimé y Laia, fruto de su vínculo con Daniela Celis. Reencontrado con lo esencial y con una mirada nueva sobre la familia tras la tormenta, Thiago decidió regalarles a las gemelas la experiencia mágica de conocer a Papá Noel en la previa a la Navidad.
Con el fin de vivir una velada festiva, el joven acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas, cargadas de dibujos y colores porque, como contó el propio Thiago, las niñas aun son pequeñas y no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en el video posteado en Instagram, donde se puede ver toda la aventura: desde la preparación de las cartas hasta la entrega al mismísimo personaje navideño, quien las recibió con paciencia y alegría tras esperar a todos los chicos del barrio.
“Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”, escribió Thiago, acompañando las imágenes del recorrido, los gestos nerviosos de las gemelas al acercarse a Papá Noel y la clásica postal posando frente al personaje que, por un día, hizo realidad todos los sueños infantiles. La sección de comentarios se llenó de mensajes de ternura y buenos deseos. “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron el pulso emotivo de la historia.
Este ejemplo no es aislado. En noviembre pasado, Medina había remarcado en redes el amor incondicional y la gratitud que siente por sus hijas con un gesto tan simple como especial: un regalo tardío por el Día de la Primavera.
En ese video, Thiago llegó a su casa con dos ramos de flores amarillas para sus gemelas. Las niñas, al verlo, salieron corriendo para abrazarlo, en una escena de ternura y felicidad. El momento, musicalizado con “Flores amarillas” de Floricienta, terminó de sumar lágrimas entre los seguidores, marcando ese puente entre la cultura pop y las vivencias más genuinas de la familia. “No pude estar para el día de la primavera, ¡pero nunca más les voy a faltar! ¡Y voy a estar para toda su vida! Las amo hijas, yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre”, escribió el muchacho, dejando un mensaje profundo sobre la importancia de la presencia y el amor paternal. Acompañó la publicación con una imagen de los tres abrazados y la definición que hoy le da sentido a todo: “Las dueñas de mi vida”.
En este nuevo capítulo lleno de aprendizajes, Medina se reconcilia con la vida a través de la sonrisa de sus hijas. Las pone en el centro de la escena, las acompaña en cada experiencia y se compromete a enseñarles, con dedicación y ejemplo, el verdadero valor de la ternura, la familia y la esperanza. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina y con el deseo de un año mejor para su vida, las gemelas y su papá demuestran que cada día juntos es una victoria, y que la magia está en esos momentos simples y auténticos que los unen y los hacen avanzar, juntos, hacia lo que viene.