Teleshow

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

De cara a las fiestas de fin de año, el exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió el tierno momento que vivió con las gemelas al llevar sus cartas al icónico personaje

Guardar
Thiago Medina mostró el momento en que sus hijas fueron a llevarle sus cartas a Papá Noel previo a la Navidad (Instagram)

El 2025 fue un año bisagra para Thiago Medina. Tras atravesar una dolorosa separación, un accidente de moto que casi le cuesta la vida y un largo proceso de recuperación, el exparticipante de Gran Hermano 2022 eligió dejar atrás los días difíciles y enfocarse en lo que realmente importa: el amor y la rutina compartida con sus hijas, Aimé y Laia, fruto de su vínculo con Daniela Celis. Reencontrado con lo esencial y con una mirada nueva sobre la familia tras la tormenta, Thiago decidió regalarles a las gemelas la experiencia mágica de conocer a Papá Noel en la previa a la Navidad.

Con el fin de vivir una velada festiva, el joven acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas, cargadas de dibujos y colores porque, como contó el propio Thiago, las niñas aun son pequeñas y no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en el video posteado en Instagram, donde se puede ver toda la aventura: desde la preparación de las cartas hasta la entrega al mismísimo personaje navideño, quien las recibió con paciencia y alegría tras esperar a todos los chicos del barrio.

Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”, escribió Thiago, acompañando las imágenes del recorrido, los gestos nerviosos de las gemelas al acercarse a Papá Noel y la clásica postal posando frente al personaje que, por un día, hizo realidad todos los sueños infantiles. La sección de comentarios se llenó de mensajes de ternura y buenos deseos. “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron el pulso emotivo de la historia.

El joven y las pequeñas
El joven y las pequeñas posaron frente al icónico personaje navideño por primera vez

Este ejemplo no es aislado. En noviembre pasado, Medina había remarcado en redes el amor incondicional y la gratitud que siente por sus hijas con un gesto tan simple como especial: un regalo tardío por el Día de la Primavera.

En ese video, Thiago llegó a su casa con dos ramos de flores amarillas para sus gemelas. Las niñas, al verlo, salieron corriendo para abrazarlo, en una escena de ternura y felicidad. El momento, musicalizado con “Flores amarillas” de Floricienta, terminó de sumar lágrimas entre los seguidores, marcando ese puente entre la cultura pop y las vivencias más genuinas de la familia. “No pude estar para el día de la primavera, ¡pero nunca más les voy a faltar! ¡Y voy a estar para toda su vida! Las amo hijas, yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre”, escribió el muchacho, dejando un mensaje profundo sobre la importancia de la presencia y el amor paternal. Acompañó la publicación con una imagen de los tres abrazados y la definición que hoy le da sentido a todo: “Las dueñas de mi vida”.

Las cartitas de las gemelas
Las cartitas de las gemelas para llevarle a Papá Noel (Instagram)

En este nuevo capítulo lleno de aprendizajes, Medina se reconcilia con la vida a través de la sonrisa de sus hijas. Las pone en el centro de la escena, las acompaña en cada experiencia y se compromete a enseñarles, con dedicación y ejemplo, el verdadero valor de la ternura, la familia y la esperanza. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina y con el deseo de un año mejor para su vida, las gemelas y su papá demuestran que cada día juntos es una victoria, y que la magia está en esos momentos simples y auténticos que los unen y los hacen avanzar, juntos, hacia lo que viene.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisGemelasHijasAiméLaiaPapá NoelNavidadCartas

Últimas Noticias

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El conductor de Olga usó sus redes sociales para contar que un joven le envió una serie de mensajes en el que acusaba a la influencer de contratarlo para golpear a su expareja

Homero Pettinato aseguró que alguien

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

El chef permanece en terapia intensiva en Neuquén desde el viernes pasado. El comunicado fue dado a conocer en conjunto con el Ministerio de Salud de esa provincia y el Hospital Ramón Carrillo

El primer parte médico oficial

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

En el escrito, la abogada del delantero, que se encuentra inscripto en el listado de deudores alimentarios, también solicita que se le permita regresar a Turquía sin inconvenientes desde la Argentina luego de esa fiesta

Elba Marcovecchio solicitó a la

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

El cocinero está internado en San Martín de los Andes luego de sufrir un grave episodio de salud durante una excursión al volcán Lanín. Un paisaje que recorrió tantas veces y una obsesión por el trabajo en permanente replanteo

Amor por la Patagonia y

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Un osito de apego, una noticia inesperada y la bienvenida final. El proceso judicial junto a su pareja para consolidar un hogar con su niño fue arduo pero con un final feliz

La profunda emoción de Lizy
DEPORTES
Cuánto deberán pagar los pilotos

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

TELESHOW
Homero Pettinato aseguró que alguien

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 29

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas