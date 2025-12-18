Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

Thiago Medina mostró el momento en que sus hijas fueron a llevarle sus cartas a Papá Noel previo a la Navidad (Instagram)

El 2025 fue un año bisagra para Thiago Medina. Tras atravesar una dolorosa separación, un accidente de moto que casi le cuesta la vida y un largo proceso de recuperación, el exparticipante de Gran Hermano 2022 eligió dejar atrás los días difíciles y enfocarse en lo que realmente importa: el amor y la rutina compartida con sus hijas, Aimé y Laia, fruto de su vínculo con Daniela Celis. Reencontrado con lo esencial y con una mirada nueva sobre la familia tras la tormenta, Thiago decidió regalarles a las gemelas la experiencia mágica de conocer a Papá Noel en la previa a la Navidad.

Con el fin de vivir una velada festiva, el joven acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas, cargadas de dibujos y colores porque, como contó el propio Thiago, las niñas aun son pequeñas y no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en el video posteado en Instagram, donde se puede ver toda la aventura: desde la preparación de las cartas hasta la entrega al mismísimo personaje navideño, quien las recibió con paciencia y alegría tras esperar a todos los chicos del barrio.

“Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”, escribió Thiago, acompañando las imágenes del recorrido, los gestos nerviosos de las gemelas al acercarse a Papá Noel y la clásica postal posando frente al personaje que, por un día, hizo realidad todos los sueños infantiles. La sección de comentarios se llenó de mensajes de ternura y buenos deseos. “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron el pulso emotivo de la historia.

El joven y las pequeñas posaron frente al icónico personaje navideño por primera vez

Este ejemplo no es aislado. En noviembre pasado, Medina había remarcado en redes el amor incondicional y la gratitud que siente por sus hijas con un gesto tan simple como especial: un regalo tardío por el Día de la Primavera.

En ese video, Thiago llegó a su casa con dos ramos de flores amarillas para sus gemelas. Las niñas, al verlo, salieron corriendo para abrazarlo, en una escena de ternura y felicidad. El momento, musicalizado con “Flores amarillas” de Floricienta, terminó de sumar lágrimas entre los seguidores, marcando ese puente entre la cultura pop y las vivencias más genuinas de la familia. “No pude estar para el día de la primavera, ¡pero nunca más les voy a faltar! ¡Y voy a estar para toda su vida! Las amo hijas, yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre”, escribió el muchacho, dejando un mensaje profundo sobre la importancia de la presencia y el amor paternal. Acompañó la publicación con una imagen de los tres abrazados y la definición que hoy le da sentido a todo: “Las dueñas de mi vida”.

Las cartitas de las gemelas para llevarle a Papá Noel (Instagram)

En este nuevo capítulo lleno de aprendizajes, Medina se reconcilia con la vida a través de la sonrisa de sus hijas. Las pone en el centro de la escena, las acompaña en cada experiencia y se compromete a enseñarles, con dedicación y ejemplo, el verdadero valor de la ternura, la familia y la esperanza. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina y con el deseo de un año mejor para su vida, las gemelas y su papá demuestran que cada día juntos es una victoria, y que la magia está en esos momentos simples y auténticos que los unen y los hacen avanzar, juntos, hacia lo que viene.