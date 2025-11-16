Teleshow

Thiago Medina sorprendió a sus gemelas con un regalo tardío por el Día de la Primavera: “Nunca más les voy a faltar”

A poco más de un mes de recibir el alta médica, el exparticipante de Gran hermano 2022 le dio a sus hijas un inesperado detalle que las emocionó frente a la cámara

A más de un mes de recibir el alta médica, Thiago Medina compartió el tierno regalo que le hizo a sus hijas (Instagram)

En octubre pasado, Thiago Medina cambiaba su vida para siempre al recibir el alta médica luego del grave accidente de moto que puso en riesgo su vida. Con una nueva oportunidad para estar cerca de sus seres queridos, el joven se enfocó en su recuperación y en recomponer el vínculo con su expareja, Daniela Celis, madre de sus dos hijas, con quien volvió a convivir. En medio de este proceso, el exparticipante de Gran Hermano 2022 conmovió a sus seguidores con un regalo especial: un emotivo gesto para sus gemelas por el Día de la Primavera atrasado.

Desde su cuenta de Instagram, Thiago compartió un video en el que se lo ve llegar a su casa con dos ramos de flores amarillas. Las destinatarias eran Aimé y Laia, sus hijas, que lo esperaban al costado de un sillón. Al ver a su papá, las pequeñas no dudaron en correr hacia él, que las recibió entre abrazos y besos. El momento, simple y cargado de afecto, quedó musicalizado con el tema “Flores amarillas” de Floricienta, el clásico de la serie que tantas generaciones hizo cantar.

En el texto que acompañó la publicación, Thiago escribió: “No pude estar para el día de la primavera, ¡pero nunca más les voy a faltar! ¡Y voy a estar para toda su vida! Las amo hijas, yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre”. También subió una foto de los tres abrazados, con la frase: “Las dueñas de mi vida”.

El joven de 22 años
El joven de 22 años le entregó unos ramos de flores a sus hijas al haber estado hospitalizado el Día de la Primavera

El video y la foto generaron una ola de comentarios y reacciones de aquellos que siguen el día a día del joven. La sección se llenó de mensajes de cariño y aliento para él y sus hijas. “Estos detalles ellas nunca más los van a olvidar en su vida”; “Sos un re papá”; “Esas bellezas se ganaron un gran papá”; “Qué lindo es ver a Thiago disfrutar de sus hijas”; “Sus expresiones son lo más” y “Me alegra verlo así”, fueron algunas de las frases que reflejaron el apoyo de la gente.

A partir del accidente, para el joven el motor de su recuperación y de cada paso dado estuvo en sus hijas. Desde el primer día, el joven destacó públicamente lo importantes que fueron ellas para salir adelante. A poco de recibir el alta, Medina escribió en sus redes: “Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé. Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder superar todo. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos los que rezaron por mí”.

A tan solo dos semanas
A tan solo dos semanas de recibir el alta médica, Thiago posó junto a sus hijas (Instagram)

El reencuentro familiar fue para él mucho más que un episodio de recuperación física. Fue el regreso a lo esencial: ver crecer a Aimé y Laia, acompañarlas y compartir cada momento, aunque las circunstancias sean adversas o los tiempos no coincidan con el calendario. El gesto de regalarles flores amarillas fue una manera de reafirmar ese compromiso y de dejar en claro que las prioridades cambiaron después del accidente.

En su cuenta de Instagram, además del video y el mensaje, Thiago dejó un registro de la felicidad genuina de sus hijas. Ellas, entretenidas con los ramos y con papá cerca, mostraron que el verdadero reencuentro es en lo cotidiano: abrazos, gestos y tiempo compartido en familia. La publicación, musicalizada y emotiva, fue un reflejo de la nueva etapa que atraviesa, poniendo por delante los vínculos y la presencia constante.

El presente del exparticipante de Gran Hermano se construye, día a día, con pequeños actos como el de este regalo de primavera. Lejos de los focos permanentes de la televisión y de las polémicas del pasado, su historia vuelve a girar en torno a la familia y la recuperación. Para muchos de sus seguidores, la imagen de Thiago junto a sus hijas representa la demostración de que aún en los momentos críticos se puede encontrar el motivo para seguir adelante y buscar una nueva oportunidad.

