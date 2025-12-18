Teleshow

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

El actor Alejo García Pintos compartió el conmovedor spot que protagonizó junto a su hija Juana en 2003 y le dedicó palabras de amor

Guardar
Alejo García Pintos recordó la famosa publicidad que grabó con su hija: "Hoy ella cumple 26 años" (Video: YouTube)

En 2003 un comercial argentino llamado “Amor” para publicitar una gaseosa light recibió premios alrededor del mundo por la breve historia de un padre que es maquillado por su hija. La publicidad es protagonizada por el actor Alejo García Pintos quien eligió el cumpleaños de su hija Juana para contar que ella es aquella niña que le pinta los labios a su papá y le pone una corona de juguete.

“Hicimos juntos esta publicidad tan hermosa cuando aún no tenía 3 años. Hoy esta niña, ya mujer, cumple 26. Y será siempre la que me puede pintar la cara, pedir un consejo o dármelo”, escribió el intérprete, que es parte de la obra teatral Una Navidad de mierda y fue parte de películas como Argentina 1985, Cenizas en el paraíso y La noche de los lápices.

El comercial argentino "Amor" de
El comercial argentino "Amor" de 2003 protagonizado por Alejo García Pintos y su hija Juana marcó un hito en la publicidad por su mensaje de libertad y autenticidad
La escena central muestra a
La escena central muestra a un padre que, sin prejuicios, se deja maquillar y adornar por su hija pequeña

“Siempre será mi hija amada y deseada. Feliz cumpleaños, Juana García Pintos. Te amo hasta el infinito y más allá”, concluyó Alejo su mensaje junto al comercial creado por la mítica agencia Agulla & Baccetti, del director creativo Maxi Anselmo, que fue revolucionaria en la década del 90.

El comercial narra una situación cotidiana teñida de humor y reflexión: un padre joven, interpretado por Alejo García Pintos de poco más de treinta años, decide compartir tiempo con su hija pequeña. La niña lo adorna con cosméticos, aros y collares durante su juego, transformando la apariencia del padre de una forma que, a ojos de un observador externo, podría resultar extravagante. La escena da un giro cuando, en pleno disfraz y abstraído de su aspecto, el protagonista atiende la puerta y se topa con dos operarios. Estos hombres, al ver al padre, manifiestan desconcierto y desaprobación a través de sus gestos, pero él permanece impasible.

Alejo García Pintos protagonizó la
Alejo García Pintos protagonizó la recordada campaña junto a su hija Juana, quien hoy celebra su cumpleaños número 26
El Festival Iberoamericano de la
El Festival Iberoamericano de la Publicidad en 2003 otorgó al spot el Primer Premio a la Publicidad No Sexista en Iberoamérica

En 2003 el Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP), celebrado en Buenos Aires, destacó el original enfoque en la representación de roles de género dentro de la publicidad televisiva y le concedió al comercial argentino el Primer Premio a la Publicidad No Sexista en Iberoamérica.

En aquel año, el comercial fue elegido por transmitir un mensaje contundente de libertad individual y autenticidad. El eslogan resalta esa idea: “Elegí lo que a vos te gusta”. El festival destacó la importancia de actuar conforme a los propios deseos, sin someterse a la mirada o juicio ajeno. El jurado del FIAP reconoció la labor del spot por su contribución a romper estereotipos y por promover una publicidad libre de sexismo en la región.

En el mismo video que publicó el actor, compartió una imagen de su hija en la actualidad, que aparece ya con 26 años, de gorra y trenzas, rodeada por el mar y con un atardecer de fondo.

Así está hoy Juana, la
Así está hoy Juana, la hija de Alejo García Pintos que protagonizó junto al actor la publicidad de una gaseosa light de un padre con su hija (Instagram)

Diversas figuras del espectáculo y el ámbito público dejaron mensajes en las redes sociales para felicitar a Alejo García Pintos por el cumpleaños de su hija Juana y recordar el comercial que ambos protagonizaron. Entre los mensajes, Gustavo Yankelvich destacó: “¡Feliz cumple, Juana! Es uno de los mejores comerciales que vi en mi vida”, acompañado de aplausos.

Viviana Saconne expresó: “¡Qué hermoso recuerdo para ambos! Y feliz cumpleaños a tu hija”. La actriz María Carambula compartió felicitaciones y emojis: “Feliz cumple, Juana bella”. Por su parte, Andrea Pietra comentó: “Que hermosa está pública con tu nena, Ale”. Federico D’Elia respondió con aplausos y un corazón.

Además, Verónica Llinás rememoró el spot: “¡Qué divino recuerdo! Tu risita del final es hermosa. ¡Feliz cumple a la bella Juana!”. Nancy Dupláa, Nicolás Francella, Marcelo de Bellis y Eleonora Wexler también dejaron varios corazones por el recuerdo.

Todos los mensajes reflejaron tanto el afecto por Juana en su aniversario como el valor emocional y el reconocimiento al recordado comercial que marcó la carrera de Alejo García Pintos junto a su hija.

Temas Relacionados

Juana García PintosAlejo García Pintosgaseosapublicidadcomercial

Últimas Noticias

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El matrimonio volvió al país después de un largo viaje por Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, donde compartieron experiencias y consolidaron su vínculo antes de retomar sus actividades en Buenos Aires y Mar del Plata

Matías Alé y Martina Vignolo

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La exparticipante del reality compartió su emoción con sus seguidores al hacer realidad una de sus metas personales

El sueño que cumplió Daniela

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

Los protagonistas del legendario dúo se encontraron en La Fábrica, dejaron entrañables imágenes y aumentaron la expectativa por un posible trabajo que cuente los secretos del final con dos míticos conciertos en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975

La reunión de Charly García

La insólita solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: “Quedó feliz”

El músico transformó un olvido familiar con su madre, que tiene Alzheimer, en un momento alegre y generó repercusión por su creatividad y humor

La insólita solución de Andy

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

El líder de Turf replicó en sus redes las palabras que le envió un seguidor agradeciéndole cómo al hacer público su caso pudo detectar un ataque cardiaco

Joaquín Levinton compartió el conmovedor
DEPORTES
Conmoción en el fútbol: asesinaron

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El problema que Red Bull y Max Verstappen deberán afrontar en el inicio de la Fórmula 1 en 2026

El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

Por qué podría trabarse la llegada de Christian Horner al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

TELESHOW
Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

La insólita solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: “Quedó feliz”

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema