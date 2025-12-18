Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

Alejo García Pintos recordó la famosa publicidad que grabó con su hija: "Hoy ella cumple 26 años" (Video: YouTube)

En 2003 un comercial argentino llamado “Amor” para publicitar una gaseosa light recibió premios alrededor del mundo por la breve historia de un padre que es maquillado por su hija. La publicidad es protagonizada por el actor Alejo García Pintos quien eligió el cumpleaños de su hija Juana para contar que ella es aquella niña que le pinta los labios a su papá y le pone una corona de juguete.

“Hicimos juntos esta publicidad tan hermosa cuando aún no tenía 3 años. Hoy esta niña, ya mujer, cumple 26. Y será siempre la que me puede pintar la cara, pedir un consejo o dármelo”, escribió el intérprete, que es parte de la obra teatral Una Navidad de mierda y fue parte de películas como Argentina 1985, Cenizas en el paraíso y La noche de los lápices.

“Siempre será mi hija amada y deseada. Feliz cumpleaños, Juana García Pintos. Te amo hasta el infinito y más allá”, concluyó Alejo su mensaje junto al comercial creado por la mítica agencia Agulla & Baccetti, del director creativo Maxi Anselmo, que fue revolucionaria en la década del 90.

El comercial narra una situación cotidiana teñida de humor y reflexión: un padre joven, interpretado por Alejo García Pintos de poco más de treinta años, decide compartir tiempo con su hija pequeña. La niña lo adorna con cosméticos, aros y collares durante su juego, transformando la apariencia del padre de una forma que, a ojos de un observador externo, podría resultar extravagante. La escena da un giro cuando, en pleno disfraz y abstraído de su aspecto, el protagonista atiende la puerta y se topa con dos operarios. Estos hombres, al ver al padre, manifiestan desconcierto y desaprobación a través de sus gestos, pero él permanece impasible.

En 2003 el Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP), celebrado en Buenos Aires, destacó el original enfoque en la representación de roles de género dentro de la publicidad televisiva y le concedió al comercial argentino el Primer Premio a la Publicidad No Sexista en Iberoamérica.

En aquel año, el comercial fue elegido por transmitir un mensaje contundente de libertad individual y autenticidad. El eslogan resalta esa idea: “Elegí lo que a vos te gusta”. El festival destacó la importancia de actuar conforme a los propios deseos, sin someterse a la mirada o juicio ajeno. El jurado del FIAP reconoció la labor del spot por su contribución a romper estereotipos y por promover una publicidad libre de sexismo en la región.

En el mismo video que publicó el actor, compartió una imagen de su hija en la actualidad, que aparece ya con 26 años, de gorra y trenzas, rodeada por el mar y con un atardecer de fondo.

Diversas figuras del espectáculo y el ámbito público dejaron mensajes en las redes sociales para felicitar a Alejo García Pintos por el cumpleaños de su hija Juana y recordar el comercial que ambos protagonizaron. Entre los mensajes, Gustavo Yankelvich destacó: “¡Feliz cumple, Juana! Es uno de los mejores comerciales que vi en mi vida”, acompañado de aplausos.

Viviana Saconne expresó: “¡Qué hermoso recuerdo para ambos! Y feliz cumpleaños a tu hija”. La actriz María Carambula compartió felicitaciones y emojis: “Feliz cumple, Juana bella”. Por su parte, Andrea Pietra comentó: “Que hermosa está pública con tu nena, Ale”. Federico D’Elia respondió con aplausos y un corazón.

Además, Verónica Llinás rememoró el spot: “¡Qué divino recuerdo! Tu risita del final es hermosa. ¡Feliz cumple a la bella Juana!”. Nancy Dupláa, Nicolás Francella, Marcelo de Bellis y Eleonora Wexler también dejaron varios corazones por el recuerdo.

Todos los mensajes reflejaron tanto el afecto por Juana en su aniversario como el valor emocional y el reconocimiento al recordado comercial que marcó la carrera de Alejo García Pintos junto a su hija.