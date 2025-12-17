Teleshow

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La histórica abogada de Wanda Nara relató los mensajes de alerta y confesó la decepción por no haber recibido respaldo público luego del conflicto con el exabogado de Wanda Nara

Ana Rosenfeld contó la advertencia que recibió sobre Nicolás Payarola y cómo la alejó de Wanda Nara (Intrusos – América)

La causa judicial que investiga al abogado Nicolás Payarola por estafas millonarias sigue sumando capítulos, polémicas y repercusiones mediáticas. Para muchos, la trama ya se convirtió en uno de los temas judiciales y mediáticos más candentes del año, involucrando a parte del círculo íntimo de Wanda Nara, que sigue peleando una interminable batalla legal con Mauro Icardi. En medio de este escenario cargado de tensión y especulaciones, fue la histórica abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, decidió referirse tanto al accionar del abogado detenido como al consejo que le había dado a Nara en pleno conflicto.

Su palabra estalló este miércoles en Intrusos (América), con Rosenfeld dialogando en vivo para dar su versión sobre lo sucedido con Payarola y cómo quedó marginada de los asuntos legales de su clienta. Al ser consultada por la panelista Paula Varela sobre si algún colega la había puesto en alerta respecto al accionar de Payarola, Rosenfeld no dudó: “Sí, el doctor José Vera. Fue él quien me llamó. A partir de ahí empecé a hacer una investigación privada y le dije: ‘Wanda, ojo’”. La advertencia, que llegó justo cuando el escándalo empezaba a escalar, marcó un punto de inflexión.

Varela quiso saber cómo fue la reacción de Wanda Nara ante esa advertencia. Rosenfeld detalló: “Si a vos en un momento de crisis, una situación jurídica que se le venía encima todo junto por el tema de las peleas con las nenas, el régimen comunicacional, su estadía... porque ni bien Mauro se va del Chateau, Wanda le ofrece durante una semana que él se quede provisoriamente en Santa Bárbara, que era una casa que le correspondía en exclusividad a Wanda, porque la había recibido de Maxi López por los alimentos eternamente adeudados. Y ella le dijo: ‘Bueno, quedate ahí hasta la fecha que vos decidas, o si te quedás en la Argentina o si te volvés a ir’. Claro, llegó el momento en que tenía que irse porque Wanda ya tenía prevista su fiesta de cumpleaños ahí y Mauro no se iba...”.

"Tengo la conciencia muy tranquila",
"Tengo la conciencia muy tranquila", aseguró Rosenfeld al recordar cómo Payarola la alejó de Nara (Instagram)

El conductor Adrián Pallares aprovechó para plantear la cuestión desde el lado más personal de Rosenfeld: “Como amiga entiendo que ahora haya pasado, pero ¿no sentiste un poco de dolor? Porque de afuera uno ve que ella lo eligió a Payarola y vos seguías siendo su amiga para tomar el té”. Ana fue sincera: “El único dolor que sentí fue que Payarola, usando una terminología que ahora entiendo cómo maneja, porque los audios que salieron me permiten entender claramente su léxico, decía: ‘Te limpió. La limpia la Rosenfeld’. A mí me dolía eso. Cuando hablaba con Wanda y le decía, ella me contestaba: ‘Ana, no podemos salir a aclarar todo lo que se está diciendo porque era un momento muy álgido’. Pero como sé quién soy, tengo la conciencia muy tranquila. He pasado cosas y sigo estando en el lugar que estoy, con la entereza profesional y el respeto que tengo, porque sé lo que hago y lo que puedo prometer”.

Ante el cuestionamiento sobre si Wanda debería haberla defendido públicamente, Rosenfeld fue directa: “Precisamente, mis allegados me lo recriminan. Me dicen: ‘¿por qué no salió Wanda?’”.

La entrevista y las palabras de Rosenfeld no tardaron en detonar la reacción de Icardi. En paralelo, el jugador de fútbol lanzó un contundente mensaje en Instagram, recalcando su visión sobre la interna legal entre Wanda, Payarola y Rosenfeld: “Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero. El problema nunca fui yo”.

El contundente posteo del futbolista
El contundente posteo del futbolista en las redes (Instagram)

El descargo de Icardi continuó con una reflexión sobre el derrotero del conflicto: “El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen”. Sin medias tintas, el deportista agregó: “Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía. Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas”.

El exfutbolista, que desde hace años tiene una relación tirante y varios juicios con Wanda y sus abogados, fue todavía más allá, cerrando su posteo con contundencia: “Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar. Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”. Y la frase final: “Pasaron de ‘equipo’ a ‘sálvese quien pueda’. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio. No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace”.

La novela judicial entre Nara, sus representantes y el círculo Icardi sigue sumando capítulos y promete encender la agenda durante el cierre del año y el arranque de 2026. Entre audios, declaraciones cruzadas y descargos públicos, la única certeza es que el drama de abogados, exparejas, reproches y egos aún tiene mucho por resolverse y está lejos de finalizar. Por ahora, cada movimiento en tribunales y en redes vuelve a poner la lupa sobre los grandes protagonistas de un escándalo tan judicial como mediático.

