Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

El deportista no se guardó nada y por medio de una historia en sus redes expuso la pelea entre Ana Rosenfeld y Nicolás Payarola en medio del conflicto con su expareja

Las fiestas de fin de año se acercan y, lejos de regalar calma, traen consigo renovadas polémicas para el triángulo más mediático de la farándula argentina: Wanda Nara, Mauro Icardi y quienes orbitan su historia. A semanas de cerrar un año agitado, la causa judicial que investiga al abogado Nicolás Payarola por supuestas multimillonarias estafas mantiene en vilo tanto a la opinión pública como al círculo íntimo de la empresaria. Cada novedad en el expediente incrementa la tensión y vuelve a poner en la mira a sus protagonistas. En ese escenario, fue el propio Icardi quien decidió reaparecer en redes para opinar sin filtro sobre el escándalo que los tiene a todos como protagonistas y así reavivar el fuego de la controversia.

La secuencia comenzó cuando este miércoles Ana Rosenfeld, la histórica abogada de Wanda, brindó una entrevista en vivo con Intrusos (América) para aportar su versión del conflicto. Rosenfeld explicó que había sido desplazada de los asuntos familiares de Nara por decisión del propio Payarola, quien actualmente se encuentra detenido y enfrentando causas por una serie de estafas. Atento al revuelo mediático, Mauro no dejó pasar la oportunidad para expresarse desde su cuenta de Instagram con una publicación demoledora. Junto a una imagen de su hogar en Turquía y una pila de valijas, el futbolista comenzó: “Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero. El problema nunca fui yo”.

Icardi profundizó sobre el trasfondo de la pelea legal: “El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen”. Y agregó con una ironía que no pasó inadvertida: “Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía. Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas”.

El contundente posteo del futbolista
El contundente posteo del futbolista en las redes

El futbolista, que mantuvo durante años conflictos públicos y judiciales con Wanda y sus ex representantes, continuó tajante: “Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar. Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”. El posteo finalizó con una frase lapidaria: “Pasaron de ‘equipo’ a ‘sálvese quien pueda’. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio. No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace”.

Vale recordar que Payarola fue, hasta hace poco, el responsable legal de las cuestiones familiares de Nara, y no es la primera vez que el futbolista lanza dardos públicos contra los representantes legales de su exesposa. Hace apenas unas semanas, Icardi había reaccionado de manera similar tras la detención del abogado, celebrando la noticia en redes con el clásico meme del “Hermosa mañana, ¿verdad?” de Guillermo Francella, acompañado de un comentario tan sarcástico como desafiante: “¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece. Nunca estuve tan de acuerdo con esa frase“, escribió, sumando emojis de risa. Y siguió: “Permitime dudar de lo de ‘buenos abogados’ y sobre todo, ‘grandes seres humanos’”.

A finales de noviembre, el
A finales de noviembre, el futbolista volvió a referirse al abogado detenido (Instagram)

La tensión escaló cuando, ya sin matices, apuntó directamente contra Payarola: “Esta lacra, estafador, acosador y ladrón, ¿es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar“. El delantero, que desde hace tiempo vive y juega en Turquía, no ha dudado en mostrar su molestia hacia el entorno legal que rodeó las batallas mediáticas y familiares con Wanda.

Mientras tanto, la causa contra Payarola, quien permanece detenido por presuntas estafas a clientes, sigue sumando capítulos judiciales e intrigas en el círculo cercano a la pareja.

