Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

El actor chileno, que hace unos días coincidió con Pampita en el Abierto de Polo de Palermo, posteó una sesión de taqueo y sus habilidades con la bocha

Benjamín Vicuña entrenando polo

La afición de Benjamín Vicuña por el polo ha adquirido un lugar destacado en su vida personal y familiar, como lo demuestran sus recientes actividades vinculadas a este deporte. De hecho, en sus historias de Instagram, el actor posteó su pasión por este deporte en un video donde se lo puede ver taqueando con bastante dominio de la bocha.

Otra muestra de cuánto le gusta este deporte quedó clara hace unos días. Fue cuando Vicuña asistió con sus hijos a un partido en el Campo Argentino de Polo en Palermo, reafirmando su vínculo con el ambiente del polo y su deseo de compartir esta pasión con su familia.

El interés de Vicuña por el polo tiene raíces profundas. Su padrastro, Oussama Aboughazale, fue clave en su acercamiento a este deporte, llevándolo a presenciar encuentros en Inglaterra y transmitiéndole el entusiasmo por la disciplina. Aboughazale, reconocido por su participación en las temporadas británicas con el equipo Sumaya, introdujo a Vicuña en el mundo internacional del polo, lo que le permitió desarrollar habilidades como jinete y profundizar en la cultura ecuestre.

El interés de Vicuña por el polo viene de su padrastro, Oussama Aboughazale, polista del equipo Sumaya, habitual competidor en las temporadas británicas.

La presencia de Vicuña en eventos destacados del polo se ha vuelto habitual. Durante una tarde de domingo en el Campo Argentino de Polo, el actor compartió la jornada con su pareja, Anita Espasandín, con quien formalizó su relación a comienzos de 2024. Ambos disfrutaron del espectáculo, que incluyó el esperado duelo entre La Natividad La Dolfina y Ellerstina Indios Chapaleufú, la exhibición de aviones y el tradicional desfile de caballos y escuadras. Vicuña eligió un estilo elegante y relajado, acorde al ambiente sofisticado y festivo que caracteriza estos encuentros.

En ese mismo evento, Pampita, ex pareja de Vicuña, también estuvo presente, acompañada de su círculo íntimo. Aunque ambos asistieron por separado y no se registró un encuentro entre ellos, la jornada reflejó la cordialidad y el respeto que mantienen. Pampita llegó junto a su pareja, Martín Pepa, su hermano Guillermo y la novia de este, Malena, luciendo un conjunto que atrajo las miradas y mostrándose distendida, posando para fotografías y compartiendo momentos con su familia.

Punto de vista: Vicuña en plena sesión de taqueo

La relación entre Vicuña y Pampita ha evolucionado hacia una convivencia armónica, centrada en el bienestar de sus hijos. La modelo ha destacado en varias ocasiones la fluidez de la comunicación y la capacidad de consenso que mantienen desde su separación. “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con él. Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos. Siempre se mantuvo así”, afirmó Pampita, subrayando la prioridad que ambos otorgan a la educación compartida de sus hijos.

Hace unos días, Vicuña y su pareja, Anita Espasandín, coincidían con Pampita, acompañada por Martín Pepa

En la misma línea, Pampita ha remarcado el trabajo en equipo que caracteriza su vínculo con el actor chileno: “Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo”, expresó, reflejando un modelo de familia moderna basado en el diálogo y la cooperación. Respecto a la relación con Eugenia “China” Suárez, ex pareja de Vicuña, Pampita manifestó su disposición al entendimiento: “De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre”.

El ambiente del polo, con su mezcla de tradición, elegancia y encuentro de celebridades, ha servido de escenario para que Vicuña y su entorno familiar muestren una etapa de madurez y armonía. La jornada en Palermo, marcada por la presencia de figuras públicas, desfiles ecuestres y momentos compartidos, evidenció que las diferencias del pasado han dado paso a una convivencia respetuosa y a un nuevo capítulo en la vida de ambos.

Benjamín y Anita en la final del Abierto Argentino de Polo en Palermo (Instagram)

La pasión de Vicuña por el polo se consolida como un reflejo de su crecimiento personal y familiar, integrando deporte, vínculos afectivos y una visión renovada de la vida en común.

