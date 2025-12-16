Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

La hija de Luciana Salazar, Matilda, sopló las velitas de cumpleaños en la fiesta de Sarah Burlando (Instagram)

El lunes fue especial para Matilda Salazar, que celebró sus ocho años rodeada del cariño de familia y amigos, aunque esta vez sin la tradicional gran fiesta que suele organizar su madre, Luciana Salazar. La modelo eligió mostrar desde las redes un festejo diferente, donde la alegría se repartió entre planes simples, anécdotas y gestos cargados de ternura que coincidieron con el festejo de Sarah Burlando. A lo largo del día, cada momento se transformó en una oportunidad para compartir y atesorar nuevos recuerdos.

“¡Así disfruté ayer de mi cumple! Con mamá, amigos, en el cole y en el cumple de Sarah. Esperando al 28 de febrero para festejarlo con todos mis amigos y mi tía que viene de España”, escribió Matilda en su cuenta de Instagram, manejada por Luciana.Entre las imágenes, detalle que más llamó la atención fue el globo central de K-Pop y un número 8 inflable, símbolo del año que acaba de sumar. Por su parte, la nena, lució un vestido azul y el pelo suelto frente a la ventana.

La pequeña mostró su outfit para disfrutar del día de su cumpleaños

Aunque este año no hubo fiesta tradicional y exclusiva, su cumpleaños estuvo lleno de pequeños momentos que construyeron una jornada feliz y, sobre todo, significativa. En una de las postales de la velada, Luciana y Matilda aparecieron combinadas en tonos azules; ella luce un vestido ajustado, escote barco y encaje, en sintonía con la frescura y la actitud glamurosa que la caracteriza, mientras Matilda la abraza en un salón elegante y bien iluminado, reforzando la complicidad y el afecto entre ambas. En otra instantánea, la pequeña apareció sentada en un sillón, con el mismo vestido azul y maquillaje artístico brillante en el rostro; la acompaña una bolsita de regalos y una sonrisa que contagia. La postal suma el clima lúdico de uno de los eventos a los que asistió en su día.

Las sorpresas no terminaron allí. La celebración personal tuvo también su espacio en la escuela. Entre las fotos compartidas, Matilda estuvo presente en el aula, sentada junto a una amiga, las dos rodeadas de papeles de colores. Ambas sostenían un gran cartel naranja cubierto de dibujos, dedicatorias y mensajes en inglés y español, un homenaje de sus compañeros lleno de mensajes de cumpleaños, afecto y complicidad. En otra imagen, se la vio lista para soplar las velitas frente a una torta violeta decorada con figuras y estrellas, cerrando el festejo escolar con un ritual más sencillo pero igual de importante y colmado de alegría.

Madre e hija fueron vestidas a juego a la fiesta de Sarah Burlando

El aire libre y el juego también se sumaron a la jornada. En una de las últimas fotos de la secuencia, Matilda apareció sonriente mientras recorre el jardín del evento, subida en un cuatriciclo infantil junto a Dionisio Mendoza. El fondo mostró a otros invitados conversando distendidos en el césped, dando cuenta de una atmósfera relajada, sin grandes producciones ni formalismos, donde lo central pasó por las sonrisas y el tiempo compartido.

La celebración de Matilda tuvo lugar en el colegio, donde recibió el cariño de sus compañeros

La cumpleañera llevó una torta para disfrutar con los integrantes de su clase

Ninguna celebración está completa sin el ritual de las velitas y los deseos. En el broche de oro del cumpleaños, Matilda tuvo su momento mágico junto a su madre y la compañía de Barby Franco, quien le permitió tener su instante protagónico en la fiesta de su hija. En esa ocasión especial, la pequeña pudo pedir tres deseos y disfrutar de la atención y el cariño de todos los presentes.

La publicación de las fotos y videos se llenó la sección de comentarios de Instagram con mensajes de buenos deseos y cariño. “Que seas feliz siempre”; “Todo lo mejor para vos”; “Es toda una muñequita”; “Se merece lo mejor en su día”; “¡Cada día está más grande!”, fueron algunos de los saludos que llegaron desde amigos, seguidores y gente del medio.

En la fiesta de Sarah Burlando, Matilda pasó tiempo con su amigo Dionisio Mendoza

Durante el encuentro, Matilda dejó en claro el cariño por su amigo frente a las cámaras (Instagram)

Aunque Matilda este año no tuvo una mega fiesta propia como en otras ocasiones de la familia Salazar, los recuerdos que se creó, entre la emoción en la escuela, la complicidad con su madre y la ternura de amistades y familiares, le regalaron una celebración que, lejos de lo espectacular, se apoyó en lo verdaderamente inolvidable: la suma de pequeños gestos