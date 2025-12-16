Teleshow

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

El artista compartió emocionado la invitación personal de la estrella pop, quien fue su coach en el certamen y esta noche dará el quinto show del año en el Amalfitani

Alan Lez acompañará a Lali hoy, en su último show en Vélez (Instagram)

Alan Lez, subcampeón de La Voz Argentina, abrirá el último show del año de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield que se realizará hoy martes 16 de diciembre. La invitación, realizada de manera directa y personal por la propia estrella, representa un reconocimiento para el joven cantante, quien se presentará ante miles de personas en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. Este evento, el quinto de la ex Casi Ángeles en el José Amalfitani en este 2025, marca un hito en la proyección de nuevos talentos surgidos de la televisión hacia grandes escenarios de la música nacional.

El espectáculo comenzará a las 21:00 y contará con una antesala especial: la artista de música electrónica MissLupe abrirá la jornada a las 19:00, seguida por la actuación de Lez a las 19:50. El show de Lali, con entradas agotadas, servirá como cierre de un año intenso para la cantante, quien presentará su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama.

Lali Espósito quedó impactada con el joven Alan Lez

La invitación de Espósito a Lez se produjo a través de un mensaje de voz, en el que la artista expresó: “Te quiero invitar a ser opening en Vélez, a cantar. La verdad que sería bárbaro, me parecería re lindo que pudieras cantar ahí en la previa al show, hermoso”.

El joven, de 29 años, compartió su emoción en redes sociales y agradeció la oportunidad: “Los sueños se hacen realidad. Nos vemos el martes en Vélez, gracias”, publicó en su cuenta de Instagram, donde también mostró imágenes de sus ensayos y preparativos junto a su equipo de bailarines.

Alan Lez emocionó a Lali Espósito y al resto de los coaches en La Voz Argentina

Lez, quien fue finalista del equipo de Lali en La Voz Argentina, alcanzó el segundo puesto en el certamen, detrás de Nicolás Behringer. Tras su paso por el programa, el cantante porteño realizó presentaciones en La Plata y Buenos Aires, ambas con localidades agotadas, y participó en la Marcha del Orgullo el pasado 1 de noviembre.

El show de Lali en Vélez no solo representa el cierre de su año artístico, sino también una plataforma para visibilizar a nuevos talentos como Lez, consolidando el vínculo entre figuras consagradas y jóvenes artistas que emergen de la televisión y buscan su lugar en la industria musical argentina.

Alan, Lali y La Voz

Lali y Alan Lez cantaron un gran éxito: "33" - La Voz Argentina 2025

Al finalizar el certamen de canto, Lali Espósito expresó su gratitud hacia el equipo y los participantes, dedicando palabras especiales a quienes la acompañaron en el ciclo.

En ese mismo mensaje, subrayó la importancia de Alan Lez en su equipo: “Alan, sos el Popstar que necesitamos para ser felices. Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos. Gracias y adiós”. escribió Lali.

Alan Lez emocionó a Lali Espósito y al resto de los coaches en La Voz Argentina

El recorrido de Alan Lez en el programa se construyó desde su primera aparición el 30 de junio, cuando interpretó “Prisionero” de Miranda! y captó la atención de Soledad Pastorutti, quien bloqueó a Ale Sergi y Juliana Gattas -intérpretes de la canción y coaches del certamen- para asegurarse su lugar. Finalmente, Alan eligió sumarse al Team Lali, iniciando un trayecto que lo llevó a destacarse en cada etapa. En las Batallas, enfrentó a Pablo Cuello con “Burning Love” de Elvis Presley, logrando una presentación que se viralizó y le valió la confianza de su coach para avanzar. En los Knockouts, optó por “Cuando pase el temblor” frente a Valentina Otero, y nuevamente fue seleccionado por Lali para continuar en competencia.

Alan Lez emocionó a Lali Espósito y al resto de los coaches en La Voz Argentina tras cantar un tema de Queen

Durante los Playoffs, Alan impactó con su versión de “Bad” de Michael Jackson. En la etapa de Rounds, asumió riesgos con “Who Wants to Live Forever” de Freddie Mercury y “Provócame” de Chayanne, además de compartir escenario con Rafael Morcillo en “Somebody to love” de Queen.

La última noche, Alan Lez interpretó “Cryin’” de Aerosmith ante una multitud expectante. En el cierre, compartió sus sensaciones junto a Lali y Nico Occhiato, mientras el programa repasaba sus primeras pruebas. Lali no escatimó elogios: “La personalidad de Alan es única en el pop”, afirmó, y luego agregó: “Es un artista con mucha disciplina, muy ensayado, es increíble”.e

El propio Alan reflexionó sobre su camino en el certamen: “Yo tenía 15 o 16 años cuando arranqué a escribir música, me inspiré muchísimo en el pop, en el rock. Busqué la forma de transmitir mis historias a esa corta edad, son historias simples a esa edad, pero que nos tocan a todos”. Consultado por Nico Occhiato sobre su experiencia en el programa, confesó: “Nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el ‘qué dirán’. Me animé para disfrutar un poco porque ‘nunca vas a ser tan joven como hoy’”.

Lali Espósito, Alan Lez, juntos en La Voz

El mensaje final de Alan resumió su filosofía: “Un día estás, al otro no, y lo importante para mí era poder venir a mostrarme como soy y compartirlo. Mi finalidad es entretener, que la gente disfrute”. Lali cerró el ciclo con una valoración sobre su actitud: “A mí de las cosas que más me emocionan de Alan es ese desparpajo que hace que seas tan bueno, vas por ese objetivo y dejas el alma”, expresó Lali a Alan.

