Teleshow

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El participante emocionó a los coaches con su interpretación de “Who wants to live forever” y compartió su historia personal. Las lágrimas y elogios de Lali Espósito

Sol de María

Por Sol de María

Alan Lez emocionó a Lali Espósito y al jurado de La Voz Argentina con una interpretación de Queen (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La emoción marcó el inicio del 1° Round de La Voz Argentina en la pantalla de Telefe, cuando Alan Lez, participante del certamen y miembro del Team Lali, interpretó “Who wants to live forever” de Queen. El joven no logró contener las lágrimas, el jurado tampoco y el intérprete explicó ante el público la carga personal de la canción.

Durante la presentación, Alan se disculpó por su reacción: “Ay perdón, no quería llorar”, dijo, mientras Nico Occhiato, conductor del programa, le reconoció el esfuerzo al decirle que “se notó que lo dejó todo”. Más adelante, el artista profundizó sobre el significado de la canción en su vida: “Gracias, es muy fuerte este tema para mí, me toca muchísimo todo el tema de la vida, la muerte, eso que nos rodea muy cerca. Lo viví muy de cerca hace un tiempo y ahora estar cantándoles y compartiendo esto, para mí es súper... así que gracias”.

Al responder a la pregunta del conductor, Lez reveló el motivo de su emoción: “Mi viejo, está siempre ahí tan presente. Me recuerda mucho esa sensación, ese límite entre la vida, la muerte y saber que en algún momento todo termina. Un poco estar acá cantando esto es esa sensación”.

Lali Espósito elogió la actuación de Alan y destacó su talento y sensibilidad artística (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Por su parte, totalmente emocionada por la interpretación del joven y de pie para aplaudir semejante actuación, Lali Espósito le dio su devolución. La cantante se dirigió a uno de los candidatos a quedarse con el certamen diciéndole: “Ay, Dios. Qué talento, Alan. Qué corazón. Porque más allá de lo vocal es un extra. Es aquello que uno quiere explicar erróneamente, muchas veces, cuando se trata del arte".

Luego, siguió sin escatimar en elogios para el cantante: “Ponerse técnico cuando se habla de arte es medio sonso a veces. Porque el arte es una conjunción de un montón de cosas inexplicables, y una de ellas es aquella cosa etérea, medio intangible, loca, que un ser tiene y que lo puede poner a la merced de ese arte que lleva a cabo, en este caso, cantar”.

La artista elogió al intérprete como muy pocas veces con los artistas del programa dedicado a buscar la mejor voz del país. “Bueno, toda esa magia con la que naciste, con la que todos los chicos que están acá y tienen un talento increíble han nacido, pero vos podés, lográs, Alan, poner eso indecible, eso tan difícil de explicar, en algo concreto. Y es muy fuerte de ver y es muy emocionante de vivir”, desarrolló.

La interpretación de 'Who wants
La interpretación de 'Who wants to live forever' generó lágrimas y ovaciones en el primer round del certamen

“Qué bueno que estás en este programa, qué bueno que estás en este equipo. La verdad que un privilegio. Creo que es tu mejor presentación. Acá no hubo nada extra a lo que tenía que haber. Y siento que fuiste muy inteligente, porque te paraste e interpretaste, cantaste...”, destacó.

Antes de finalizar, comparó esta performance del participante del ciclo con las anteriores que realizó. “Y ese Alan que nos tenés acostumbrados a ver, que es ese Alan como superhistriónico con el cuerpo y con sus actings pensados, no hicieron falta porque estaba todo en esa tremenda voz que tenés y respetaste mucho la canción. O sea, has respetado la pieza que te tocó, que es tremenda pieza. Así que la verdad que fue una presentación perfecta. Sos un artistazo. Te felicito y me emociona siempre escucharte y verte", cerró.

A modo de cierre, Nico Occhiato expresó: “Creo que hemos presenciado una de esas performances icónicas que van a dar la vuelta el mundo, que se viralizan... Impresionante, loco. Felicitaciones". Tras el pulgar arriba de todos los coaches cuando fueron consultados sobre la realización de su voto, Alan se retiró del escenario habiendo hecho emocionar a los presentes.

Al final de la noche, para sorpresa de nadie, Lali lo terminó eligiendo entre los mejores de la noche junto a Valentino Rossi y Iara Lombardi, dándole un pasaporte para su continuidad dentro del certamen.

