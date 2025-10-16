Teleshow

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

El exintegrante del team Lali compartió su alegría por volver a subirse a un escenario. El evento del que formará parte

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Alan Lez contó cuál será
Alan Lez contó cuál será su primer trabajo tras la final de La Voz (Fotografía: Adrián Escandar)

Tras la polémica final de La Voz Argentina, que despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, los finalistas del certamen comienzan a recorrer los primeros pasos de su carrera musical. En ese sentido, el subcampeón, Alan Lez, sorprendió a sus fanáticos al relatar el trabajo que había conseguido a días del término del reality.

El reciente subcampeón de La Voz Argentina 2025 compartió rápidamente las novedades sobre su carrera apenas concluida la competencia. A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Alan anunció con entusiasmo que participará en un evento significativo: tocará el 1 de noviembre en la Marcha del Orgullo. Su publicación reflejó la emoción por este logro, calificando la oportunidad como la concreción de su sueño laboral.

Además, el representante del Team Lali informó que realizará presentaciones en vivo en dos ciudades durante la semana. El jueves tiene programado un espectáculo en Nómade, mientras que el sábado ofrecerá otro show en La Plata. En ambos casos, Alan detalló que las entradas ya están agotadas, síntoma de la expectativa generada tras su paso por el certamen televisivo.

El posteo de Alan Lez
El posteo de Alan Lez tras la final de La Voz Argentina

Ahora sí, les anuncio que el 1 de noviembre voy a estar tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta Y nos vemos el jueves en Nomade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas. Hoy ensayamos y va a estar re lindo”. La manija“.

La noche del lunes se celebró la tan esperada final de La Voz Argentina 2025, transmitida por Telefe. El certamen, conocido por captar la atención del público durante meses a través de la sucesión de audiciones y galas competitivas, llegó a su desenlace con dos nombres destacados: Nicolás Behringer y Alan Lez. El primero, representante del equipo liderado por Luck Ra, obtuvo el primer premio del concurso, mientras que Alan Lez, integrante del Team Lali, se consagró como subcampeón.

La definición mantuvo en vilo a la gente, que acompañó a los participantes a lo largo de las diferentes instancias de la competencia. La emisión final fue el cierre de una temporada en la que se alternaron desafíos, duelos vocales y una dinámica de nervios y expectativas que caracteriza a este tipo de certámenes televisivos.

Tras conocerse el resultado de
Tras conocerse el resultado de la final, Lali Espósito mostró su apoyo a Alan Lez

El desenlace consolidó a Nicolás Behringer como figura emergente, mientras que Alan Lez confirmó su popularidad gracias al apoyo del público y la visibilidad alcanzada. La estructura del programa permitió que cada participante explotara al máximo su potencial artístico, lo que se reflejó en la repercusión social y mediática una vez anunciados los resultados.

Pocas horas después de la conclusión de La Voz Argentina 2025, Lali Espósito, una de las coaches más reconocidas del programa, brindó sus impresiones en redes sociales sobre lo vivido en el certamen. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 12 millones de seguidores, la cantante compartió un carrusel de imágenes que rememoran diversos momentos y emociones atravesadas durante la edición.

Por último, la artista dedicó una mención especial a Alan Lez, su representante que alcanzó el segundo puesto en la competencia. Lo describió como el “Popstar que necesitamos para ser felices” y recalcó la emoción que le produjo seguir su desempeño gala tras gala, destacando tanto su actitud sobre el escenario como su calidad artística. El emotivo cierre de su mensaje fue una despedida pública que puso en relieve el lazo construido con los participantes y los seguidores del ciclo.

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaAlan Lez

Últimas Noticias

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

El conductor sorprendió a todos al detener su avión privado para comprar las tradicionales empanadas, compartiendo el divertido momento junto a Milett Figueroa y sus hijas en redes sociales

La razón por la que

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

El actor protagoniza Amarga Navidad, el film del aclamado director que se estrenará en 2026. El reto actoral que enfrentó

Leonardo Sbaraglia contó por qué

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

El actor charló con SQP sobre el vínculo sentimental que comenzó con la actriz de Rocky. El amor después de su amor con Gimena Accardi

Nico Vázquez habló de su

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

La influencer sorprendió al comentar el abuso que hace la conductora de esta herramienta en sus stories de Instagram

La hija de Yanina Latorre

Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana

El streamer sorprendió a sus seguidores al mostrarse desde el hospital y contar cómo resultó la última operación

Cómo es el estado de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del alcaparrado a la empanada

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
El jefe del Comando Sur

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

Putin endureció la represión contra “agentes extranjeros” al reducir el requisito para procesos penales

TELESHOW
La razón por la que

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana