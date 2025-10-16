Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

Alan Lez contó cuál será su primer trabajo tras la final de La Voz (Fotografía: Adrián Escandar)

Tras la polémica final de La Voz Argentina, que despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, los finalistas del certamen comienzan a recorrer los primeros pasos de su carrera musical. En ese sentido, el subcampeón, Alan Lez, sorprendió a sus fanáticos al relatar el trabajo que había conseguido a días del término del reality.

El reciente subcampeón de La Voz Argentina 2025 compartió rápidamente las novedades sobre su carrera apenas concluida la competencia. A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Alan anunció con entusiasmo que participará en un evento significativo: tocará el 1 de noviembre en la Marcha del Orgullo. Su publicación reflejó la emoción por este logro, calificando la oportunidad como la concreción de su sueño laboral.

Además, el representante del Team Lali informó que realizará presentaciones en vivo en dos ciudades durante la semana. El jueves tiene programado un espectáculo en Nómade, mientras que el sábado ofrecerá otro show en La Plata. En ambos casos, Alan detalló que las entradas ya están agotadas, síntoma de la expectativa generada tras su paso por el certamen televisivo.

El posteo de Alan Lez tras la final de La Voz Argentina

“Ahora sí, les anuncio que el 1 de noviembre voy a estar tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta Y nos vemos el jueves en Nomade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas. Hoy ensayamos y va a estar re lindo”. La manija“.

La noche del lunes se celebró la tan esperada final de La Voz Argentina 2025, transmitida por Telefe. El certamen, conocido por captar la atención del público durante meses a través de la sucesión de audiciones y galas competitivas, llegó a su desenlace con dos nombres destacados: Nicolás Behringer y Alan Lez. El primero, representante del equipo liderado por Luck Ra, obtuvo el primer premio del concurso, mientras que Alan Lez, integrante del Team Lali, se consagró como subcampeón.

La definición mantuvo en vilo a la gente, que acompañó a los participantes a lo largo de las diferentes instancias de la competencia. La emisión final fue el cierre de una temporada en la que se alternaron desafíos, duelos vocales y una dinámica de nervios y expectativas que caracteriza a este tipo de certámenes televisivos.

Tras conocerse el resultado de la final, Lali Espósito mostró su apoyo a Alan Lez

El desenlace consolidó a Nicolás Behringer como figura emergente, mientras que Alan Lez confirmó su popularidad gracias al apoyo del público y la visibilidad alcanzada. La estructura del programa permitió que cada participante explotara al máximo su potencial artístico, lo que se reflejó en la repercusión social y mediática una vez anunciados los resultados.

Pocas horas después de la conclusión de La Voz Argentina 2025, Lali Espósito, una de las coaches más reconocidas del programa, brindó sus impresiones en redes sociales sobre lo vivido en el certamen. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 12 millones de seguidores, la cantante compartió un carrusel de imágenes que rememoran diversos momentos y emociones atravesadas durante la edición.

Por último, la artista dedicó una mención especial a Alan Lez, su representante que alcanzó el segundo puesto en la competencia. Lo describió como el “Popstar que necesitamos para ser felices” y recalcó la emoción que le produjo seguir su desempeño gala tras gala, destacando tanto su actitud sobre el escenario como su calidad artística. El emotivo cierre de su mensaje fue una despedida pública que puso en relieve el lazo construido con los participantes y los seguidores del ciclo.