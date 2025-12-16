Teleshow

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

La emisión del certamen culinario vivió un momento de tensión cuando dos de los jurados protagonizaron un intercambio de ironías y comentarios que desviaron la atención de la devolución gastronómica

Guardar
Los jurados marcaron sus diferencias por un plato que presentó Susana Roccasalvo (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Una simple devolución gastronómica terminó derivando en uno de los cruces más comentados de la noche en MasterChef Celebrity (Telefe). El momento tuvo lugar durante la presentación del plato de Susana Roccasalvo, que llevó al jurado un pan de carne relleno con huevo duro y queso fresco, acompañado por un puré de calabaza al que definió casi como una salsa. Aunque el foco inicial estaba puesto en la receta, la escena rápidamente se desvió hacia un intercambio picante entre dos de los jurados del certamen. Germán Martitegui y Damián Betular, con ironías, pases de factura y comentarios al aire que encendieron el estudio, lograron sorprender tanto a la audiencia como a los propios miembros del programa.

La periodista explicó con detalle su preparación y confesó estar conforme con el resultado, aunque sin demasiada seguridad. Fue entonces cuando comenzaron las devoluciones. Donato de Santis comenzó y destacó el sabor “a casita”, pero marcó que la presentación quedaba corta para la exigencia del certamen. “Me causa un poco el puré de calabaza ahí arriba como una salsa. Veo que enchastró la presentación. Para una presentación acá en MasterChef, hay que hacer un poco más”, explicó el italiano. En esa misma línea, Betular observó que el puré de calabaza, colocado encima del pan de carne, le quitaba protagonismo al plato principal y sugirió que hubiera funcionado mejor servido aparte, en una salsera.

La devolución al pan de
La devolución al pan de carne de Susana Roccasalvo desató un intercambio irónico entre los jurados de MasterChef Celebrity

Ese comentario fue el disparador del cruce. Martitegui no dejó pasar la observación y lanzó, filoso: “Bueno, ahora le gustan los satélites, después de que no le gustaron durante toda la temporada”. La referencia apuntó directamente a una de las discusiones recurrentes del programa, donde Germán suele defender el uso de guarniciones separadas, mientras que Damián, en otras oportunidades, había sido crítico con ese recurso.

Lejos de esquivar el tema, el pastelero recogió el guante y respondió que hay platos que lo ameritan, dando a entender que su postura no es rígida y que puede adaptarse según la preparación. Martitegui redobló la apuesta al revelar que, durante la ausencia de Damián en el jurado, el uso de satélites fue moneda corriente en el programa, lo que provocó risas y comentarios cómplices en el estudio.

Damián Betular sugirió que el
Damián Betular sugirió que el puré de calabaza debía servirse aparte, lo que provocó la reacción de Martitegui sobre las guarniciones

Mientras el intercambio subía de tono, la conductora que aguardaba el cierre de las devoluciones eligió correrse del centro de la escena. “No los quiero contradecir”, aportó y observó divertida el “lindo quilombito” que se armó entre los chefs, evitando tomar partido. “No digas nada. Lo mejor es el silencio”, sugirió Martitegui. El clima se distendió aún más cuando, en su rol de conductora, Wanda Nara intervino con humor y propuso, en tono de broma: “Podemos poner un ring con guantes. Compro la entrada, primera fila para ese espectáculo”, ya que la temática de la jornada había sido el boxeo. Por su parte, el Chino Leunis pidió que no discutieran. “No queremos ver a nuestros papás peleando, por favor”, aportó el animador.

Ya con una sonrisa en su rostro, Germán le respondió al participante: “No vamos a pelear jamás”. De todas formas, continuando con la chicana pero dándole un tono de cierre, Damián sonrió diciendo: “Nada es para siempre, podemos ir cambiando también”.

Más allá del cruce, Martitegui cerró su devolución destacando que el plato estaba sabroso y bien condimentado, aunque remarcó que, tratándose de MasterChef, siempre hay un nivel de exigencia mayor, coincidiendo así con Donato de Santis. Betular coincidió en la calidad del sabor, aunque sostuvo su mirada crítica sobre el emplatado. Entre chicanas, risas y comentarios al pasar, la tensión se diluyó, pero el momento quedó como uno de los más picantes del programa.

Temas Relacionados

Germán MartiteguiDamián BetularMasterChef CelebritySusana Roccasalvo

Últimas Noticias

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El participante de la última edición del reality de Telefe compartió imágenes de la cirugía estética que se realizó

El exjugador de Gran Hermano

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

Una seña de burla de Anacleta, integrante del canal de streaming Blender, cuando perdió frente a la figura de Luzu dio que hablar en redes. Enojo y aclaraciones

El polémico gesto de una

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

La niña de 3 años tuvo que ser atendida por los médicos apenas aterrizaron en Santiago del Estero. El video

El accidente que sufrió Sarah,

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La participación de ambas figuras en el reality de cocina generó expectativas por su historia de desencuentros. La palabra de la conductora de SQP

Yanina Latorre adelantó cómo fue

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

Los periodistas festejaron el campeonato de “El Pincha” en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Lejos de las diferencias ideológicas, la celebración con el resto de los hinchas en la cancha los unió en una foto

La selfie de Esteban Trebucq
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El duro cuestionamiento de Marcela

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“No quemes a nadie en

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos