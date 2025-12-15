La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum en el festejo de Estudiantes campeón del Torneo Clausura

La consagración de Estudiantes de La Plata como campeón del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Racing en una final vibrante fue una fiesta para los hinchas de “El Pincharrata” que consiguieron la estrella número 18 de su historia. En medio de los festejos en la cancha, dos periodistas se unieron por el triunfo: Ernesto Tenembaum y Esteban Trebucq se fundieron en un abrazo, lejos de las diferencias políticas.

El conductor de La Nación+ se tomó una selfie junto al periodista de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) en la cancha, rodeados por numerosos hinchas que ingresaron a la cancha para poder ser parte de las celebraciones del título del equipo platense.

Los periodistas mantienen una relación cordial a pesar de las distancias ideológicas de cada uno. El columnista de Infobae y conductor de Cenital es dueño de una visión crítica frente al gobierno del presidente Javier Milei, mientras que el animador de Tremenda mañana (Bondi Live) es más cercano a las ideas del primer mandatario y los funcionarios de su gobierno. Pero Estudiantes y el fútbol fueron más fuertes.

La foto en familia de Esteban Trebucq con Juan Sebastián Verón y la copa del campeonato de Estudiantes de La Plata (Instagram)

Los periodistas, según pudo saber Teleshow, mantienen un vínculo amistoso en donde su fanatismo por Estudiantes es el denominador común de una relación forjada en las canchas, donde ambos coincidieron en varias oportunidades, y en el amor a los colores de “El Pincha”. Incluso, cada uno, desde sus redes sociales, compartieron toda la euforia por el campeonato.

Trebucq se fotografió con sus hijas y su novia, Sol Simunovic, abrazando a Juan Sebastián Verón, presidente del club, con la copa del torneo. “Del lado correcto de la historia. Siempre Estudiantes. El cuarto grande. Sin dudas. Club enorme, digno, nuestras vidas mismas. Gracias campeón, gracias @juansebastian.veron por este momento para la historia con mi familia. La familia del Pincha”, escribió El Pelado, conmovido.

Al reconocimiento público al director técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, o El Barba Dominguez, por parte de la hinchada de Estudiantes sumó en las últimas horas una voz destacada: la de Ernesto Tenembaum, quien utilizó redes sociales para referirse al reciente título conseguido y, en particular, al perfil del director técnico. La publicación del periodista circuló ampliamente entre los seguidores del club, quienes replicaron el mensaje y compartieron ese sentido de respaldo hacia el entrenador.

El elogio de Ernesto Tenembaum a Eduardo "El Barba" Domínguez tras el título de Estudiantes. "Soy fan de este tipo. Serio, laburador, con espalda para bancarse los peores insultos sin escala", escribió el periodista en sus redes

En un mensaje acompañado por una fotografía, Tenembaum manifestó su deseo de que Domínguez continúe en su cargo: “Entre mis deseos de fin de año, que se quede en El Pincha”. El comentario, escrito junto a una imagen que, según él mismo describió con humor, era una “foto de cholulo”, sintetizó el espíritu de celebración en torno a la figura del DT.

El texto del periodista se centró en las cualidades personales y profesionales de Domínguez, destacando la forma en la que condujo al equipo a lo largo del campeonato. “Gracias, Barba. Lo menos que se puede decir. Soy fan de este tipo. Serio, laburador, con espalda para bancarse los peores insultos sin escalar. Capo”, escribió Tenembaum, quien señaló así tanto la fortaleza emocional del entrenador frente a la presión como su compromiso con el trabajo.

Los festejos por el reciente título de Estudiantes de La Plata incluyeron a figuras del espectáculo y las redes, quienes compartieron la alegría de la final desde escenarios distintos. Barby Franco y su hija, en compañía de Fernando Burlando, viajaron a Santiago del Estero para apoyar al equipo en el Estadio Único Madre de Ciudades, mientras que Cami Homs, en la dulce espera de su primer hijo con José Sosa, jugador de El Pincha, vivióla definición desde Buenos Aires.