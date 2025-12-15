La polémica pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que causó repudio durante los Martín Fierro de streaming

La influencer protagonizó uno de los momentos más comentados en la previa de la premiación (Video: Telefe)

La moda, los nervios y las polémicas no faltaron en la alfombra negra de los Martín Fierro Streaming 2025, que una vez más funcionó como radiografía del ambiente y termómetro de los debates sociales del momento. Esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, que protagonizó un momento incómodo con Diego Poggi durante la previa a la ceremonia de entrega de premios.

Todo sucedió mientras la influencer cubría la llegada de las figuras con su estilo informal y directo. Gonet, que suele sorprender con sus preguntas pícaras con una mezcla de humor, consultó a Poggi por su look para la ceremonia. De entrada, su frase generó entre risas y desconcierto. “Los gays. El tema de los looks...”, deslizó, sin filtro, ante la cámara. Poggi, con su típica ironía, respondió entre risas: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale”. El intercambio no quedó ahí y fue escalando cuando La Reini disparó directamente: “¿Vos sos gay?”, a lo que Poggi jugó a esquivar: “Depende del día”. Ella insistió con la pregunta: “Ay, ¿pero sos bisexual?”, y el periodista redobló la apuesta con humor: “No, no, hago lo que puedo”.

Pero el fragmento que más incomodidad generó fue cuando Gonet sumó otra frase que causó repudio en redes: “Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”. Poggi, rápido de reflejos, cerró el cruce con otra ironía y dejó en claro el absurdo de los estereotipos: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”. El momento se viralizó de inmediato y captó la atención tanto de los medios como de los usuarios digitales, donde la reacción fue contundente.

La inesperada pregunta de la influencer generó repercusiones en las redes sociales (Instagram)

Los comentarios, entre la crítica y la burla, no tardaron en explotar en X e Instagram. “No le veo la gracia a su pregunta”, “Poggi le tuvo bastante paciencia para responder”, “Dios, se hace la bolu...”, “Me da mucha vergüenza ajena”, “Se quiso hacer la graciosa y no le salió”, “Qué espanto esta chica”, fueron algunos de los mensajes más repetidos. Muchos señalaron el prejuicio detrás de los estereotipos sobre la sexualidad y la moda, así como la incomodidad de Poggi y el hecho de que la entrevista había cruzado un límite para el estándar televisivo de hoy.

La noche, para Gonet, venía cargada de tensión por motivos previos. La influencer atravesaba días agitados a raíz de su reciente y sonada pelea con su expareja, Homero Pettinato. Ambos estaban invitados al evento, por lo que la posibilidad de un encuentro cara a cara, tras una ruptura que dejó demasiada tela para cortar en redes, sumaba presión. Sin embargo, La Reini eligió la estrategia del silencio y, antes de entrar a la ceremonia, eliminó de sus cuentas todas las capturas de los vehementes chats que había publicado en los días previos. Según pudo saber Teleshow, Sofía fue clara con los cronistas detrás de la alfombra. “No voy a hablar de eso. Lo tengo prohibido”, confesó, dejando establecido que la decisión iba más allá de su voluntad.

El escándalo con Pettinato había sido tema obligado apenas horas antes. Fue el 13 de julio cuando la relación llegó a su fin en medio de posteos cruzados y capturas reveladoras. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, se lee en uno de los mensajes que Gonet compartió y que levantaron miles de comentarios y memes. La respuesta de Homero no tardó en llegar con una dosis de sarcasmo y reproche: “Te la pasás laburando de mierd... que a nadie le importa y te creés Angelina Jolie”.

Previo a la gala de galardones, la influencer protagonizó una fuerte discusión con su expareja y expuso sus chats (Instagram)

Lejos de las viejas peleas o la sobreexposición que supo protagonizar en las redes, en la alfombra negra Sofía Gonet se concentró en su rol de cronista/influencer, aunque terminó en el centro de otro revuelo mediático. Su encuentro con Diego Poggi, pensado como un momento cómico y rápido, terminó dejando mucha tela para cortar y encendió el debate sobre los límites del humor y las etiquetas que aun sobreviven en algunos rincones del espectáculo.

Mientras en el escenario se premiaban producciones y talentos del streaming, afuera seguían sumándose comentarios sobre el blooper de la noche. Entre silencios, anécdotas y salidas poco felices, la escena recordó que en la televisión y la farándula argentina, incluso lo planeado puede volverse inesperado y viral en cuestión de minutos.