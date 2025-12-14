Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

En medio de su participación en la “mesaza”, Sandra Mihanovich contó que su ahijada necesita otro trasplante de riñón y, además, se refirió a su experiencia como donante (La Noche de Mirtha – El Trece)

La última edición de La Noche de Mirtha (El Trece) no solo desfiló glamour y anécdotas, sino que también dejó espacio para la emoción y la humanidad. Sentada alrededor de la icónica mesa, Sandra Mihanovich conmovió a todos al contar el difícil momento por el que atraviesa Sonsoles Rey, su ahijada e hija de su esposa Marita Novaro, a quien en 2012 le donó un riñón. La historia de superación y fortaleza volvió al primer plano y, en la charla con Mirtha Legrand, la cantante y referente social relató el nuevo desafío que enfrenta la joven.

“¿Cómo está Sonsoles?”, preguntó la diva de los almuerzos, mostrando interés genuino. La respuesta fue honesta y sin rodeos: “Está en diálisis porque necesita un nuevo trasplante”, contó Sandra, exponiendo la realidad de la hija de su pareja, que hace años batalla por su salud. El gesto sensible de Mirtha marcó la tónica de una charla que poco a poco profundizó en lo que significa convivir con una enfermedad crónica y nunca perder la voluntad de salir adelante.

Sandra explicó que Sonsoles encontró una forma de canalizar su proceso personal en un libro titulado De nuevo sale el sol. “Es un libro donde siento que ella relata su historia y se coloca en un lugar donde dice: ‘Yo la peleo, yo puedo, yo soy resiliente, y lo quiero compartir porque tal vez a otro le va a venir bien y le va a servir’”, señaló Mihanovich. Lejos de dejarse vencer por las adversidades, la joven canalizó su experiencia en charlas online donde acompaña, escucha y apoya a quienes atraviesan situaciones similares. “Justamente esta semana cumplió un año de haber empezado con esta tarea. La gente le agradece mucho”, agregó Sandra, visiblemente orgullosa.

Sonsoles junto a Sandra, su madrina y pareja de su madre, quien en 2012 le donó un riñón (Archivo)

La artista dio detalles del tratamiento diario que Sonsoles enfrenta, y no ocultó la admiración por la perseverancia de su ahijada: “Tres veces por semana, cuatro horas cada vez, tiene que estar en diálisis”. Mihanovich explicó la importancia personal de haber podido donarle un riñón: “Tuve esa oportunidad, y haberla tenido fue un antes y un después”. Pero el camino, incluso después del gesto, no fue fácil. “En esta etapa que ella necesita un nuevo riñón, hubo diez personas que se acercaron y dijeron ‘yo quiero donarte un riñón’ y ninguno fue compatible, solo uno que no era la mejor elección porque podía ser un poco graso. Cuando vi cómo se alinearon los planetas, cómo las cosas sucedieron de tal manera para que pudiéramos concretarlo”, contó Sandra, recordando el esfuerzo y la espera paciente de todos los involucrados.

En este proceso, la cantante explicó cómo se encuentra Sonsoles hoy en día. “Está muy bien. Está trabajando, criando a León, que hoy tiene 15 años y que está regio. Es un niño espléndido, de esos que llegan y decís ‘basta de crecer vos’”, celebró Mihanovich con una sonrisa ponderando la cercanía y la familia como pilares esenciales.

En una charla exclusiva con Teleshow, Sonsoles Rey contó que necesita un nuevo trasplante de riñón

El testimonio de Sonsoles, en una entrevista exclusiva con Teleshow en junio de 2024, fue tan valiente como genuino: “Ahora vivo teniendo que enchufarme a la máquina de diálisis tres veces por semana, cuatro horas hasta que tenga la posibilidad de tener mi nuevo trasplante. Estoy en la lista del INCUCAI esperando el milagroso llamado que no se sabe nunca cuándo puede ser”. Asimismo, fue clara sobre la dinámica de ese proceso: “Se llaman operativos cuando te avisan porque mucha gente me pregunta en qué número estoy de la lista. Y la verdad que no importa mucho el número. Importa el riñón que aparece y la compatibilidad, entonces es la verdadera lotería de la vida. Es el juego de la vida, así que... ahí estamos. Igual estoy muy bien, eso es importante para que la gente sepa, aunque esté en este tratamiento súper poderoso, estoy muy bien”.