Sonsoles Rey: “Estoy esperando el llamado milagroso”

Sonsoles Rey necesita un nuevo trasplante

En una entrevista con Teleshow, Sonsoles Rey aclaró cuál es la situación actual sobre su salud: “Bueno, lo que me pasó es que estoy en diálisis de nuevo. Estoy necesitando mi tercer trasplante, el riñón que me donó Sandra Mihanovich en el año 2012, por razones no sabría especificarte los nombres médicos, pero es normal y bueno, dejó de funcionar. Entonces ahora vivo teniendo que enchufarme a la máquina de diálisis tres veces por semana, cuatro horas hasta que tenga la posibilidad de tener mi nuevo trasplante. Ahora estoy en la lista del INCUCAI esperando el milagroso llamado que no se sabe nunca cuándo puede ser. Se llaman operativos cuando te avisan porque mucha gente me pregunta en qué número estoy de la lista. Y la verdad que no importa mucho el número. Importa el riñón que aparece y la compatibilidad, entonces es la verdadera lotería de la vida. El juego de la vida, así que... ahí estamos. Igual estoy muy bien, eso es importante para que la gente sepa, aunque esté en este tratamiento súper poderoso estoy muy bien.” asegura con un tono radiante.

Sonsoles, de 44 años, anunció recientemente tener que someterse a un tercer trasplante de riñón. La noticia, que compartió por medio de sus redes sociales, causó conmoción entre sus seguidores. “Tengo que poner de nuevo el cuerpo, pero todo lo que sea oscuro lo llenaré de luz porque así soy. Me gusta la vida y, cuando termine esto, fiestón”, manifestó Rey a través de sus stories en Instagram.

Sonsoles Rey espera un donante de riñón, mientras se somete a largas horas de diálisis

Hace doce años, Sonsoles recibió un trasplante de riñón gracias a la generosidad de la cantante Sandra Mihanovich, quien se convirtió en su donante. La cantante es la madrina y pareja de Marita Novarro, madre de Rey.

Este acto de solidaridad se produjo debido a que ella padecía síndrome nefrótico desde la adolescencia, lo que ponía en grave peligro su salud. En ese entonces, la historia alcanzó gran relevancia mediática y conmovió a todo el país.

La relación entre Rey y Mihanovich trascendió más allá del trasplante. En múltiples ocasiones, Sonsoles ha aprovechado sus apariciones públicas para agradecer a su donante y promover la conciencia sobre la donación de órganos. “Hoy cumplimos 7 años del trasplante, hace 7 años que ayudamos cómo podemos a que se den cuenta de lo que importa de verdad. ¡Esta vida muchas veces se pone muy dura! Pero gente la salud y amor es todo”, reflexionó.

Actualmente, Rey está en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), esperando el llamado que le permitirá recibir su tercer trasplante. Para no obsesionarse con la espera, adopta una actitud positiva. “Pienso en que mi donante hoy está vivo riéndose. Y entonces digo bueno, lo banco.”, comentó Rey, mostrando su optimismo.

Sonsoles Rey y su madrina Sandra Mihanovich

La actividad en redes sociales ha sido un pilar fundamental para Sonsoles durante este proceso. Compartió que, para manejar la ansiedad y el estrés, empezó a bailar y a transmitir en Instagram, donde muchos seguidores se unieron a ella enviando videos de ellos mismos bailando. Este intercambio la ayudó a mantenerse animada. “Mucha gente rica o pobre que tenía depresión o ansiedad... Se pusieron a bailar conmigo y me empezaron a mandar sus videos”, explicó Rey.

Además de compartir su vivencia en redes, Sonsoles publicó un libro titulado “De nuevo Sale el sol” en colaboración con la escritora Mercedes Funes. Allí aborda cómo ha enfrentado y transitado este difícil proceso de salud con una mentalidad positiva. “Escribí un libro porque mucha gente me vio muy contenta viviendo este proceso. Entonces me empezaron a preguntar de dónde me salía esa alegría”, señaló Rey.

Sonsoles Rey, con su actitud resiliente y positiva, representa un ejemplo de cómo enfrentar situaciones adversas con fortaleza y esperanza. “Amor y felicidad son momentos, no es un estado que uno se mantiene. Entonces empecé a pensar cómo iba a zafar esta vez de entrar a diálisis de nuevo por segunda vez”, reflexionó Rey sobre este nuevo reto.