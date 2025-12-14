Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

En medio del festejo de su cumpleaños, Graciela Alfano subió un particular video junto a una reflexión en las redes (Instagram)

Este domingo 14 de abril fue distinto para Graciela Alfano. En un año de cambios, desafíos y nuevos ciclos personales, la exvedette celebró su cumpleaños número 73 abriendo la puerta a la emoción y la gratitud con una reflexión especial hacia sí misma y hacia todo el cariño que cosechó en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Lejos de los flashes de antaño, la mediática apostó en esta fecha a reivindicar la alegría de estar viva, el amor de su familia y la fraternidad de sus queridos colegas.

El día comenzó marcado por mensajes de afecto, saludos con fotos vintage y una oleada de recuerdos inolvidables. Pero en el centro de la escena hubo una producción muy particular: desde su cuenta de Instagram, Graciela compartió un breve video que combinó Inteligencia Artificial y emoción real. En el clip se la ve caminando por un elegante salón de la mano de su hijo, Gonzalo Capozzolo, ambos sonrientes, bailando y soplando las velas de una torta de cumpleaños. El fondo, casi de cuento, acompañó la consigna que la propia diva escribió junto al video: “¡Feliz cumple Gracielita! ¡Comparto con ustedes la alegría de haber llegado un año más! ¡73! ¡Estar irradiando vida cada minuto sin importar el número, sino las ganas de vivir!”.

La reflexión no quedó ahí. Alfano, fiel a su estilo, sumó una declaración de principios y gratitud incondicional: “Orgullosa de esta preciosa vida que viví, de mi resiliencia, mi coraje y mi inagotable capacidad de amar. De la familia que formé y de mi carrera impecable y del amor de ustedes, ¡gracias, gracias, gracias! Los amo y los bendigo!”.

El impacto fue inmediato. A lo largo de la jornada, las redes sociales se llenaron de una verdadera lluvia de mensajes de cariño y reconocimiento. Amigos del medio, colegas y figuras del espectáculo se sumaron al brindis virtual, cada uno desde su lugar y con su relación particular con Graciela. Fabián Esperón, representante de Charlotte y Alex Caniggia, fue uno de los primeros en compartir una foto junto a la agasajada y le dedicó un sentido “Feliz cumple”. El propio Alex dejó su impronta en redes, sumándose al coro de saludos con un mensaje lleno de admiración, donde expresó: “Feliz cumple, amiga mía. Pasalo lindo en tu día. Siempre al top. Los uno con los uno. Acá el padrino y madrina de los hijos de Icardi y la China”.

Los saludos destacados siguieron llegando con la periodista Evelyn von Brocke le escribió: “Te merecés todo y más”. Mientras Marcelo Teto Medina le deseó un feliz cumpleaños junto a una postal que celebra años de amistad, y decenas de mensajes y fotos históricas que recordaron el paso y la huella de Alfano por la televisión, el teatro y la escena nacional.

No faltaron tampoco los saludos más nostálgicos, como el de Cacho Rubio, quien repasó los años de amistad y los innumerables recuerdos compartidos con fotos de archivo de producciones de fotos de viejas revistas, anécdotas y una dedicatoria para atesorar: “Feliz cumpleaños @iconoalfano. Grace querida, que tengas el mejor de los días, sos un sol… Siempre brillando. Gracias por esta amistad de tantos años y por tu calidez de siempre. Va mi brindis y mis besitos cumpleañeros”.

El homenaje fue completo con las palabras de Virginia Elizalde, que también formó parte de la cadena de cariño que acompañó a la diva en su gran día y que Alfano no dudó en repostear, agradecida por el afecto y la sororidad de una amistad que atraviesa diferentes etapas. También se sumó una familiar de su expareja y padre de dos de sus hijos, Enrique Capozzolo, quien le escribió: “Que lo cumplas muy feliz. Te quiero”.

El cumpleaños de Alfano fue mucho más que una fecha en el calendario: fue la excusa perfecta para hacer balance, reconocer desafíos y agradecer el camino recorrido. En una mesa de festejo marcada por la presencia de su hijo, el aire festivo, las fotos vintage y los saludos que conectan distintas épocas del espectáculo, la actriz y exvedette celebró con humor, gratitud y emoción su recorrido, su fortaleza y, sobre todo, la alegría de seguir rodeada de amor a los 73 años.