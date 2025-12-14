Teleshow

Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

En medio del festejo por su cumpleaños, la exvedette fue agasajada entre emotivas palabras, dedicatorias y hasta recuerdos por parte de sus amigos

Guardar
En medio del festejo de su cumpleaños, Graciela Alfano subió un particular video junto a una reflexión en las redes (Instagram)

Este domingo 14 de abril fue distinto para Graciela Alfano. En un año de cambios, desafíos y nuevos ciclos personales, la exvedette celebró su cumpleaños número 73 abriendo la puerta a la emoción y la gratitud con una reflexión especial hacia sí misma y hacia todo el cariño que cosechó en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Lejos de los flashes de antaño, la mediática apostó en esta fecha a reivindicar la alegría de estar viva, el amor de su familia y la fraternidad de sus queridos colegas.

El día comenzó marcado por mensajes de afecto, saludos con fotos vintage y una oleada de recuerdos inolvidables. Pero en el centro de la escena hubo una producción muy particular: desde su cuenta de Instagram, Graciela compartió un breve video que combinó Inteligencia Artificial y emoción real. En el clip se la ve caminando por un elegante salón de la mano de su hijo, Gonzalo Capozzolo, ambos sonrientes, bailando y soplando las velas de una torta de cumpleaños. El fondo, casi de cuento, acompañó la consigna que la propia diva escribió junto al video: “¡Feliz cumple Gracielita! ¡Comparto con ustedes la alegría de haber llegado un año más! ¡73! ¡Estar irradiando vida cada minuto sin importar el número, sino las ganas de vivir!”.

La reflexión no quedó ahí. Alfano, fiel a su estilo, sumó una declaración de principios y gratitud incondicional: “Orgullosa de esta preciosa vida que viví, de mi resiliencia, mi coraje y mi inagotable capacidad de amar. De la familia que formé y de mi carrera impecable y del amor de ustedes, ¡gracias, gracias, gracias! Los amo y los bendigo!”.

Fabián Esperon, el representante de
Fabián Esperon, el representante de Charlotte y Alex Caniggia saludó a la actriz en su día (Instagram)
Teto Medina compartió una foto
Teto Medina compartió una foto junto a Graciela para celebrar un año más en su vida
Alex Caniggia se sumó a
Alex Caniggia se sumó a los saludos dirigidos a Alfano por sus 73 años

El impacto fue inmediato. A lo largo de la jornada, las redes sociales se llenaron de una verdadera lluvia de mensajes de cariño y reconocimiento. Amigos del medio, colegas y figuras del espectáculo se sumaron al brindis virtual, cada uno desde su lugar y con su relación particular con Graciela. Fabián Esperón, representante de Charlotte y Alex Caniggia, fue uno de los primeros en compartir una foto junto a la agasajada y le dedicó un sentido “Feliz cumple”. El propio Alex dejó su impronta en redes, sumándose al coro de saludos con un mensaje lleno de admiración, donde expresó: “Feliz cumple, amiga mía. Pasalo lindo en tu día. Siempre al top. Los uno con los uno. Acá el padrino y madrina de los hijos de Icardi y la China”.

Cacho Rubio realizó una recopilación de sus momentos junto a Graciela Alfano a lo largo de sus carreras y lo compartió con la exvedette (Instagram)

Los saludos destacados siguieron llegando con la periodista Evelyn von Brocke le escribió: “Te merecés todo y más”. Mientras Marcelo Teto Medina le deseó un feliz cumpleaños junto a una postal que celebra años de amistad, y decenas de mensajes y fotos históricas que recordaron el paso y la huella de Alfano por la televisión, el teatro y la escena nacional.

No faltaron tampoco los saludos más nostálgicos, como el de Cacho Rubio, quien repasó los años de amistad y los innumerables recuerdos compartidos con fotos de archivo de producciones de fotos de viejas revistas, anécdotas y una dedicatoria para atesorar: “Feliz cumpleaños @iconoalfano. Grace querida, que tengas el mejor de los días, sos un sol… Siempre brillando. Gracias por esta amistad de tantos años y por tu calidez de siempre. Va mi brindis y mis besitos cumpleañeros”.

El homenaje fue completo con las palabras de Virginia Elizalde, que también formó parte de la cadena de cariño que acompañó a la diva en su gran día y que Alfano no dudó en repostear, agradecida por el afecto y la sororidad de una amistad que atraviesa diferentes etapas. También se sumó una familiar de su expareja y padre de dos de sus hijos, Enrique Capozzolo, quien le escribió: “Que lo cumplas muy feliz. Te quiero”.

La exvedette junto a una
La exvedette junto a una familiar de su expareja y padre de dos de sus hijos, Enrique Capozzolo
"Te mereces todo y más",
"Te mereces todo y más", escribió Von Brocke a la exvedette en su día especial
La exvedette junto a Elizalde
La exvedette junto a Elizalde y Gladys Florimonte (Instagram)

El cumpleaños de Alfano fue mucho más que una fecha en el calendario: fue la excusa perfecta para hacer balance, reconocer desafíos y agradecer el camino recorrido. En una mesa de festejo marcada por la presencia de su hijo, el aire festivo, las fotos vintage y los saludos que conectan distintas épocas del espectáculo, la actriz y exvedette celebró con humor, gratitud y emoción su recorrido, su fortaleza y, sobre todo, la alegría de seguir rodeada de amor a los 73 años.

Temas Relacionados

Graciela AlfanoEnrique CapozzoloGonzalo CapozzoloTeto MedinaAlex CaniggiaFabián EsperónCacho RubioVirginia ElizaldeEvelyn Von BrockeCumpleaños73 años

Últimas Noticias

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Entre risas y abrazos, la modelo mostró cómo vive estas flamantes experiencias de maternidad y compartió una cena de despedida del año

Rocío Marengo celebró su primera

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

En medio de su paso por la mesa de Mirtha Legrand, la artista contó cómo se encuentra la hija de su pareja luego de donarle un riñón en 2012

Sandra Mihanovich habló del estado

Graduación, reencuentro y palabras de amor: la noche especial de Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

El orgullo y la emoción familiar marcaron una ceremonia inolvidable, con gestos y mensajes que celebraron el vínculo entre padres e hija

Graduación, reencuentro y palabras de

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

La cantante de música tropical habló de su pasado en común con las hermanas mucho antes de la popularidad y los flashes del espectáculo

Karina La Princesita recordó la

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

La artista, telonera de Shakira, bajó del escenario para acercarse a un joven que lloraba en el medio del concierto y le regaló un instante inolvidable

El emotivo gesto de Ángela
DEPORTES
“Es ahora o nunca”: la

“Es ahora o nunca”: la concluyente sentencia de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1

El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo

Un acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR podría cambiar para siempre el icónico campeonato de automovilismo

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

TELESHOW
Rocío Marengo celebró su primera

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

Graduación, reencuentro y palabras de amor: la noche especial de Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Francia reforzó la seguridad en

Francia reforzó la seguridad en lugares de culto judíos tras el atentado terrorista en Australia

De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años